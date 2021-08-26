РПЛ. «Зенит» принимает ЦСКА, дерби «Динамо» и «Локомотива»

«Уфа» — «Крылья Советов» 1:2
Самарские «Крылья Советов» одержали гостевую победу над «Уфой» (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России.
Счет в матче на 27-й минуте открыли гости. После розыгрыша штрафного на левом фланге Зиньковский навесил по высокой дуге к линии вратарской площади, а Чернов, здорово выпрыгнув, пробил головой в правый угол.
Спустя две минуты самарцы удвоили преимущество, поймав «Уфу» на контратаке. Зиньковский на скорости ворвался в штрафную с левого фланга, нанёс удар, мяч попал в колено Глушенкова и рикошетом от него влетел в сетку.
На 60-й минуте «Крылья» остались в меньшинстве и получили пенальти в свои ворота. Мрзляк на скорости ворвался в штрафную самарцев, полузащитник Роман Ежов отстал от него и резко дёрнул сзади обеими руками, уложив на газон, получив прямую красную карточку за фол последней надежды.
Очень уверенно реализовал 11-метровый удар Гамид Агаларов, разбежавшись и отправив мяч в правую девятку ворот «Крыльев Советов». Однако уйти от поражения в оставшееся время уфимцы не сумели.
Самарцы набрали 7 очков и поднялись на 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Хозяева с 5 очками располагаются на 12-й строчке.
В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с «Сочи», а «Крылья Советов» — с «Локомотивом». Обе встречи пройдут 10 сентября.
«Спартак» — «Сочи»
26 августа, 18:30 мск
«Ахмат» — «Арсенал»
26 августа, 20:30 мск
«Зенит» — ЦСКА
26 августа, 20:45 мск
«Урал» — «Ростов»
27 августа, 16:30 мск
«Химки» — «Нижний Новгород»
27 августа, 18:30 мск
«Динамо» — «Локомотив»
27 августа, 19:00 мск