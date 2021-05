Рекордсмен Эмери и неудачник Де Хеа. Пресный финал подарил великую серию пенальти

Обозреватель «Советского спорта» Артем Зибрак рассказывает о составах, которые выбрали тренеры на финальный матч.

«Первый еврокубковый трофей разыгран! В Гданьске в финале Лиги Европы в присутствии 16 тысяч зрителей сразились "Вильярреал" специалиста по данному турниру Унаи Эмери и "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера. Для норвежца этот финал был первым в манкунианский период работы тренером, а для "желтой субмарины" — первым вообще в истории.

У испанцев отсутствовали Висенте Иборра и Саму Чуквезе. В их отсутствие Эмери выстроил команду по привычной расстановке 4-4-2, которая периодически перестраивалась в 4-3-3 при получении мяча. За это изменение отвечал универсальный Йереми Пино, успевавший тут и там. Такой подход был призван укрепить оборону и одновременно постараться не снизить количество атакующих игроков.

Сульшер не стал выдумывать велосипед, выбрав до боли знакомый состав. За исключением только вернувшегося после травмы Гарри Магуайра (он остался в запасе, в центре обороны его заменил Эрик Байи), давно выбывшего Антони Марсьяля и почувствовавшего дискомфорт прямо перед игрой Фреда, на позиции которого вышел Поль Погба. Таким образом, освободилось одно место на фланге, благодаря чему слева вышел Маркус Рашфорд, а справа — Мэйсон Гринвуд. Кроме того, наличие Погба в центральной зоне означало усиление атакующего потенциала команды.

Все прогнозы на футбол

Вместе с "МЮ" на матч в Польшу прилетел сэр Алекс Фергюсон. Сульшер очень хочет вернуть команде тот победный дух, царивший в раздевалке великого шотландца. Привлечение легенды по его задумке должно было вдохновить игроков».

Унай Эмери Главный тренер «Вильяреала» Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся «Вильяреалом». Я думаю, что мы заслужили победу. Соперником был «Манчестер Юнайтед», но сегодня мы выдали очень конкурентный матч.

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что игра в первом тайме прошла под диктовку испанской команды, которая, к тому же, открыла счет в матче.

«Наш старый знакомый Эмери, конечно же, не собирался играть против "Манчестер Юнайтед" — едва ли не лучшей команды Европы по умению контратаковать — в классический испанский открытый футбол. "Вильярреал" в плотных 4-4-2 оборонялся средним и даже низким блоком, заставляя команду Сульшера много времени проводить в позиционных атаках.

Тем не менее напряжение у штрафной "Вильярреала" было. "МЮ" прессинговал, а, кроме того, "Вильярреал" дважды оставался вдесятером из-за травмы Хуана Фойта. С перевязанной головой и разбитым носом молодой аргентинец напоминал настоящего воина. Он уходил с поля только для того, чтобы остановить кровь и вернуться.

При этом команда Эмери достаточно спокойно выходила из-под давления. Хорошо двигала мяч на своей половине, однако не с такой степенью риска, как принято в современном футболе, когда команды, желая разбить чужой прессинг, привозят голы в свои ворота. Когда угроза риска достигала максимума, испанцы просто били вперёд. Если терять мяч, то в центре поля или на чужой трети, а не у собственных ворот.

Как только "Вильярреал" сам решил по-настоящему включиться в прессинг ближе к концу получаса игры, едва не получил гол от быстро развернувшего контратаку "МЮ". Тем не менее "жёлтая субмарина" продолжила высоко встречать соперника при его розыгрышах от ворот. Благодаря чему заработала штрафной, с которого забила.

Все футбольные трансферы

Дани Парехо как всегда исполнил блестящую передачу, а Жерар Морено опять доказал, что он как мало кто в Европе умеет открываться в чужой штрафной на рывках. Люк Шоу как-то странно передавал форварда Виктору Линделёфу. Морено до этого был прикрыт и теперь бежал отчаянно, словно из заточения на свободу».

Оле-Гуннар Сульшер Главный тренер «МЮ» В раздевалке тихо. Все разочарованы. Это футбол — иногда все решает один удар. Мы должны извлечь из этого урок. Нужно попробовать это чувство на вкус и сделать так, чтобы больше никогда такого не переживать. Мы не смогли включиться и не играли так хорошо, как могли бы. Думаю, что мы начали неплохо, но соперники забили своим единственным ударом в створ ворот. Конечно, мы разочарованы тем, что снова пропустили после «стандарта».

Специальный корреспондент «Спорта день за днем» Александр Макаров фиксирует то, как изменилась игра после перерыва, когда «МЮ» сумел сравнять счет.

«В начале второго тайма счет мог стать 2:0, но заметавший по вратарской Давида Де Хеа мяч так и не нашел дорогу за спину испанцу. Зато оказался в ворота Херонимо Рульи несколькими минутами спустя. Снова рикошеты, подозрения на офсайд Эдинсона Кавани, томительное ожидание решения судей VAR и странная гримаса на лице Сульшера после жеста судьи на центр поля.

Почувствовав вкус крови, манкунианцы понеслись вперед и стали, наконец, походить на фаворита матча. Кавани, Рэшфорд, Фернандеш — моментов становилось все больше. Испанцы начали ошибаться на своей половине поля, Эмери пришлось прибегнуть к заменам, чтобы остановить падение. К 88-й минуте валенсийцы сделали 5 замен, манчестерцы — ни одной. Безопаснее у своих ворот не стало, выпады на ворота Де Хеа вообще закончились. Даже не возникало причин рассуждать на тему решения Сульшера, который предпочел видеть в воротах именно испанца, а не англичанина Дина Хендерсона.

Чуть ли ни первый удар за второй тайм испанцы нанесли на 92-й минуте. Снова после розыгрыша штрафного. Но мяч прошел выше ворот. Наверное, манкунианцы должны были преобразовывать минимальное преимущество в голы. Но точный удар Кавани так и остался единственным. Пришлось выявлять победителя в дополнительное время».

Франсис Коклен Полузащитник «Вильяреала» Прекрасное чувство! Это был сложный матч. Мы знали, что будет очень тяжело против такой мощной команды, как «Манчестер Юнайтед». Попасть в Лигу чемпионов — это нечто особенное. Это также первый трофей для клуба, так что ощущения просто великолепные.В конце концов победитель забирает все. «Манчестер Юнайтед» давил, и нам пришлось попотеть, чтобы добиться результата. Серия пенальти — всегда лотерея. И мы очень рады, что выиграли ее. Теперь постараемся хорошо отпраздновать, потому что это грандиозное событие для клуба и для всех нас.

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов не впечатлен игрой команды в 120 минут матча, но восхищен тем, как прошла серия одиннадцатиметровых.

«Сам матч получился довольно пресным. Достаточно сказать, что гол Кавани на 54-й минуте оказался последним ударом в створ в двухчасовой игре, а всего их было три. "Вильярреал" подчеркнуто действовал вторым номером, так как осознавал статус аутсайдера. А "МЮ" хотя и владел мячом две трети времени, но делал все очень осторожно и медленно. Может быть, сказывалась неопытность Сульшера — для него это первый финал во главе "Юнайтед".

За тягучие 120 минут зрителей (кстати, их было почти 10 тысяч) вознаградили серией пенальти. Она должна была стать яркой — уж точно зрелищнее двух часов основного времени о овертайма. Но очень долго никто не мазал, хотя вратарь "Вильярреала" Рульи несколько раз касался мяча или отбивал его в ворота. Де Хеа же выглядел хуже — вероятно, голкипер "МЮ" не изучал манеру исполнения ударов соперников.

Серия зашла не просто далеко, а аномально далеко. Настолько, что очередь добралась до голкиперов. И если Рульи реализовал свой удар, то Де Хеа пробил отвратительно. 11:10 — великая серия пенальти закончилась очередным триумфом Эмери в Лиге Европы».

WE'LL NEVER FORGET TONIGHT IN GDANSK!

💛💛💛💛💛💛💛💛💛#UELfinal #ItsOurTime pic.twitter.com/EEXNyVS0sf