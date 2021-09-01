Месси, Роналду и другие. Топ-15 трансферов лета

Этим летом топ-клубы Европы подарили нам множество громких трансферов. LiveSport.Ru представляет рейтинг 15 самых громких/интересных/значимых переходов в европейском футболе.

15. Никола Влашич, полузащитник, Хорватия

Из ЦСКА — в «Вест Хэм»

Сумма: 30 миллионов евро + 9 в качестве бонусов

Никола Влашич whufc.com

На 15-е место, чуть подвинув переходы таких игроков, как Джорджиньо Вейналдум и Сауль Ньигес, мы решили поставить переход Николы Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм». Все же не каждый день и даже на каждое трансферное окно футболисты переходят из РПЛ в АПЛ за 39 миллионов евро.

Влашич получил повышение, ЦСКА — солидную сумму, а «Вест Хэм» — реальное усиление в центр поля. Довольны должны быть все.

14. Серхио Агуэро, нападающий, Аргентина

Из «Манчестер Сити» — в «Барселону»

Сумма: свободный агент

Трансфер топ-форварда, пусть и на закате карьеры, из одного гранда в другой, не мог оказаться вне списка. Серхио Агуэро переходил в «Барселону», чтобы играть в дуэте со своим другом Лео Месси, но судьба распорядилась иначе.

Агуэро пока травмирован и в ближайшее время не поможет «Барсе», но в перспективе каталонцы, безусловно, могут рассчитывать на его голы.

13. Ашраф Хакими, защитник, Марокко

Из «Интера» — в ПСЖ

Сумма: 70 миллионов евро

Ашраф Хакими globallookpress.com

ПСЖ отдал очень солидные деньги за не самого звездного, но все же очень хорошего игрока, закрыв позицию на правом фланге. Финансовые трудности вынудили «Интер» принять предложение в размере 70 миллионов евро.

Хакими подписал контракт до 2026 года, будет зарабатывать примерно 8 миллионов в год и бороздить правую бровку в составе парижского клуба.

12. Мануэль Локателли, полузащитник, Италия

Из «Сассуоло» — в «Ювентус»

Сумма: 35 миллионов евро

Трансфер Мануэля Локателли из «Сассуоло» в топ-клуб был лишь вопросом времени. Полузащитник прекрасно проявлял себя в игре за клуб, а летом внес свой вклад в победу сборной Италии на Евро-2020.

«Ювентус» подсуетился и подписал игрока на проблемную позицию, закрыв ее, возможно, на долгие годы. Очень разумный и солидный трансфер от туринского клуба.

11. Мемфис Депай, нападающий, Нидерланды

Из «Лиона» — в «Барселону»

Сумма: 45 миллионов евро

Мемфис Депай globallookpress.com

Нидерландский футболист сумел реанимировать свою карьеру в «Лионе» и заслужил трансфер в один из сильнейших клубов мира к тренеру, который прекрасно знаком с ним по работе в национальной сборной.

Мемфис Депай, которого с трудом удалось зарегистрировать из-за финансовых проблем «Барселоны», начал оправдывать свое появление в каталонском клубе с первых матчей. В трех первых играх нидерландец забил два гола и отдал одну голевую передачу.

10. Рафаэль Варан, защитник, Франция

Из «Реала» — в «Манчестер Юнайтед»

Сумма: 50 миллионов евро

Рафаэль Варан мог оказаться в «МЮ» еще в 17 лет, но «Реал» оказался расторопней. Сейчас, по информации инсайдеров, защитник был готов уйти из «Реала» только в один клуб, и этот клуб заполучил француза. Контракт защитника со «сливочными» истекал следующим летом, но «МЮ» не стал ждать, а, учитывая чемпионские амбиции клуба, решил подписать надежного напарника для Гарри Магуайра уже сейчас.

Манкунианцы заплатили 50 миллионов евро с учетом бонусов, что можно считать неплохой сделкой. Контракт с игроком подписан до 2025 года.

9. Джанлуиджи Доннарумма, вратарь, Италия

Из «Милана» — в ПСЖ

Сумма: бесплатно

Джанлуиджи Доннарумма en.psg.fr

Джанлуиджи Доннарумма уже сейчас входит в число лучших вратарей мира, а ведь ему всего 22 года. Голкипер решил не продлевать контракт с «Миланом», который дал ему дорогу в большой футбол (то ли из-за денег, то ли из-за личных амбиций), и перешел в ПСЖ.

В Милане его теперь ненавидят, но вряд ли Доннарумму это сильно заботит. Летом он стал чемпионом Европы со сборной Италии, а теперь начинает новую главу своей карьеры — ему еще предстоит выиграть конкуренцию у Кейлора Наваса и дебютировать за ПСЖ.

8. Давид Алаба, защитник, Австрия

Из «Баварии» — в «Реал»

Сумма: бесплатно

Давид Алаба верой и правдой служил «Баварии» больше десяти лет. Однако австриец, который по праву может считаться одним из лучших защитников мира, решил попробовать что-то новое.

Защитник еще в январе договорился с «Реалом», а после завершения сезона 2020-2021 подписал пятилетний контракт, перейдя в статусе свободного агента. В Мадриде он взял номер, под которым выступал Серхио Рамос — 4.

7. Джейдон Санчо, полузащитник, Англия

Из «Боруссии» Дортмунд — в «Манчестер Юнайтед»

Сумма: 85 миллионов евро

Джейдон Санчо globallookpress.com

Пожалуй, если бы этот трансфер состоялся немного раньше, он был наделал больше шума, хотя бы потому что «МЮ» заплатил бы больше. Этим летом подписание Санчо получилось несколько обыденным.

Но это не отменяет того, что «МЮ» заплатил очень солидные деньги за одного из главных английских талантов прямо сейчас. «Ман Юнайтед» закрыл проблемную позицию и добавил важный штрих для того, чтобы всерьез претендовать на чемпионский титул в АПЛ.

6. Ромелу Лукаку, нападающий, Бельгия

Из «Интера» — в «Челси»

Сумма: 115 миллионов евро

Ромелу Лукаку не зря съездил в Италию. Форвард выиграл с «Интером» Серию А, прервав гегемонию «Ювентуса» и в целом может занести себе в актив период карьеры в итальянском клубе.

Этим летом настало время для громкого камбэка — форвард вернулся в «Челси», только теперь не юнцом, а опытным и зрелым форвардом. В свой первый период карьеры в лондонском клубе он не забил ни разу за 15 матчей. Для того, чтобы забить дебютный гол после возвращения, Лукаку понадобилось 15 минут.

5. Джек Грилиш, полузащитник, Англия

Из «Астон Виллы» — в «Манчестер Сити»

Сумма: 117 миллионов евро

Джек Грилиш globallookpress.com

Пеп Гвардиола может сколько угодно говорить о том, что у «Ман Сити» нет денег, чтобы подписывать таких игроков, но потом «горожане» совершают самый дорогой трансфер этого лета.

Джек Грилиш был бы лакомым кусочком для многих клубов, но достался «Сити». Он уже успел провести за «Сити» четыре матча и даже забить дебютный гол.

4. Антуан Гризманн, нападающий, Франция

Из «Барселоны» — в «Атлетико»

Сумма: 50 миллионов евро

А стоило ли уходить? Антуан Гризманн был в «Атлетико» звездой, которая доросла до статуса разговоров о «Золотом мяче». Период карьеры в «Барселоне» француз, безусловно, не сможет занести себе в актив. И в последний день трансферного окна «Барса» все же избавилась от футболиста — он вернулся в «Атлетико».

Мадридцы арендовали Гризманна с обязательством выкупа. Сумма аренды, по неофициальной информации, составит 10 миллионов евро, еще 40 будут заплачены за выкуп контракта.

3. Серхио Рамос, защитник, Испания

Из «Реала» — в ПСЖ

Сумма: бесплатно

Когда много месяцев назад впервые появилась информация о том, что «Реал» и Серхио Рамос не могут договориться о новом контракте, а вокруг защитника начали кружить слухи об интересе со стороны ряда клубов, казалось, что это обычная практика — футболист выбивает себе контракт пожирнее.

Но в итоге все зашло настолько далеко, что стороны так и не договорились. Рамос хотел больше (и денег, и лет по контракту), чем «Реал» был готов предложить. В итоге легенда мадридского клуба вышел на рынок свободных агентов и вскоре подписал контракт с ПСЖ.

Было сложно представить Рамоса в другом клубе, но теперь нам предстоит наблюдать за тем, как 35-летний ветеран будет руководить обороной парижан.

2. Лионель Месси, нападающий, Аргентина

Из «Барселоны» — в ПСЖ

Сумма: бесплатно

Лионель Месси globallookpress.com

Да, это случилось. Один из лучших футболистов мира, который почти всю жизнь провел в «Барселоне», сменил клуб в 34 года. А мы все становимся свидетелями новой истории и нового вызова.

Лео Месси хотел покинуть «Барселону» год назад, но ему не позволили. В этом году Месси хотел остаться, но теперь уже «Барселона» не смогла позволить себе зарплату футболиста. Аргентинцу в расстроенных чувствах пришлось искать себе другие варианты, и такой вариант нашелся очень быстро. Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи назвал подписание Месси «самым быстрым трансфером» в истории футбола.

Аргентинец воссоединился в одной команде с Неймаром, а также некоторыми партнерами по сборной Аргентины. Он получил шанс выиграть титул в новом для себя чемпионате, а также бороться за победу в Лиге чемпионов.

Месси подписал двухлетний контракт и взял себе футболку с № 30. Он был очень впечатлен тем, как его встретили в Париже, а 29 августа уже дебютировал за ПСЖ, выйдя на замену в матче чемпионата Франци.

1. Криштиану Роналду, нападающий, Португалия

Из «Ювентуса» — в «Манчестер Юнайтед»

Сумма: 15 миллионов евро + 8 миллионов в качестве бонусов

Криштиану Роналду twitter.com/ManUtd

Казалось, что трансфер Месси этим летом уже не переплюнуть. Однако Криштиану Роналду смог. Португалец не только довольно резко и неожиданно сменил клуб практически на финише трансферного окна, он еще и совершил главный камбэк в футболе за много лет. Болельщики футбола любят красивые истории о преданности, и эта, безусловно, входит в число таких.

Изюминки этому переходу добавила информация о возможном переходе Роналду в «Манчестер Сити». Некоторые фанаты уже начали сжигать футболки КриРо времен выступления за «МЮ», но все закончилось хэппи-эндом. А сам Криштиану посвятил свой трансфер сэру Алексу Фергюсону.

Роналду подписал контракт по схеме «2+1». Теперь 36-летний нападающий встретит футбольную старость на «Олд Траффорд», который по праву может считать своим домом.