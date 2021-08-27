Легкой жизни не будет. «Спартаку» и «Локо» достались серьезные соперники в ЛЕ

«Группа смерти» для «Спартака»
Московский «Спартак» оказался в группе C, где сыграет с
«Наполи»
Из первой корзины «Спартаку» попался очень мощный соперник в лице «Наполи», который в прошлом сезоне Серии А финишировал пятым, но выпал из топ-4 лишь в заключительном туре, когда сыграл вничью с «Вероной» (1:1) и пропустил вперед «Ювентус» и «Милан».
Попадание в Лигу Европы расстроило руководство клуба, поэтому оно уволило Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера. На его место пришел Лучано Спаллетти, хорошо известный по работе с петербургским «Зенитом».
Под руководством Спаллетти неаполитанцы очень уверенно начали сезон 2021/22. Они не только обыграли «Венецию» (2:0) в первом туре чемпионата Италии, но и победили во всех шести предсезонных встречах, в том числе «Баварию» (3:0).
Состав «Наполи» этим летом не претерпел больших изменений. Большинство лидеров уже много лет представляет команду и не нуждается в представлении. Сюда можно отнести Лоренцо Инсинье, Дриса Мертенса, Калиду Кулибали, Давида Оспину и других.
«Лестер»
«Лестер» попал в группу со второй корзины, где был едва ли не самой грозной силой. Бытует мнение, что английские клубы играют в Лиге Европы спустя рукава, но те же «лисы» в прошлом сезоне вышли из группы без особых проблем, набрав 13 очков из 18 возможных.
Команда Брендана Роджерса, как и «Наполи», заняла пятое место в национальном первенстве в сезоне 2021/22. За два тура до финиша она была третьей, однако поражения от «Челси» (1:2) и «Тоттенхэма» (2:4) оставили ее без Лиги чемпионов.
Отличие от неаполитанцев заключается в том, что Роджерс сохранил свой пост и получил деньги на усиление состава, который пополнили чемпион Франции Бубакари Сумаре из «Лилля», Райан Бертранд и Янник Вестергор, представлявшие «Саутгемптон», а также замбийский форвард из «Зальбурга» Падсон Дака, забивший за четыре года в Австрии 54 мяча.
Новую кампанию в АПЛ «Лестер» начал с минимальной победы над «Вулверхэмптоном» (1:0), после чего крупно проиграл «Вест Хэму» (1:4), что частично можно объяснить удалением Айосе Переса в первом тайме.
«Легия»
Замкнула состав участников группы C польская «Легия», ставшая чемпионом своей страны в сезоне 2020/21.
Оказавшись в Лиге чемпионов, «армейцы» начали путь с первого раунда квалификации, в котором прошли норвежский «Буде-Глимт» (3:2 и 2:0). Затем они расправились с эстонской «Флорой» (2:1 и 1:0), а вот в третьем раунде споткнулись на загребском «Динамо» (1:1 и 0:1).
Впрочем, недооценивать «Легию» мы бы не стали, ведь в раунде плей-офф Лиги Европы она выбила крепкую пражскую «Славию» (2:2 и 2:1).
Да, старт сезона в чемпионате Польши у «Легии» не совсем задался: победа над «Вислой» (1:0) и поражение от «Радомяка» (1:3), имея два удаления. Однако посмотрите на старт сезона «Спартака» и вы поймете, что подопечные Чеслава Михневича вполне комфортно себя чувствуют.
Календарь и таблица Лиги Европы
Если говорить о составе «Легии», то он звезд с неба не хватает. В то же время, разве кто-то не знает Артура Боруца, поигравшего в АПЛ и Серии А, Томаша Пекгарта, начинавшего в «Тоттенхэме», Артура Енджейчика, выступавшего за «Краснодар» или шведа Маттиаса Йоханссона, забивавшего сборной России в товарищеском матче на «ВЭБ Арене» в октябре 2020 года.
Не забываем и о том, что «Легию» в 2015-16 годах тренировал Станислав Черчесов — не чужой человек для «Спартака» и один из тех, у кого есть шансы заменить Руя Виторию по ходу сезона.
Николич против опытных Сарри, Сампаоли и Терима
Московский «Локомотив» попал в группу E вместе с
«Лацио»
Римский «Лацио» в прошлом сезоне Серии А финишировал сразу позади «Наполи», но отстал от него на 9 очков, что может свидетельствовать о качественном различии между соперниками.
В межсезонье «орлы» попрощались с главным тренером Симоне Индзаги, работавшим в системе клуба с 2010 года. Это произошло по инициативе самого специалиста, которого переманил миланский «Интер».
К счастью для «Лацио», качественная замена Индзаги нашлась быстро, ведь
Маурицио Саррикак раз оставался без работы после ухода из «Ювентуса».
Летом римляне избавились от балласта в составе и приобрели Педро из «Ромы», Тому Башича из «Бордо», Фелипе Андерсона из «Вест Хэма» и Эльсеида Хюсая, у которого истек контракт с «Наполи».
В предсезонке «Лацио» не потерпел ни одного поражения, а в первом туре Серии А в гостях обыграл «Эмполи» (3:1), что не может не настораживать «Локомотив».
«Марсель»
«Марсель» выпал «железнодорожникам» из третьей корзины. В последние годы эта команда запоминается своей нестабильностью и постоянными сменами тренера, но ее состав заслуживает внимания.
Димитри Пайет, Стив Манданда, Маттео Гендузи, Дженгиз Ундер и Аркадиуш Милик — все это известные личности в мировом футболе.
Тренирует их всех экспрессивный Хорхе Сампаоли, который пока что выглядит самым слабым звеном в этой компании. Ранее в Европе он работал только с «Севильей», но продержался там недолго, перейдя в сборную Аргентины.
Сезон 2021/22 «Марсель» начал хорошо, победив «Монпелье» (3:2) и сыграв вничью с «Бордо» (2:2). А вот в третьем туре случился скандал — выездная игра против «Ниццы» была прервана после того, как болельщики хозяев начали бросать посторонние предметы в Пайета. На поле возникла потасовка, в том числе и с участием фанатов «Ниццы». В итоге провансальцы ушли в раздевалку и отказались продолжать матч.
Пока трудно сказать, выбьет ли данный инцидент «Марсель» из колеи, но «Локомотиву» этот скандал в любом случае не навредит, а только может помочь.
«Галатасарай»
«Галатасарай» уже совсем не тот, что был еще несколько лет назад, когда его уровень позволял ему играть в групповом этапе Лиги чемпионов.
В текущем сезоне во втором раунде квалификации «львы» наткнулись на ПСВ (1:5 и 1:2), который продемонстрировал все проблемы стамбульского клуба.
Вслед за этим в Лиге Европы «Галатасарай» прошел шотландский «Сент-Джонстон» (1:1 и 4:2) и датский «Раннерс» (1:1 и 2:1), но, как видим из результатов, большого преимущества у команды Фатиха Терима не было, да и пропускала она в каждой встрече.
В двух стартовых турах турецкой Суперлиги стамбульский клуб победил «Гиресунспор» (2:0) и «Хатайспор» (2:1), но это не те соперники, по которым можно судить о форме «Галатасарая».
Если говорить о составе, то львы делают ставку на местных игроков, но хватает и известных ветеранов: Радамель Фалькао, Фернандо Муслера, Арда Туран, Патрик ван Анхолт и Райан Бабел.