Депай рвет и мечет. Каталонцы одержали прагматичную победу над «Хетафе»

Ход матча
2’ 1:0 Серхи Роберто. Прошла стремительная атака «Барселоны» левым флангом. Альба прострелил в штрафную, Брейтуэйт пропустил мяч (или не попал по нему пяткой), а Серхи Роберто набежал и вогнал мяч в сетку.
10’ Депай сместился на левый край, накрутил двух соперников и прострелил в штрафную «Хетафе». Мяч после рикошета улетел на угловой.
19’ 1:1 Сандро Рамирес. Гости провели быструю атаку по центру, Сандро Рамирес дошёл до штрафной, получил обратный пас от партнёра и пробил низом — тер Штеген не дотянулся.
🔥 @SergiRoberto10 is on fire! 🔥— LaLiga English (@LaLigaEN) August 29, 2021
𝗕𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝘀𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻:
2 goals in 199 #LaLigaSantander games
𝗦𝗼 𝗳𝗮𝗿 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝘀𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻:
2 goals in 3 #LaLigaSantander games#BarçaGetafe pic.twitter.com/5CEtSMUZsv
23’ Депай сыграл в стенку с партнёром и пробил из-за пределов штрафной «Хетафе». Мяч после рикошета улетел на угловой.
30’ 2:1 Мемфис Депай. Де Йонг сделал пас в штрафную, Депай продвинулся вперёд, качнул защитника и хлёстко пробил в нижний угол — голкипер не дотянулся.
45’ Депай убежал в атаку по левому флангу и прострелил низом в штрафную «Хетафе», но но дошёл мяч до Брейтуэйта.
51’ Якуб Янкто пробил в левый нижний угол ворот «Барселоны» из-за пределов штрафной площади, справился Тер Штеген, переводя мяч на корнер.
The Leap of a Lion pic.twitter.com/SQAMZDV3nt— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2021
61’ Стремительную атаку провели гости левым флангом. Добрались до штрафной площади и следует передача на дугу на Максимовича, который пробил, отправляя мяч в руки Тер Штегена.
75’ Двойная замена в составе «Барселоны» в связи с травмами игроков. После жесткого стыка не сумел возобновить встречу Серхи Роберто, вместо него появился Гави, а получившего повреждение Брайтвайта заменил Гонсалес Нико.
𝙇𝘼𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙉𝙀𝙒𝙎 !! Medical updates for @SergiRoberto10 and @MartinBraith— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2021
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85’ Дест выполнил подачу во вратарскую «Хетафе» с правого фланга, Депай пробил в падении правой пяткой и не попал в створ, чуть вышел пролетел круглый.
Лучшим игроком стал нападающий каталонского клуба Мемфис Депай, который забил второй мяч в ворота «Хетафе». 27-летний футболист забил два гола и сделал результативную передачу в 3 матчах за «Барселону» в Ла Лиге.
💪🦁👈 #BarçaGetafe pic.twitter.com/e5J7e2mFex— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2021
Следующие матчи
У «Барселоны» семь очков в активе после трех проведенных игр, каталонцы занимают 4 место, уступая «Реалу», «Валенсии» и «Севилье» по дополнительным показателям (а «Мальорку по ним же обходят). "Хетафе" пока очков не набрал и идет 19-м — хуже только "Алавес".
Календарь и таблица испанской Примеры
В следующем туре, который пройдет после паузы, связанной с играми национальных сборных, "Хетафе" примет "Эльче", а "Барселона" проведет выездной матч с "Севильей". Оба поединка пройдут 12 сентября.
🚨 𝙊𝙁𝙁𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 𝘿𝙀𝘽𝙐𝙏 !!— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2021
Gavi's first Barça appearance comes at the age of 17 years and 24 days! 🤩 pic.twitter.com/NxIHUmyHMs
Прямая речь
Роналд Куман, — главный тренер "Барселоны"
— Сложная игра. "Хетафе" — сильная команда. Мы хорошо начали матч, забив гол, но им удалось сравнять счет. Мы контролировали игру, но моментов создали мало. Думаю, во втором тайме мы стали хуже обращаться с мячом, было много потерь. Но у нас было правильное отношение к делу, что и позволило нам довести матч до победы — в отличие от прошлого года, когда мы теряли очки в подобных матчах. Я очень доволен.
Я не знаю, должен ли Мемфис Депай быть лидером команды. В команде произошли изменения, в его лице мы получили топ-футболиста, способного решать судьбу матчей. Это он сегодня и сделал, как и на прошлой неделе. В защите мы сыграли хорошо. У "Хетафе" было мало шансов забить. Дома надо побеждать. В прошлом году мы теряли очки, а сейчас у нас две победы на своем поле.
❝I have no doubt about the young players that we have — they're going to be really good.❞— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2021
— @RonaldKoeman on Gavi and Nico pic.twitter.com/coUARKqFJr
Марк-Андре тер Штеген, вратарь "Барселоны"
— Я был взволнован тем, что смогу вернуться на поле в присутствии фанатов. Мы одержали победу — и три очка всегда радуют. Я рад, что смог сыграть. Матч был почти равным, мы выиграли благодаря ряду удачных решений. В целом впечатления хорошие, нам надо продолжать идти по этому пути. Всегда есть над чем поработать, но в целом мы играем более компактно и хорошо защищаемся. Думаю, мы здорово справились.
❝It's the energy. It's the spirit.❞— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2021
— @mterstegen1 on playing with fans in the stadium pic.twitter.com/uuFSZjOovI
Серджи Роберто, защитник "Барселоны"
— "Хетафе" играет в интенсивный футбол, и мы знали, что нам будет сложно. Рады трем очкам. Было важно уйти на паузу, победив. Мы рады, ведь эта победа позволила нам сделать шаг вперед. Это уже второй мой гол в этом сезоне, но самое важное — помогать команде. Я рад, что смог забить, но победа — важнее всего.
Мы знали, что "Реал" выиграл. Мы должны были побеждать. Команда в порядке. После паузы на матчи сборных нас ждут непростые игры, но думаю, все будет хорошо. У нас нет Месси, а он много забивал, поэтому каждый из нас должен компенсировать его отсутствие. Это наш путь.