Жеребьёвка Лиги Европы 2021/2022. Онлайн

Кто играет
Групповой этап Лиги Европы сокращен — теперь во всех трех еврокубках УЕФА
Россия
Во втором по значимости еврокубке Россию представят два клуба: «Локомотив» — как победитель кубка России, и «Спартак» — как проигравший квалификацию за попадание в Лигу чемпионов.
Турнир
32 команды поделены на четыре корзины согласно клубному рейтингу УЕФА. «Локомотив» попал во вторую, «Спартак» — в третью.
Первая корзина: «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Динамо» (Хорватия), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Монако» (Франция), «Брага» (Португалия).
Вторая корзина: «Селтик» (Шотландия), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лестер» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия),
Третья корзина: «Марсель» (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Вест Хэм» (Англия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Турция),
Четвёртая корзина: «Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция), «Легия» (Польша), «Мидтьюланн» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Антверпен» (Бельгия), «Штурм» (Австрия), «Брондбю» (Дания).
Команды, представляющие один чемпионат, не смогут попасть в одну группу.
Стоит отметить, что Лига Европы получила немного обновленную эмблему — она на заглавной фотке к этому материалу.
Даты матчей
Как и прежде, матчи Лиги Европы будут проходить в один день — в четверг.
Тур 1: 16 сентября
Тур 2: 30 сентября
Тур 3: 21 октября
Тур 4: 4 ноября
Тур 5: 25 ноября
Тур 6: 9 декабря
Что дальше
Самые
Первые команды из каждой группы напрямую выходят в 1/8 финала Лиги Европы.
Вторые команды сыграют в 1/16 финала (УЕФА называет это «стыковые матчи») Лиги Европы с третьими командами из Лиги чемпионов.
Третьи команды сыграют в 1/16 финала («стыковых матчах») Лиги конференций со вторыми командами этого же турнира.
Жеребьевка «стыковых матчей» — 13 декабря 2021 года.
Финал Лиги Европы намечен на 18 мая 2022 года. Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан» в Севилье.