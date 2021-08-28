Примера. «Валенсия» разгромила «Алавес», «Реал» в гостях у «Бетиса», «Барса» примет «Хетафе»

С 27 по 29 августа проходят матчи 3 тура испанской Примеры

«Мальорка» — «Эспаньол» 1:0

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Мальорка» одержала домашнюю победу над «Эспаньолом» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 27-й минуте забил полузащитник хозяев Дани Родригес.

Уже в компенсированное время прямую красную карточку получил защитник гостей Серхи Гомес.

Футбол. Испания. Примера Мальорка — Эспаньол 1:0 Гол: 1:0 Дани Родригес (27') Мальорка: Маноло Рейна, Пабло Маффео, Franco Russo (Александар Седлар, 46'), Мартин Вальент, Brian Olivan, Сальва Севилья (Inigo Ruiz de Galarreta, 68'), Иддрису Баба, Jordi Mboula (Amath Ndiaye, 61'), Такэфуса Кубо (Родриго Батталья, 86'), Дани Родригес, Фер Ниньо (Абдон Пратс, 86') Эспаньол: Ландри Димата (Лоренсо Морон, 75'), Рауль Де Томас, Javier Puado (Алейш Видаль, 75'), Серхи Дардер, Давид Лопес (Мануэль Морланес, 55'), Адриан Эмбарба (Nico Ribaudo, 54'), Дидак Вила, Леандро Кабрера, Серджи Гомес, Oscar Gil (Альваро Вадильо, 86'), Диего Лопес Предупреждения: Фер Ниньо (19'), Леандро Кабрера (31'), Такэфуса Кубо (37'), Мануэль Морланес (56'), Vicente Moreno (56'), Brian Olivan (70'), Александар Седлар (80'), Luis Garcia (80'), Альваро Вадильо (90 + 8') Удаление: Серджи Гомес (90 + 4')

После этой победы «Мальорка» имеет в активе семь очков и временно возглавила турнирную таблицу Примеры. «Эспаньол» набрал два очка и идет 15-м.

«Валенсия» — «Алавес» 3:0

В матче 3-го тура Ла Лиги «Валенсия» одержала домашнюю победу над «Алавесом» со счетом 3:0.

По голу забили Даниэль Васс, Карлос Солер и Гонсалу Гедеш.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел в стартовом составе, отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом и был заменен в компенсированное время.

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Алавес 3:0 Гол: 1:0 Даниэль Васс (3') Валенсия: Giorgi Mamardashvili, Тьерри Корреа, Габриэл Паулиста, Омар Альдерете (Муктар Дьякаби, 85'), Хосе Гайя, Карлос Солер, Даниэль Васс (Юнус Муса, 85'), Уго Гильямон (Урош Рачич, 68'), Денис Черышев (Jesus Vazquez, 90'), Гонсалу Гуэдеш (Маркос де Соуза, 68'), Максимилиано Гомес Алавес: Хоселу, Йон Гвидетти (Мамаду Силла, 62'), Мануэль Гарсия (Луис Риоха, 46'), Томас Пина (Антонио Мойя, 83'), Мамаду Лум Н'Диайе (Пере Понс, 62'), Факундо Пельистри (Эдгар Мендес, 68'), Хави Лопес, Флорьян Лежён, Мэттью Миазга, Чимо Наварро, Фернандо Пачеко Предупреждения: Флорьян Лежён (28'), Мамаду Лум Н'Диайе (45'), Фернандо Пачеко (61'), Мэттью Миазга (61'), Муктар Дьякаби (86')

«Валенсия» набрала 7 очков после 3 туров и на данный момент делит 1-2 места в турнирной таблице Ла Лиги с «Мальоркой». «Алавес» потерпел 3-е поражение кряду на старте чемпионата и занимает последнее, 20-е место.

«Сельта» — «Атлетик» Б

28 августа, 18:00 мск

«Реал Сосьедад» — «Леванте»

28 августа, 20:30 мск

«Эльче» — «Севилья»

28 августа, 20:30 мск

«Бетис» — «Реал Мадрид»

28 августа, 23:00 мск

«Барселона» — «Хетафе»

29 августа, 18:00 мск

«Кадис» — «Осасуна»

29 августа, 20:30 мск

«Райо Вальекано» — «Гранада»

29 августа, 20:30 мск

«Атлетико» М — «Вильярреал»

29 августа, 23:00 мск