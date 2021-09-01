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    Топ-7 трансферов в летний дедлайн-2021

    Какие сделки были главными?

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    В европейском футболе закрылось трансферное окно. Рассказываем о семи главных переходах в его последний день.

    7. Никола Влашич: из ЦСКА — «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» подписал Николу Влашича за 25,7 миллиона фунтов после того, как стало ясно, что он не вернет Джесси Лингарда. 23-летний игрок сборной Хорватии был плеймейкером московского ЦСКА, сделав больше ключевых передач (167), чем любой другой игрок российской Премьер-лиги с тех пор, как он перешел в клуб из «Эвертона» в 2019 году. Хавбек обеспечит отличную конкуренцию за одну одну из трех атакующих позиций в полузащите под центрфорвардом Майклом Антонио.

    6. Дэниел Джеймс: из «Манчестер Юнайтед» в «Лидс»

    Спустя два с половиной года после того, как он едва не перешел в «Лидс» из «Суонси», Дэниел Джеймс, наконец, отправился на «Элланд Роуд». Трансфер валлийца в Йоркшир последний день январского окна 2019 года сорвался, прежде чем вингер, в конце концов, присоединился к «МЮ» позже в том же году.

    У 23-летнего игрока мало что выходило в «Юнайтед». Он отметился всего шестью мячами и семью ассистами в Премьер-лиге в составе «Красных Дьяволов», но теперь Джеймс наверняка надеется, что его переход в «Лидс» за 24 млн фунтов лишь поможет ему.

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    5. Эмерсон: из «Барселоны» в «Тоттенхэм»

    Испытав проблемы с заменой Кайла Уокера после его перехода в «Манчестер Сити» в 2017 году, «Тоттенхэм» будет надеяться, что Эмерсон сможет, наконец, закрыть проблему правого защитника. 22-летний бразилец на протяжении последних двух с половиной лет был в аренде в «Бетисе», где произвел впечатление.

    За последние два сезона он был прямо вовлечен в 14 голов: Жорди Альба (16) из «Барселоны» — единственный защитник в Ла Лиге, который за это время сделал больше. Также в целом он сделал больше отборов и перехватов (157), чем любой другой защитник в Примере. Прошедшим летом каталонцы заплатили 9 млн евро, чтобы вернуть его в клуб, и, учитывая, что они нуждались в средствах, решили перепродать его с выгодой для себя.

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    • 4. Эдуардо Камавинга: из «Ренна» в «Реал»

    «Реал» подписал многообещающего полузащитника сборной Франции Эдуардо Камавингу из «Ренна». Юный талант подписал шестилетний контракт, что говорит о намерени королевского клуба в будущем строить игру вокруг футболиста в центре поля.

    Камавинга вступил в последний год своего соглашения с бретонцами, которые не были готовы потерять его бесплатно в следующем году. Рулевой «Сливочных» Карло Анчелотти хотел, чтобы 18-летний футболист, которого также связывали с ПСЖ, был приоритетом трансфером.

    3. Сауль Ньигес: из «Атлетико» в «Челси»

    «Челси» нужен еще один центральный полузащитник? Зовите Сауля! Хавбек присоединился на правах аренды из «Атлетико» с возможностью его выкупа за 30 млн фунтов. Помимо трех основных вариантов в центре поля — Н’Голо Канте, Жоржиньо и Матео Ковачича — у Томаса Тухеля был довольно ограниченный выбор, поэтому 26-летний новичок добавит глубины составу.

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    • Только Каземиро (190) сделал больше отборов мяча в Ла Лиге, чем Сауль (159) за последние два сезона. Дополнительным бонусом является способность испанца сыграть на разных позициях.

    2. Антуан Гризманн: из «Барселоны» в «Атлетико»

    Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону» в 2019 году, поскольку последняя активировала свое клаусулу за 107 млн фунтов — времена, которые сейчас кажутся невероятно далекими в свете финансовых проблем «блауграна».

    Однако два сезона спустя Гризманн возвращается к «Матрасникам» — это шокирующий шаг. Чемпион Ла Лиги будет платить игроку зарплату, кроме того, есть обязательное условие по выкупу форварда, а значит возвращение на «Камп Ноу» вряд ли возможно.

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    • 1. Криштиану Роналду: из «Ювентуса» в «МЮ»

    «Манчестер Юнайтед» 27 августа объявил, что Криштиану Роналду возвращается в клуб, прежде чем подтвердить сделку в последний день трансферного окна. Несмотря на то, что в прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А, где для 36-летнего футболиста оказалось достаточно 29 голов, чтобы выиграть гонку снайперов, но не все считали его выступления в Италии большим успехом.

    Тем не менее, фанаты «Красных Дьяволов» с нетерпением ждут его возвращения, в то время, когда команда стремится сократить разрыв между собой и чемпионом «Манчестер Сити».

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