Жеребьёвка Лиги Европы 2021/2022. Онлайн

27 августа в 13:00 по Москве состоится жеребьевка Лиги Европы сезона 2021/2022. Среди участников — «Спартак» и «Локомотив». Турнир будет проведен по новой схеме.

Жеребьевка онлайн Начало жеребьёвки — 13:00 мск.

Кто играет

Групповой этап Лиги Европы сокращен — теперь во всех трех еврокубках УЕФА 8 групп по 4 команды . Схема «перетекания» клубов из турнира в турнир во многом (но не во всем) унаследована от Лиги чемпионов (подробнее об этом ниже).

Россия

Во втором по значимости еврокубке Россию представят два клуба: «Локомотив» — как победитель кубка России, и «Спартак» — как проигравший квалификацию за попадание в Лигу чемпионов.

Турнир

32 команды поделены на четыре корзины согласно клубному рейтингу УЕФА. «Локомотив» попал во вторую, «Спартак» — в третью.

Первая корзина: «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Динамо» (Хорватия), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Монако» (Франция), «Брага» (Португалия).

Вторая корзина: «Селтик» (Шотландия), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лестер» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Локомотив» (Россия) , «Генк» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды).

Третья корзина: «Марсель» (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Вест Хэм» (Англия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Спартак» (Россия) , «Спарта» (Чехия).

Четвёртая корзина: «Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция), «Легия» (Польша), «Мидтьюланн» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Антверпен» (Бельгия), «Штурм» (Австрия), «Брондбю» (Дания).

Все прогнозы на Лигу Европы

Команды, представляющие один чемпионат, не смогут попасть в одну группу.

Стоит отметить, что Лига Европы получила немного обновленную эмблему — она на заглавной фотке к этому материалу.

Даты матчей

Как и прежде, матчи Лиги Европы будут проходить в один день — в четверг.

Тур 1: 16 сентября

Тур 2: 30 сентября

Тур 3: 21 октября

Тур 4: 4 ноября

Тур 5: 25 ноября

Тур 6: 9 декабря

Что дальше

Самые большие изменения в Лиге Европы — в плей-офф.

Первые команды из каждой группы напрямую выходят в 1/8 финала Лиги Европы.

Вторые команды сыграют в 1/16 финала (УЕФА называет это «стыковые матчи») Лиги Европы с третьими командами из Лиги чемпионов.

Третьи команды сыграют в 1/16 финала («стыковых матчах») Лиги конференций со вторыми командами этого же турнира.

Жеребьевка «стыковых матчей» — 13 декабря 2021 года.

Финал Лиги Европы намечен на 18 мая 2022 года. Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан» в Севилье.