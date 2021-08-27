Жеребьёвка Лиги конференций 2021/2022. Онлайн

27 августа в 14:30 мск. состоится первая в истории жеребьевка группового этапа нового еврокубка УЕФА — Лиги конференций. Клубов из России тут нет, зато есть «Кайрат» с Бердыевым и Вагнером Лавом, «Заря», Моуринью и сразу два «Маккаби».

Жеребьевка онлайн Начало жеребьёвки — 14:30 мск.

Россия

Клубов из России в Лиге конференций нет. Турнир, который в шутку называли специально созданным для триумфа клубов из РПЛ, не дождался ни одного из них. «Сочи» и «Рубин» с позором вылетели даже не на последнем этапе квалификации.

Турнир

С появлением Лиги конференций УЕФА создал стройную систему еврокубков: в каждом из них играют 32 команды (8 групп по 4 команды).

Аналогично в Лиге конференций устроен и посев: 4 корзины согласно рейтингу УЕФА. Клубы из первой корзины распределяются по группам первыми, следом вторая корзина и т.д.

Корзина 1: «Рома», «Тоттенхэм», «Базель», «Славия» Прага, «Копенгаген», «Гент», АЗ, ЛАСК

Корзина 2: «Фейеноорд», «Карабах», «Маккаби» Тель-Авив, ПАОК, «Ренн», «Партизан», «Клуж», «Заря»

Корзина 3: «Унион» Берлин, ЦСКА София, «Витесс», «Слован», «Яблонец», «Алашкерт», «Флора», «Кайрат»

Корзина 4: «Линкольн», «Раннерс», «Анортосис», «Омония», ХИК, «Маккаби» Хайфа, «Буде/Глимт», «Мура»

Все прогнозы на Лигу конференций

Команды из одного чемпионата в одну группу не попадут.

Даты матчей

Как и Лига Европы, Лига конференций будет играться по четвергам в два временных слота: 19:45 и 22:00 по Москве.

Тур 1: 16 сентября

Тур 2: 30 сентября

Тур 3: 21 октября

Тур 4: 4 ноября

Тур 5: 25 ноября

Тур 6: 9 декабря

Что дальше

Лига конференций встроена в общую систему «перетекания» клубов из турнира в турнир. Как это устроено здесь:

Первые команды выходят напрямую в 1/8 финала Лиги конференций.

Вторые команды попадают в «стыковые матчи» (или 1/16 финала) с третьими командами из Лиги Европы.

Жеребьевка «стыков» — 13 декабря 2022 года.

Первый в истории финал Лиги конференций должен состояться 25 мая 2022 года на Национальном стадионе в Тиране, Албания.