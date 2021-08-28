Победа под новый гимн. Гол и пас Кордобы помогли «Краснодару» обыграть «Рубин»

Ход матча
0’ Перед домашней игрой против «Рубина» кубанцы впервые представили новый официальный гимн «Краснодара», который создал автор музыки для «Интерстеллара» и «Гладиатора» Ханс Циммер. (видео)
6’ Обменялись быстрыми атаками команды. Убежал по левому флангу Хакшабанович и навесил в центр штрафной «быков», но Сафонов забрал мяч в свои руки. В ответной атаке забрасывал с фланга Газинский на ход Кордобе, но Дюпин спокойно сыграл на выходе.
12’ 1:0 Алексей Ионов. После заброса от Кабеллы в казанскую штрафную Кордоба грудью сделал классную скидку на Ионова, который аккуратным ударом в касание направил мяч в нижний угол ворот. (видео)
18’ Провалились краснодарцы в обороне по центру, вырезал Ин-Бом отличный пас на ход Бакаеву, который выскочил один на один с голкипером, но не смог переиграть в ближнем бою Сафонова.
31’ Самошникову на фланге заехал по ногам Кабелла. Стандарт исполнили игроки «Рубина», на отскоке Самошников подхватил мяч в штрафной «Краснодара» и резко пробил с разворота — Сафонов на месте.
36’ 2:0 Джон Кордоба . Кабелла от правого края штрафной исполнил зрячую подачу к линии вратарской «Рубина», откуда Кордоба без сопротивления в падении головой переправил мяч в сетку ворот. Колумбиец забивает четвертый тур подряд, на его счету 4 гола в 6 матчах. (видео)
43’ Получился у казанцев быстрый выход из обороны в атаку. Прошла проникающая передача Хвана в штрафную краснодарцев, Хакшабанович устремился к мячу, но пробить Сафонова, сократившего дистанцию, не сумел.
45+1’ Хакшабанович исполнил плотный удар под дальнюю штангу — Сафонов в прыжке добрался до мяча.
45+2’ В ответной атаке Кабелла тонким пасом разрезал оборону «Рубина», Ионов получил мяч под левую и пробил с ходу — Дюпин среагировал.
55’ Иван Игнатьев нашёл немного свободного пространства и пробил низом от радиуса штрафной — рядом со штангой ворот «Краснодара».
64’ После розыгрыша углового у ворот «Рубина» Классон получил шанс на удар с близкого расстояния — в ближнюю штангу. Рамирес забрал подбор и добавил из-за штрафной — Дюпин потащил.
79’ Кабелла с правого фланга вырезал кросс в штрафную «Рубина». Кордоба вновь шикарно сыграл в подыгрыше, пяткой скинув мяч чуть назад на Классона, но удар шведа пришёлся в штангу.
85’ Нашел Абильдгор пасом перед штрафной «Краснодара» Хакшабановича, который в дальнюю девятку пробил, но в красивом прыжке спас свою команду Сафонов.
90’ Кабелла практически с нулевого угла хитро пробил под ближнюю штангу — Дюпин не пустил мяч в ворота «Рубина».
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком матча. Колумбиец провел на поле 86 минут, стал автором гола и результативной передачи.
Следующие матчи
В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает шестое место, набрав девять очков. Идущий пятым «Рубин» имеет в своем активе 11 очков.
В следующем туре РПЛ «Рубин» дома сыграет с «Уралом», а «Краснодар» на выезде сыграет с «Ростовом». Обе встречи пройдут 12 сентября.
Прямая речь
Виктор Ганчаренко, главный тренер «Краснодара»
— Качество атаки у нас было на высоком уровне, мы разнообразно и весело нападаем, при этом имеем проблемы в обороне. Пока мы не можем выступить в нашем максимальном сочетании. Пробуем компенсировать за счёт атаки. Нас выручил Матвей Сафонов. Мы имели моменты, где могли увеличивать наше преимущество.
Если говорить о нашей обороне, она была лучше, нежели в игре против «Локомотива». Мы исходили из того, что Виктор Классон очень хорошо отрабатывал в защите. Хорошо действовал и Джон Кордоба. Мы понимаем, как его использовать. Сейчас мы пытаемся найти оптимальную структуру для того, чтобы хорошо и атаковать, и обороняться. Любая замена в нашем случае может сработать в плюс.
Джон @Jhoncordoba4 планирует забивать как можно больше, а Виктор смеётся над штангами и верит, что голы скоро придут 🙌— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2021
Интервью Кордобы и Классона после матча #КраснодарРубин 👇https://t.co/ZrGMxzkVBa
Леонид Слуцкий, главный тренер «Рубина»
— Соперник пытался использовать свои шансы в контратаках, которые всегда у него возникают. «Краснодар» смог воспользоваться своими моментами и реализовать наши ошибки, а мы не смогли. Я имею ввиду моменты у Солтмурада Бакаева и Сеада Хакшабанович, которые были может даже более явные, чем у «Краснодара». По ходу второго тайма просто накапливалось утомление.
Единственную атакующую замену мы реализовали ещё в первом тайме. Поэтому сложно было усилить нападение со скамейки. У нас не было больше игроков атаки. Сильно ударило отсутствие Джордже Деспотовича и Хвичи Кварацхелии. Это наши ключевые игроки в группе атаки. У нас нет полноценных замен этим футболистов. Достаточно сложно вести абсолютно атакующие действия, когда многое строиться на этих игроках.
Против «Краснодара» невозможно долго играть позиционно. Он высоко встречает. Если ты выходишь из-под этой встречи нужно форсировать атаки, потому большое количество свободных зон. Это такой стиль у команды. Посмотрите владение мячом любой команды против «Краснодара». Можно сказать, что у «Рубина» начался спад? Нет.