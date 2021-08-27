ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Жеребьёвка Лиги Европы 2021/2022. Онлайн

    Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЕ 2021/2022: когда матчи, кто с кем играет. Следим за «Спартаком» и «Локомотивом» с 13:00 мск.

    Футбол Лига Европы Жеребьевка Футбол России Футбол Англии Футбол Германии Футбол Испании Футбол Италии Футбол Франции Спартак Локомотив Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунСвязка Дзюба-Азмун вернулась. «Зенит» наказал ЦСКА за плохую реализацию Жеребьёвка Лиги чемпионов УЕФАЖеребьёвка Лиги чемпионов 2021/2022 Жеребьёвка Лиги Европы 2021/2022. Новая эмблемаЖеребьёвка Лиги Европы 2021/2022. Онлайн
  • 01:37
    • Источник: Роналду уведомил руководство «Ювентуса» о намерении уйти
  • 01:14
    • СМИ: Мбаппе сообщил игрокам ПСЖ, что уходит в «Реал»
  • 20:24
    • «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме»
  • 23:39
    • Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейра» в квалификации Лиги конференций
  • 22:43
    • Гол Азмуна принес «Зениту» домашнюю победу над ЦСКА
  • 22:34
    • «Ахмат» вырвал победу у «Арсенала» в Грозном
  • 20:46
    • Жоржиньо — лучший игрок сезона-2020/21 по версии УЕФА, Тухель — лучший тренер
    Все новости спорта
    Жеребьёвка Лиги Европы 2021/2022. Новая эмблема
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жеребьёвка Лиги Европы 2021/2022. Новая эмблема
    27 августа в 13:00 по Москве состоится жеребьевка Лиги Европы сезона 2021/2022. Среди участников — «Спартак» и «Локомотив». Турнир будет проведен по новой схеме.
  • Жеребьевка онлайн
  • Начало жеребьёвки — 13:00 мск.

    • Кто играет

    Групповой этап Лиги Европы сокращен — теперь во всех трех еврокубках УЕФА 8 групп по 4 команды. Схема «перетекания» клубов из турнира в турнир во многом (но не во всем) унаследована от Лиги чемпионов (подробнее об этом ниже).

    Россия

    Во втором по значимости еврокубке Россию представят два клуба: «Локомотив» — как победитель кубка России, и «Спартак» — как проигравший квалификацию за попадание в Лигу чемпионов.

    Турнир

    32 команды поделены на четыре корзины согласно клубному рейтингу УЕФА. «Локомотив» попал во вторую, «Спартак» — в третью.

  • На краю пропасти. Клубы РПЛ неконкурентоспособны даже среди европейских середняков
  • Очередной провал российских клубов в еврокубках показал деградацию футбола в стране
  • 13/08/2021

    • Первая корзина: «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Динамо» (Хорватия), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Монако» (Франция), «Брага» (Португалия).

    Вторая корзина: «Селтик» (Шотландия), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лестер» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды).

    Третья корзина: «Марсель» (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Вест Хэм» (Англия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Спартак» (Россия), «Спарта» (Чехия).

    Четвёртая корзина: «Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция), «Легия» (Польша), «Мидтьюланн» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Антверпен» (Бельгия), «Штурм» (Австрия), «Брондбю» (Дания).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Команды, представляющие один чемпионат, не смогут попасть в одну группу.

    Стоит отметить, что Лига Европы получила немного обновленную эмблему — она на заглавной фотке к этому материалу.

    Даты матчей

    Как и прежде, матчи Лиги Европы будут проходить в один день — в четверг.

    Тур 1: 16 сентября
    Тур 2: 30 сентября
    Тур 3: 21 октября
    Тур 4: 4 ноября
    Тур 5: 25 ноября
    Тур 6: 9 декабря

    Что дальше

    Самые большие изменения в Лиге Европы — в плей-офф.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Первые команды из каждой группы напрямую выходят в 1/8 финала Лиги Европы.

    Вторые команды сыграют в 1/16 финала (УЕФА называет это «стыковые матчи») Лиги Европы с третьими командами из Лиги чемпионов.

    Третьи команды сыграют в 1/16 финала («стыковых матчах») Лиги конференций со вторыми командами этого же турнира.

    Жеребьевка «стыковых матчей» — 13 декабря 2021 года.

    Финал Лиги Европы намечен на 18 мая 2022 года. Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан» в Севилье.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.25
  • Экспресс дня 27 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Бетис — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры