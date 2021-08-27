Легкой жизни не будет. «Спартаку» и «Локо» достались серьезные соперники в ЛЕ

УЕФА провел жеребьевку групповой стадии Лиги Европы. Российские клубы узнали своих соперников, с которыми мы решили вас познакомить чуть поближе.

«Группа смерти» для «Спартака»

Московский «Спартак» оказался в группе C, где сыграет с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией» .

«Наполи»

Из первой корзины «Спартаку» попался очень мощный соперник в лице «Наполи», который в прошлом сезоне Серии А финишировал пятым, но выпал из топ-4 лишь в заключительном туре, когда сыграл вничью с «Вероной» (1:1) и пропустил вперед «Ювентус» и «Милан».

Попадание в Лигу Европы расстроило руководство клуба, поэтому оно уволило Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера. На его место пришел Лучано Спаллетти, хорошо известный по работе с петербургским «Зенитом».

Под руководством Спаллетти неаполитанцы очень уверенно начали сезон 2021/22. Они не только обыграли «Венецию» (2:0) в первом туре чемпионата Италии, но и победили во всех шести предсезонных встречах, в том числе «Баварию» (3:0).

Евгений Мележиков Генеральный директор «Спартака» Непростой, но интересный жребий уровня Лиги чемпионов, фактически группа смерти. Соперники — сильные, каждый со своей яркой историей. «Наполи» и «Легия» — команды, с которыми «Спартак» уже играл в еврокубках. Болельщики со стажем помнят славные матчи из 90-х. «Лестер» в представлении также не нуждается. В общем, будем биться в каждом матче. У нас в Европе как минимум шесть финалов, и все в команде это понимают.

Состав «Наполи» этим летом не претерпел больших изменений. Большинство лидеров уже много лет представляет команду и не нуждается в представлении. Сюда можно отнести Лоренцо Инсинье, Дриса Мертенса, Калиду Кулибали, Давида Оспину и других.

«Лестер»

«Лестер» попал в группу со второй корзины, где был едва ли не самой грозной силой. Бытует мнение, что английские клубы играют в Лиге Европы спустя рукава, но те же «лисы» в прошлом сезоне вышли из группы без особых проблем, набрав 13 очков из 18 возможных.

Команда Брендана Роджерса, как и «Наполи», заняла пятое место в национальном первенстве в сезоне 2021/22. За два тура до финиша она была третьей, однако поражения от «Челси» (1:2) и «Тоттенхэма» (2:4) оставили ее без Лиги чемпионов.

Отличие от неаполитанцев заключается в том, что Роджерс сохранил свой пост и получил деньги на усиление состава, который пополнили чемпион Франции Бубакари Сумаре из «Лилля», Райан Бертранд и Янник Вестергор, представлявшие «Саутгемптон», а также замбийский форвард из «Зальбурга» Падсон Дака, забивший за четыре года в Австрии 54 мяча.

Рауль Рианчо Бывший тренер «Спартака» Группа у «Спартака» тяжелая, но я считаю, что у команды есть все шансы побороться за выход в следующую стадию. На мой взгляд, в этой группе фавориты — «Наполи» и «Спартак», они будут бороться за первое место. «Лестер»? «Красно-белые» сейчас сильнее их. «Легия» тоже не должна стать проблемой на пути «Спартака». Но, безусловно, «Спартак» сейчас находится в процессе адаптации — у команды новый тренер, новая схема. Теперь им нужно вылечить травмированных игроков и привести их в оптимальную форму. Тогда у команды все получится.

Новую кампанию в АПЛ «Лестер» начал с минимальной победы над «Вулверхэмптоном» (1:0), после чего крупно проиграл «Вест Хэму» (1:4), что частично можно объяснить удалением Айосе Переса в первом тайме.

«Легия»

Замкнула состав участников группы C польская «Легия», ставшая чемпионом своей страны в сезоне 2020/21.

Оказавшись в Лиге чемпионов, «армейцы» начали путь с первого раунда квалификации, в котором прошли норвежский «Буде-Глимт» (3:2 и 2:0). Затем они расправились с эстонской «Флорой» (2:1 и 1:0), а вот в третьем раунде споткнулись на загребском «Динамо» (1:1 и 0:1).

Впрочем, недооценивать «Легию» мы бы не стали, ведь в раунде плей-офф Лиги Европы она выбила крепкую пражскую «Славию» (2:2 и 2:1).

Да, старт сезона в чемпионате Польши у «Легии» не совсем задался: победа над «Вислой» (1:0) и поражение от «Радомяка» (1:3), имея два удаления. Однако посмотрите на старт сезона «Спартака» и вы поймете, что подопечные Чеслава Михневича вполне комфортно себя чувствуют.

Календарь и таблица Лиги Европы

Если говорить о составе «Легии», то он звезд с неба не хватает. В то же время, разве кто-то не знает Артура Боруца, поигравшего в АПЛ и Серии А, Томаша Пекгарта, начинавшего в «Тоттенхэме», Артура Енджейчика, выступавшего за «Краснодар» или шведа Маттиаса Йоханссона, забивавшего сборной России в товарищеском матче на «ВЭБ Арене» в октябре 2020 года.

Чеслав Михневич Главный тренер «Легии» Фантастическая жеребьевка. Мы встретимся с моим любимым тренером, Бренданом Роджерсом из «Лестера». Мы сыграем против «Спартака», и каждый болельщик «Легии» помнит триллер в Москве, случившийся несколько лет назад, когда «Легия» прошла дальше. В марте я был на матче «Наполи» — «Барселона», Сидел на стадионе, мечтая однажды вывести на это поле свою команду. И вот мечта сбылась.

Не забываем и о том, что «Легию» в 2015-16 годах тренировал Станислав Черчесов — не чужой человек для «Спартака» и один из тех, у кого есть шансы заменить Руя Виторию по ходу сезона.

Николич против опытных Сарри, Сампаоли и Терима

Московский «Локомотив» попал в группу E вместе с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем» .

«Лацио»

Маурицио Сарри globallookpress.com

Римский «Лацио» в прошлом сезоне Серии А финишировал сразу позади «Наполи», но отстал от него на 9 очков, что может свидетельствовать о качественном различии между соперниками.

В межсезонье «орлы» попрощались с главным тренером Симоне Индзаги, работавшим в системе клуба с 2010 года. Это произошло по инициативе самого специалиста, которого переманил миланский «Интер».

К счастью для «Лацио», качественная замена Индзаги нашлась быстро, ведь

Маурицио Сарри

как раз оставался без работы после ухода из «Ювентуса».

Летом римляне избавились от балласта в составе и приобрели Педро из «Ромы», Тому Башича из «Бордо», Фелипе Андерсона из «Вест Хэма» и Эльсеида Хюсая, у которого истек контракт с «Наполи».

Марко Николич Главный тренер «Локомотива» Я счастлив, что нам попались такие сильные соперники в группе Лиги Европы. Команды очень серьезные, это группа уровня Лиги чемпионов. У нас будет возможность проверить себя, посмотреть, на что мы способны на этом уровне. Посмотрим, как мы завершим трансферное окно, но будем ставить задачу набирать очки и биться в каждом матче.

В предсезонке «Лацио» не потерпел ни одного поражения, а в первом туре Серии А в гостях обыграл «Эмполи» (3:1), что не может не настораживать «Локомотив».

«Марсель»

Потасовка в матче «Ницца» — «Марсель» globallookpress.com

«Марсель» выпал «железнодорожникам» из третьей корзины. В последние годы эта команда запоминается своей нестабильностью и постоянными сменами тренера, но ее состав заслуживает внимания.

Димитри Пайет, Стив Манданда, Маттео Гендузи, Дженгиз Ундер и Аркадиуш Милик — все это известные личности в мировом футболе.

Все прогнозы на Лигу Европы

Тренирует их всех экспрессивный Хорхе Сампаоли, который пока что выглядит самым слабым звеном в этой компании. Ранее в Европе он работал только с «Севильей», но продержался там недолго, перейдя в сборную Аргентины.

Сезон 2021/22 «Марсель» начал хорошо, победив «Монпелье» (3:2) и сыграв вничью с «Бордо» (2:2). А вот в третьем туре случился скандал — выездная игра против «Ниццы» была прервана после того, как болельщики хозяев начали бросать посторонние предметы в Пайета. На поле возникла потасовка, в том числе и с участием фанатов «Ниццы». В итоге провансальцы ушли в раздевалку и отказались продолжать матч.

Анатолий Мещеряков Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Попались соперники, с которыми можно играть. Что значит группа смерти? Нет, я так не скажу. Еще раз: это хорошие команды, с которыми можно бороться. Чем больше таких команд приезжает в Россию, тем лучше для нас. Есть ли у «Спартака» шансы? Конечно! Нужно верить и болеть за наши команды. Я думаю, «Спартак» выйдет из группы Лиги Европы.

Пока трудно сказать, выбьет ли данный инцидент «Марсель» из колеи, но «Локомотиву» этот скандал в любом случае не навредит, а только может помочь.

«Галатасарай»

«Галатасарай» уже совсем не тот, что был еще несколько лет назад, когда его уровень позволял ему играть в групповом этапе Лиги чемпионов.

В текущем сезоне во втором раунде квалификации «львы» наткнулись на ПСВ (1:5 и 1:2), который продемонстрировал все проблемы стамбульского клуба.

Вслед за этим в Лиге Европы «Галатасарай» прошел шотландский «Сент-Джонстон» (1:1 и 4:2) и датский «Раннерс» (1:1 и 2:1), но, как видим из результатов, большого преимущества у команды Фатиха Терима не было, да и пропускала она в каждой встрече.

В двух стартовых турах турецкой Суперлиги стамбульский клуб победил «Гиресунспор» (2:0) и «Хатайспор» (2:1), но это не те соперники, по которым можно судить о форме «Галатасарая».

Ольга Смородская Бывший президент «Локомотива» Соперники «Локомотива» серьёзные. Что касается места команды в этой группе, то я не гадалка, ничего не предсказываю. «Локомотиву» будет тяжело, но надежда есть.

Если говорить о составе, то львы делают ставку на местных игроков, но хватает и известных ветеранов: Радамель Фалькао, Фернандо Муслера, Арда Туран, Патрик ван Анхолт и Райан Бабел.