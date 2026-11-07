7 ноября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 7.27.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Краснодар»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 5-м месте турнирной таблицы российского элитного дивизиона.

При этом «Краснодар» уже на семь очков отстает от лидера. Команда забила 21 мяч при 16 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Родине» — 1:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того «Краснодар» в Кубке страны одолел «Динамо» — 2:1, а вот несколько ранее подписал мировую с «Балтикой» — 1:1. «Быки» победили лишь в трех домашних матчах РПЛ из шести.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Краснодар» намерен во что бы то ни стало вернуться к победам, хотя кадровых проблем у Мурада Мусаева громадьё.

При этом «Краснодар» ныне переживает крайне сложный период. Терять очки категорически не рекомендуется, ибо конкуренты прибавляют. Без Никиты Кривцова игра команды смотрится не так солидно, а равноценной замены лидеру нет. Плюс не видно химии между россиянами и легионерами.

Команде срочно нужно побеждать, иначе чемпионская гонка станет лишь мечтой. Вот только оппонент нынче выглядит куда симпатичнее.

ЦСКА

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы чемпионата.

При этом ЦСКА всего на два очка отстает от второй позиции. А вот забить удалось 21 мяч при двенадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть колючий «Оренбург» — 0:0.

До того ЦСКА в Кубке страны переиграл «Локомотив» — 3:1, а вот чуть раньше нанесла поражение «Спартаку» — 2:0. «Армейцы» в пяти выездных матчах набрали восемь очков.

Состояние команды: ЦСКА намерен побороться за «золото», к тому же в шикарных кондициях находятся лидеры Матвей Кисляк и Иван Обляков.

При этом ЦСКА в текущем чемпионате уступил всего один раз. Зато умница Обляков забил уже семь мячей. Москвичи не проигрывают в трех матчах кряду, к тому же явно способны воспользоваться проблемами кубанцев. Плюс у «армейцев» весьма приличный резерв, способный усилить игру команды по ходу матча.

«Армейцы» нынче несутся. Команда Дмитрия Игдисамова уже успела одолеть «Спартак» и «Зенит», так что теперь мотивирована снять скальп и с краснодарцев.

На что ставят в матче Краснодар — ЦСКА Букмекерские коэффициенты на матч Краснодар — ЦСКА: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Cтавка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Краснодар» фаворитом с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.85, а победа ЦСКА — в 3.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.82 и 2.14.

Прогноз: ЦСКА борется за самые высокие места, да и «Краснодар» ныне переживает крайне сложные времена.

7.27 Фора ЦСКА -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 7.27 на матч «Краснодар» — ЦСКА позволит вывести на карту выигрыш 6270₽, общая выплата — 7270₽

Ставка: Фора ЦСКА -1.5 за 7.27.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

5.19 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.19 на матч «Краснодар» — ЦСКА позволит вывести на карту выигрыш 4190₽, общая выплата — 5190₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 5.19.

Пять причин, почему ставка зайдёт

«Краснодар» в среднем пропускает больше одного мяча за матч

ЦСКА не уступил в трех последних поединках

«Краснодар» победил лишь в половине матчей в родных стенах

«Армейцы» в текущем чемпионате потерпели всего одно поражение

У «быков» огромные кадровые проблемы

Ещё прогноз на матч

Не пропустите базовый прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 3.35.