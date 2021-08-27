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    Боевая ничья. «Динамо» не сумело удержать лидерство в таблице

    Московский «Локомотив» со счетом 1:1 сыграл на выезде вничью с «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ. Рассказываем, как это было

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    «Динамо» — «Локомотив»
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    «Динамо» — «Локомотив»
    Столичное дерюи получилось боевым, команды создали много моментов. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами — отличились Смолов и Шиманьски. После перерыва динамовцы владели инициативой и много угрожали чужим воротам, но не смогли вырвать победу.

    Ход матча

    7’ Динамовцы здорово разыграли по центру, Тюкавин сделал скидку на Фомина, который с радиуса штрафной пробил рядом со штангой ворот «Локомотива».

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    • 17’ Макаров совершил рывок по правому флангу, резко сместился к центру и плотно пробил по воротам «Локо». Мяч улетел на трибуну.

    21’ Камано с правого края влетел в штрафную «Динамо» и плотно пробил в дальний угол — мяч от рук Шунина угодил в крестовину и вылетел в поле.

    «Динамо» — «Локомотив»

    23’ 0:1 Федор Смолов. Смолов получил пас от Рыбчинского, сместился к линии штрафной «Динамо», убрал на замахе Моро и технично пробил в нижний угол — Шунин не дотянулся. (видео)

    36’ Шиманьски разогнал атаку «Динамо» и сделал передачу в штрафную гостей, Макаров принял мяч и плотно пробил низом — Гильерме спас.

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    • 37’ В ответной атаке «Локомотива» Рыбчинский в штрафной бело-голубых проскочил мимо защитника и опасно пробил — Ордец заблокировал.

    41’ 1:1 Себастьян Шиманьски. Шиманьски получил пас от Захаряна, сместился к центру и с радиуса штрафной уложил мяч в нижний угол ворот «Локомотива» — Гильерме даже не дёрнулся. (видео)

    «Динамо» — «Локомотив»

    52’ Макаров дошёл до штрафной «Локомотива», обыграл двух соперников и хлёстко пробил низом — мяч пролетел рядом со штангой.

    56’ Захарян с правого края вошёл в штрафную «Локомотива» и мощно пробил — Гильерме среагировал, а Тюкавин после добивания из выгодной позиции не попал в створ.

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    • 68’ Лаксальт промчался по флангу и навесил, Тюкавину помешали развернуться в штрафной «Локомотива», а Моро после подбора запустил мяч в небеса.

    77’ Прошел заброс в штрафную «Локо», Бальбуэна поборолся и сделал скидку во вратарскую, Ордец набежал и пробил головой в перекладину.

    «Динамо» — «Локомотив»

    90+4’ Удаление у «Локомотива». Баринов проиграл борьбу в центре поля и сбил Фомина — вторая жёлтая карточка была показана Дмитрию.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Локомотив 1:1
    Голы: 0:1 Фёдор Смолов (23'), 1:1 Себастьян Шиманьски (41') Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Диего Лашальт, Никола Моро, Денис Макаров (Clinton N'Jie, 88'), Себастьян Шиманьски (Дмитрий Скопинцев, 75'), Даниил Фомин, Arsen Zakharyan, Konstantin Tyukavin (Вячеслав Грулёв, 81') Локомотив: Франсуа Камано, Фёдор Смолов (Sergey Babkin, 90'), Дмитрий Рыбчинский, Даниил Куликов (Виталий Лисакович, 87'), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (Максим Ненахов, 87'), Мацей Рыбусь, Пабло, Тин Едвай, Дмитрий Живоглядов (Alexis Beka, 73'), Гилерме Предупреждения: Мацей Рыбусь (29'), Рифат Жемалетдинов (33'), Себастьян Шиманьски (47'), Дмитрий Баринов (64'), Alexis Beka (90 + 1'), Дмитрий Баринов (90 + 4')

    Защитник «Динамо» Диего Лаксальт был признан лучшим по итогам матча. Уругваец помог бело-голубым сыграть вничью, создавая много опасных моментов на своем фланге.

    Следующие матчи

    После этой ничьей «Динамо» с 13 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» — четвертый (12 очков).

    Календарь и таблица РПЛ

    11 сентября бело-голубые в рамках 7-го тура чемпионата России сыграют дома с «Нижним Новгородом», а «Локомотив» в тот же день на своем поле примет «Крылья Советов».

    Прямая речь

    Сандро Шварц, главный тренер «Динамо»

    — Сегодня я очень доволен качеством игры команды. Мы очень хорошо и дисциплинированно оборонялись, не дав проявить себя опасному оружию — контратакам «Локомотива». Не получилось реализовать те моменты, которые были, забили только один гол. К сожалению, не очень доволен результатом, но горд за качество игры.

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    Был ли пенальти? Я на самом деле не видел этих моментов, ничего не могу сказать. Нужно еще раз просмотреть этот момент, тогда смогу сказать конкретное мнение. Согласен ли с выбором Лаксальта игроком матча? Я согласен с этой оценкой. Считаю, Диего провел очень качественную игру — безупречно сыграл в обороне и помогал в атаке.

    Марко Николич, главный тренер «Локомотива»

    — Если посмотреть на статистику, то мы команда, которая забила больше всех во втором тайме. Думаю, что игра с «Динамо» для «Локомотива» лучшая в текущем сезоне. Отлично провели 95 минут, не останавливаясь на поле. У хозяев были моменты во втором тайме, но не так много. Больше они возникали больше наших ошибок в центре поля. Сейчас перерыв, у «Локомотива» 11 сборников. Надо успеть будет восстановить команду.

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