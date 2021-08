Ничья имени Менди. «Челси» в меньшинстве выстоял на «Энфилде»

5’ Эллиотт после короткого паса Салаха пробивал метров с 24-х, метя в правый нижний угол ворот «Челси» — мяч пролетел в считанных сантиметрах от цели. Менди ситуацию не контролировал.

10’ Александр-Арнольд вырезал блестящий диагональный заброс на дальний край штрафной площади гостей на набегающего Хендерсона, но удар последнего с лёту не получился — мяч свалился с левой ноги Джордана.

15’ Лукаку острый вертикальный пас в штрафную «Ливерпуля» сделал, но голкипер Алисон вовремя вышел и забрал мяч в руки.

22’ 0:1 Кай Хаверц. С углового пошла подача ни ближний угол вратарской площади «Ливерпуля», откуда Хаверц, опередив Робертсона, головой по невероятной траектории срезал мяч в дальний верхний угол.

35’ Лукаку через центр разогнал контратаку гостей три в три, выманил на себя двух защитников, после чего отдал пас на левый край штрафной площади на Маунта, который пробивал в дальний угол с левой ноги, но не попал в цель.

37’ В ответной атаке с правого фланга прошла передача в штрафную площадь «Челси», и мяч после прострела Мане рикошетом от защитника срикошетил на 11-метровую отметку, где никто не мешал Эллиотту пробивал с ходу, но мяч свалился с ноги Харви.

45+1’ Серия моментов в штрафной «Челси»после углового от «Ливерпуля». Мане, Жота, Робертсон пробивали, сперва удар пришёлся в перекладину, а затем дважды с линии ворот мяч отбивал Рис Джеймс.

45+2’ Удаление у «Челси» После просмотра VAR арбитр Энтони Тэйлор усмотрел игру рукой у Риса Джеймса, и назначил самое суровое наказание из возможных — прямая красная карточка.

45+4’ 1:1 Мохамед Салах (П). Салах реализовал пенальти мощным ударом, голкипер «Челси» Менди не угадал направление полета мяча.

51’ Салах с правого фланга внешней стороной стопы вырезал классную подачу в центр штрафной площади «Челси», откуда головой пробивал Жота, но мяч над перекладиной пролетел.

52’ С дальней дистанции опасный удар по воротам гостей последовал от ван Дейка, который метил точно в правый нижний угол, но Менди в броске парировал мяч в сторону.

60’ Фабиньо ударил из-за пределов штрафной «Челси». Менди спас команду, переведя мяч на угловой.

64’ Хорошую контратаку разогнали силами четверых футболистов лондонцы. Аспиликуэта с правого фланга после короткого паса Маунта вырезал подача на дальнюю штангу, где Алонсо головой сбросил мяч в центр под удар Лукаку, но под выстрел последнего успел подставить ногу ван Дейк.

79’ Александер-Арнольд совершил очень плохой диагональный навес с правого фланга, фактически подарив мяч Менди. Засвистела часть болельщиков на трибунах.

86’ В контратаке Лукаку здорово отдал передачу налево в темп на Ковачича, который под острым углом выходил на ворота «Ливерпуля» и мощно пробивал — Алиссон отбил мяч перед собой, после чего ситуацию разрядил Матип.

87’ Быстрой атакой ответили теперь мерсисайдцы, и Салах получил возможность пробить по воротам с 15-ти метров, но правой ногой, из-за чего получилось не слишком сильно, и Менди в падении мяч забрал.

90+1’ Угловой на правом фланге заработали мерсисайдцы. Подача последовала на дальний край вратарской площади, откуда головой пробивал по дуге Жота, и Менди пришлось отбивать мяч на ещё один угловой.

Лучшим игроком матча стал голкипер «Челси» Эдуард Менди, на счету которого шесть сэйвов. Это его личный рекорд за время выступлений за «Челси» во всех турнирах.

🧤 @ChelseaFC goalkeeper Edouard Mendy made 6 saves at Anfield, his most in a single #PL appearance since joining the Blues #LIVCHE pic.twitter.com/0GGkLhIIor

После этой ничьей в английской Премьер-лиге по итогам трёх туров не осталось ни одной команды, которая бы обошлась без потери очков.

«Ливерпуль» занимает второе место в таблице АПЛ, набрав семь очков. Лондонский клуб с такими же показателями расположился на третьей строчке.

11 сентября «Челси» в рамках 4-го тура АПЛ сыграет дома с «Астон Виллой». «Ливерпуль» днем позже проведет выездной матч с «Лидсом».

Томас Тухель, главный тренер «Челси»

— Что касается красной карточки, то я теперь вообще не уверен, по правилам это или нет. Но решение арбитра нужно принять. Возможно, он бы принял другое решение, посмотрев эпизод в динамике.Матч в любом случае мог закончиться именно так. Я не люблю ранние красные карточки, потому что они портят игру. В итоге получился тяжелый матч, который был полон борьбы. Мы продемонстрировали стойкость и заслужили очко.

Мы решили продолжить игру с пятью защитниками. Хотели сохранять активность и организовывать сопернику трудности в создании моментов. В последние 5 минут я молился, чтобы мы получили то, что заслужили. Нам пришлось тяжело, но во втором тайме мы мощно отыграли в обороне.

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»

— Наш прессинг в первом тайме был совершенно выдающимся. «Челси» опасен в любой ситуации и сумел забить гол. Думаю, мы все согласимся с тем, что нам стоило качественнее обороняться в том моменте. Все было хорошо, не считая результата. Я увидел матч двух очень хороших команд. Первый тайм мы провели отлично, второй, вообще говоря, тоже хорошо — все же нелегко создавать моменты против команды с девятью защитниками.

Могли ли мы сыграть лучше? Да. Но это лишь начало сезона. Конечно, мы должны были лучше воспользоваться преимуществом. Но теперь у нас на одно очко больше, чем прежде, так что давайте продолжать работать. Я бы хотел, чтобы мы действовали более целеустремленно, жадно. Но, не считая этого, я получил удовольствие от матча и атмосферы на нем. У Джеймса, думаю, была явная игра рукой.

Always disappointed when we don’t win at Anfield but still lots of positives about the performance. pic.twitter.com/MTvE9mDubK