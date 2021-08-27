Боевая ничья. «Динамо» не сумело удержать лидерство в таблице

Ход матча
7’ Динамовцы здорово разыграли по центру, Тюкавин сделал скидку на Фомина, который с радиуса штрафной пробил рядом со штангой ворот «Локомотива».
17’ Макаров совершил рывок по правому флангу, резко сместился к центру и плотно пробил по воротам «Локо». Мяч улетел на трибуну.
21’ Камано с правого края влетел в штрафную «Динамо» и плотно пробил в дальний угол — мяч от рук Шунина угодил в крестовину и вылетел в поле.
23’ 0:1 Федор Смолов. Смолов получил пас от Рыбчинского, сместился к линии штрафной «Динамо», убрал на замахе Моро и технично пробил в нижний угол — Шунин не дотянулся. (видео)
36’ Шиманьски разогнал атаку «Динамо» и сделал передачу в штрафную гостей, Макаров принял мяч и плотно пробил низом — Гильерме спас.
37’ В ответной атаке «Локомотива» Рыбчинский в штрафной бело-голубых проскочил мимо защитника и опасно пробил — Ордец заблокировал.
41’ 1:1 Себастьян Шиманьски. Шиманьски получил пас от Захаряна, сместился к центру и с радиуса штрафной уложил мяч в нижний угол ворот «Локомотива» — Гильерме даже не дёрнулся. (видео)
52’ Макаров дошёл до штрафной «Локомотива», обыграл двух соперников и хлёстко пробил низом — мяч пролетел рядом со штангой.
56’ Захарян с правого края вошёл в штрафную «Локомотива» и мощно пробил — Гильерме среагировал, а Тюкавин после добивания из выгодной позиции не попал в створ.
68’ Лаксальт промчался по флангу и навесил, Тюкавину помешали развернуться в штрафной «Локомотива», а Моро после подбора запустил мяч в небеса.
77’ Прошел заброс в штрафную «Локо», Бальбуэна поборолся и сделал скидку во вратарскую, Ордец набежал и пробил головой в перекладину.
90+4’ Удаление у «Локомотива». Баринов проиграл борьбу в центре поля и сбил Фомина — вторая жёлтая карточка была показана Дмитрию.
Защитник «Динамо» Диего Лаксальт был признан лучшим по итогам матча. Уругваец помог бело-голубым сыграть вничью, создавая много опасных моментов на своем фланге.
Следующие матчи
После этой ничьей «Динамо» с 13 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» — четвертый (12 очков).
11 сентября бело-голубые в рамках 7-го тура чемпионата России сыграют дома с «Нижним Новгородом», а «Локомотив» в тот же день на своем поле примет «Крылья Советов».
😎 Ови сегодня с нами!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) August 27, 2021
Александр Овечкин вместе с семьёй подерживает «Динамо» с трибун 🤍💙#ДинамоМосква #футбол #Овечкин pic.twitter.com/vuO9xhlNVF
Прямая речь
Сандро Шварц, главный тренер «Динамо»
— Сегодня я очень доволен качеством игры команды. Мы очень хорошо и дисциплинированно оборонялись, не дав проявить себя опасному оружию — контратакам «Локомотива». Не получилось реализовать те моменты, которые были, забили только один гол. К сожалению, не очень доволен результатом, но горд за качество игры.
Был ли пенальти? Я на самом деле не видел этих моментов, ничего не могу сказать. Нужно еще раз просмотреть этот момент, тогда смогу сказать конкретное мнение. Согласен ли с выбором Лаксальта игроком матча? Я согласен с этой оценкой. Считаю, Диего провел очень качественную игру — безупречно сыграл в обороне и помогал в атаке.
Марко Николич, главный тренер «Локомотива»
— Если посмотреть на статистику, то мы команда, которая забила больше всех во втором тайме. Думаю, что игра с «Динамо» для «Локомотива» лучшая в текущем сезоне. Отлично провели 95 минут, не останавливаясь на поле. У хозяев были моменты во втором тайме, но не так много. Больше они возникали больше наших ошибок в центре поля. Сейчас перерыв, у «Локомотива» 11 сборников. Надо успеть будет восстановить команду.