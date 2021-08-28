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    Победа под новый гимн. Гол и пас Кордобы помогли «Краснодару» обыграть «Рубин»

    Казанский «Рубин» со счетом 0:2 потерпел гостевое поражение от «Краснодара» в матче 6-го тура РПЛ. Рассказываем, как это было

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    «Краснодар» — «Рубин»
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    «Краснодар» — «Рубин»
    «Краснодар» в домашних условиях уверенно переиграл «Рубин» со счетом 2:0. Свои мячи «быки» организовали в первой половине матча. У Джона Кордоба — «гол+пас», а у «Рубина» — первое поражение в новом сезоне РПЛ.

    Ход матча

    0’ Перед домашней игрой против «Рубина» кубанцы впервые представили новый официальный гимн «Краснодара», который создал автор музыки для «Интерстеллара» и «Гладиатора» Ханс Циммер. (видео)

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    • 6’ Обменялись быстрыми атаками команды. Убежал по левому флангу Хакшабанович и навесил в центр штрафной «быков», но Сафонов забрал мяч в свои руки. В ответной атаке забрасывал с фланга Газинский на ход Кордобе, но Дюпин спокойно сыграл на выходе.

    12’ 1:0 Алексей Ионов. После заброса от Кабеллы в казанскую штрафную Кордоба грудью сделал классную скидку на Ионова, который аккуратным ударом в касание направил мяч в нижний угол ворот. (видео)

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    18’ Провалились краснодарцы в обороне по центру, вырезал Ин-Бом отличный пас на ход Бакаеву, который выскочил один на один с голкипером, но не смог переиграть в ближнем бою Сафонова.

    31’ Самошникову на фланге заехал по ногам Кабелла. Стандарт исполнили игроки «Рубина», на отскоке Самошников подхватил мяч в штрафной «Краснодара» и резко пробил с разворота — Сафонов на месте.

    36’ 2:0 Джон Кордоба . Кабелла от правого края штрафной исполнил зрячую подачу к линии вратарской «Рубина», откуда Кордоба без сопротивления в падении головой переправил мяч в сетку ворот. Колумбиец забивает четвертый тур подряд, на его счету 4 гола в 6 матчах. (видео)

    43’ Получился у казанцев быстрый выход из обороны в атаку. Прошла проникающая передача Хвана в штрафную краснодарцев, Хакшабанович устремился к мячу, но пробить Сафонова, сократившего дистанцию, не сумел.

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    • 45+1’ Хакшабанович исполнил плотный удар под дальнюю штангу — Сафонов в прыжке добрался до мяча.

    45+2’ В ответной атаке Кабелла тонким пасом разрезал оборону «Рубина», Ионов получил мяч под левую и пробил с ходу — Дюпин среагировал.

    55’ Иван Игнатьев нашёл немного свободного пространства и пробил низом от радиуса штрафной — рядом со штангой ворот «Краснодара».

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    • 64’ После розыгрыша углового у ворот «Рубина» Классон получил шанс на удар с близкого расстояния — в ближнюю штангу. Рамирес забрал подбор и добавил из-за штрафной — Дюпин потащил.

    79’ Кабелла с правого фланга вырезал кросс в штрафную «Рубина». Кордоба вновь шикарно сыграл в подыгрыше, пяткой скинув мяч чуть назад на Классона, но удар шведа пришёлся в штангу.

    85’ Нашел Абильдгор пасом перед штрафной «Краснодара» Хакшабановича, который в дальнюю девятку пробил, но в красивом прыжке спас свою команду Сафонов.

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    • 90’ Кабелла практически с нулевого угла хитро пробил под ближнюю штангу — Дюпин не пустил мяч в ворота «Рубина».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Рубин 2:0
    Голы: 1:0 Алексей Ионов (12'), 2:0 Джон Кордоба (35') Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Петров, Кайо, Егор Сорокин, Кристиан Рамирес, Юрий Газинский (Эдуард Сперцян, 66'), Гжегож Крыховяк, Реми Кабелла, Алексей Ионов, Виктор Классон, Джон Кордоба (Владимир Ильин, 86') Рубин: Михаил Костюков (Иван Игнатьев, 28'), Сеад Хакшабанович, In-Beom Hwang (Леон Мусаев, 75'), Дарко Йевтич (M.Saito, 60'), Солтмурад Бакаев, Оливер Абильгор, Илья Самошников, Монтассар Тальби, Филип Уремович, Георгий Зотов, Юрий Дюпин Предупреждения: Виктор Классон (1'), Георгий Зотов (7'), Илья Самошников (8'), Юрий Газинский (60')

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком матча. Колумбиец провел на поле 86 минут, стал автором гола и результативной передачи.

    Следующие матчи

    В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает шестое место, набрав девять очков. Идущий пятым «Рубин» имеет в своем активе 11 очков.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре РПЛ «Рубин» дома сыграет с «Уралом», а «Краснодар» на выезде сыграет с «Ростовом». Обе встречи пройдут 12 сентября.

    Прямая речь

    Виктор Ганчаренко, главный тренер «Краснодара»

    — Качество атаки у нас было на высоком уровне, мы разнообразно и весело нападаем, при этом имеем проблемы в обороне. Пока мы не можем выступить в нашем максимальном сочетании. Пробуем компенсировать за счёт атаки. Нас выручил Матвей Сафонов. Мы имели моменты, где могли увеличивать наше преимущество.

    Если говорить о нашей обороне, она была лучше, нежели в игре против «Локомотива». Мы исходили из того, что Виктор Классон очень хорошо отрабатывал в защите. Хорошо действовал и Джон Кордоба. Мы понимаем, как его использовать. Сейчас мы пытаемся найти оптимальную структуру для того, чтобы хорошо и атаковать, и обороняться. Любая замена в нашем случае может сработать в плюс.

    Леонид Слуцкий, главный тренер «Рубина»

    — Соперник пытался использовать свои шансы в контратаках, которые всегда у него возникают. «Краснодар» смог воспользоваться своими моментами и реализовать наши ошибки, а мы не смогли. Я имею ввиду моменты у Солтмурада Бакаева и Сеада Хакшабанович, которые были может даже более явные, чем у «Краснодара». По ходу второго тайма просто накапливалось утомление.

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    Единственную атакующую замену мы реализовали ещё в первом тайме. Поэтому сложно было усилить нападение со скамейки. У нас не было больше игроков атаки. Сильно ударило отсутствие Джордже Деспотовича и Хвичи Кварацхелии. Это наши ключевые игроки в группе атаки. У нас нет полноценных замен этим футболистов. Достаточно сложно вести абсолютно атакующие действия, когда многое строиться на этих игроках.

    Всё о футболе России

    Против «Краснодара» невозможно долго играть позиционно. Он высоко встречает. Если ты выходишь из-под этой встречи нужно форсировать атаки, потому большое количество свободных зон. Это такой стиль у команды. Посмотрите владение мячом любой команды против «Краснодара». Можно сказать, что у «Рубина» начался спад? Нет.

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