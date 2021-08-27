Жеребьёвка Лиги конференций 2021/2022. Онлайн

Россия
Клубов из России в Лиге конференций нет. Турнир, который в шутку называли специально созданным для триумфа клубов из РПЛ, не дождался ни одного из них. «Сочи» и «Рубин» с позором вылетели даже не на последнем этапе квалификации.
Турнир
С появлением Лиги конференций УЕФА создал стройную систему еврокубков: в каждом из них играют 32 команды (8 групп по 4 команды).
Аналогично в Лиге конференций устроен и посев: 4 корзины согласно рейтингу УЕФА. Клубы из первой корзины распределяются по группам первыми, следом вторая корзина и т.д.
Корзина 1: «Рома», «Тоттенхэм», «Базель», «Славия» Прага, «Копенгаген», «Гент», АЗ, ЛАСК
Корзина 2: «Фейеноорд», «Карабах», «Маккаби» Тель-Авив, ПАОК, «Ренн», «Партизан», «Клуж», «Заря»
Корзина 3: «Унион» Берлин, ЦСКА София, «Витесс», «Слован», «Яблонец», «Алашкерт», «Флора», «Кайрат»
Корзина 4: «Линкольн», «Раннерс», «Анортосис», «Омония», ХИК, «Маккаби» Хайфа, «Буде/Глимт», «Мура»
Все прогнозы на Лигу конференций
Команды из одного чемпионата в одну группу не попадут.
Даты матчей
Как и Лига Европы, Лига конференций будет играться по четвергам в два временных слота: 19:45 и 22:00 по Москве.
Тур 1: 16 сентября
Тур 2: 30 сентября
Тур 3: 21 октября
Тур 4: 4 ноября
Тур 5: 25 ноября
Тур 6: 9 декабря
Что дальше
Лига конференций встроена в общую систему «перетекания» клубов из турнира в турнир. Как это устроено здесь:
Первые команды выходят напрямую в 1/8 финала Лиги конференций.
Вторые команды попадают в «стыковые матчи» (или 1/16 финала) с третьими командами из Лиги Европы.
Жеребьевка «стыков» — 13 декабря 2022 года.
Первый в истории финал Лиги конференций должен состояться 25 мая 2022 года на Национальном стадионе в Тиране, Албания.