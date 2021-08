Депай рвет и мечет. Каталонцы одержали прагматичную победу над «Хетафе»

Каталонцы начали встречу на «Камп Ноу» с быстрого гола, а после того как «Хетафе» отыгрался, «Барса» так же быстро вновь вышла вперед. Но во втором тайме команда хозяев «засушила» игру, доведя дело до победы. Каталонцы установили антирекорд, нанеся за матч лишь 7 ударов по воротам соперника (3 из них пришлись в створ).

Ход матча

2’ 1:0 Серхи Роберто. Прошла стремительная атака «Барселоны» левым флангом. Альба прострелил в штрафную, Брейтуэйт пропустил мяч (или не попал по нему пяткой), а Серхи Роберто набежал и вогнал мяч в сетку.

10’ Депай сместился на левый край, накрутил двух соперников и прострелил в штрафную «Хетафе». Мяч после рикошета улетел на угловой.

19’ 1:1 Сандро Рамирес. Гости провели быструю атаку по центру, Сандро Рамирес дошёл до штрафной, получил обратный пас от партнёра и пробил низом — тер Штеген не дотянулся.

🔥 @SergiRoberto10 is on fire! 🔥

𝗕𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝘀𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻:

2 goals in 199 #LaLigaSantander games

𝗦𝗼 𝗳𝗮𝗿 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝘀𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻:

2 goals in 3 #LaLigaSantander games#BarçaGetafe pic.twitter.com/5CEtSMUZsv — LaLiga English (@LaLigaEN) August 29, 2021

23’ Депай сыграл в стенку с партнёром и пробил из-за пределов штрафной «Хетафе». Мяч после рикошета улетел на угловой.

30’ 2:1 Мемфис Депай. Де Йонг сделал пас в штрафную, Депай продвинулся вперёд, качнул защитника и хлёстко пробил в нижний угол — голкипер не дотянулся.

45’ Депай убежал в атаку по левому флангу и прострелил низом в штрафную «Хетафе», но но дошёл мяч до Брейтуэйта.

51’ Якуб Янкто пробил в левый нижний угол ворот «Барселоны» из-за пределов штрафной площади, справился Тер Штеген, переводя мяч на корнер.

The Leap of a Lion pic.twitter.com/SQAMZDV3nt — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2021

61’ Стремительную атаку провели гости левым флангом. Добрались до штрафной площади и следует передача на дугу на Максимовича, который пробил, отправляя мяч в руки Тер Штегена.

75’ Двойная замена в составе «Барселоны» в связи с травмами игроков. После жесткого стыка не сумел возобновить встречу Серхи Роберто, вместо него появился Гави, а получившего повреждение Брайтвайта заменил Гонсалес Нико.

85’ Дест выполнил подачу во вратарскую «Хетафе» с правого фланга, Депай пробил в падении правой пяткой и не попал в створ, чуть вышел пролетел круглый.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Хетафе 2:1 Голы: 1:0 Серхи Роберто (2'), 1:1 Сандро Рамирес (18'), 2:1 Мемфис Депай (30') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Эмерсон (Серджино Дест, 63'), Рональд Араухо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто (Pablo Gavira, 74'), Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Антуан Гризманн (Оскар Мингуэза, 84'), Мемфис Депай, Мартин Брайтвайт (Николас Гонсалес, 74') Хетафе: Сандро Рамирес (Хайме Мата, 61'), Энес Унал (Jose Macias, 76'), Якуб Янкто, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович, Карлос Аленья (Давид Тимор, 61'), Матиас Оливера, Стефан Митрович, Даконам Ортега Дьене (Amankwaa Akurugu, 84'), Juan Iglesias (Дамиан Суарес, 46'), Давид Сория Предупреждения: Карлос Аленья (21'), Рональд Араухо (27'), Мемфис Депай (62'), Клеман Лангле (86')

Лучшим игроком стал нападающий каталонского клуба Мемфис Депай, который забил второй мяч в ворота «Хетафе». 27-летний футболист забил два гола и сделал результативную передачу в 3 матчах за «Барселону» в Ла Лиге.

Следующие матчи

У «Барселоны» семь очков в активе после трех проведенных игр, каталонцы занимают 4 место, уступая «Реалу», «Валенсии» и «Севилье» по дополнительным показателям (а «Мальорку по ним же обходят). "Хетафе" пока очков не набрал и идет 19-м — хуже только "Алавес".

Календарь и таблица испанской Примеры

В следующем туре, который пройдет после паузы, связанной с играми национальных сборных, "Хетафе" примет "Эльче", а "Барселона" проведет выездной матч с "Севильей". Оба поединка пройдут 12 сентября.

🚨 𝙊𝙁𝙁𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 𝘿𝙀𝘽𝙐𝙏 !!

Gavi's first Barça appearance comes at the age of 17 years and 24 days! 🤩 pic.twitter.com/NxIHUmyHMs — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2021

Прямая речь

Роналд Куман, — главный тренер "Барселоны"

— Сложная игра. "Хетафе" — сильная команда. Мы хорошо начали матч, забив гол, но им удалось сравнять счет. Мы контролировали игру, но моментов создали мало. Думаю, во втором тайме мы стали хуже обращаться с мячом, было много потерь. Но у нас было правильное отношение к делу, что и позволило нам довести матч до победы — в отличие от прошлого года, когда мы теряли очки в подобных матчах. Я очень доволен.

Я не знаю, должен ли Мемфис Депай быть лидером команды. В команде произошли изменения, в его лице мы получили топ-футболиста, способного решать судьбу матчей. Это он сегодня и сделал, как и на прошлой неделе. В защите мы сыграли хорошо. У "Хетафе" было мало шансов забить. Дома надо побеждать. В прошлом году мы теряли очки, а сейчас у нас две победы на своем поле.

❝I have no doubt about the young players that we have — they're going to be really good.❞

— @RonaldKoeman on Gavi and Nico pic.twitter.com/coUARKqFJr — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2021

Марк-Андре тер Штеген, вратарь "Барселоны"

— Я был взволнован тем, что смогу вернуться на поле в присутствии фанатов. Мы одержали победу — и три очка всегда радуют. Я рад, что смог сыграть. Матч был почти равным, мы выиграли благодаря ряду удачных решений. В целом впечатления хорошие, нам надо продолжать идти по этому пути. Всегда есть над чем поработать, но в целом мы играем более компактно и хорошо защищаемся. Думаю, мы здорово справились.

❝It's the energy. It's the spirit.❞

— @mterstegen1 on playing with fans in the stadium pic.twitter.com/uuFSZjOovI — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2021

Серджи Роберто, защитник "Барселоны"

— "Хетафе" играет в интенсивный футбол, и мы знали, что нам будет сложно. Рады трем очкам. Было важно уйти на паузу, победив. Мы рады, ведь эта победа позволила нам сделать шаг вперед. Это уже второй мой гол в этом сезоне, но самое важное — помогать команде. Я рад, что смог забить, но победа — важнее всего.

Все футбольные трансферы

Мы знали, что "Реал" выиграл. Мы должны были побеждать. Команда в порядке. После паузы на матчи сборных нас ждут непростые игры, но думаю, все будет хорошо. У нас нет Месси, а он много забивал, поэтому каждый из нас должен компенсировать его отсутствие. Это наш путь.