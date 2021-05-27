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    Рекордсмен Эмери и неудачник Де Хеа. Пресный финал подарил великую серию пенальти

    Реакция спортивных СМИ на победу «Вильярреала» в финале Лиги Европы

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    «Вильярреал»
    «Вильярреал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы сезона-2020/21. Счет на 29-й минуте открыл Херард Морено с передачи Даниэля Парехо. На 55-й минуте Эдинсон Кавани сравнял счет на табло. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки испанского клуба. Команды нанесли 22 удара в серии пенальти, в которой лишь голкипер «Юнайтед» Давид Де Хеа не смог реализовать свою попытку.

    Фергюсон на финале

    Обозреватель «Советского спорта» Артем Зибрак рассказывает о составах, которые выбрали тренеры на финальный матч.

    «Первый еврокубковый трофей разыгран! В Гданьске в финале Лиги Европы в присутствии 16 тысяч зрителей сразились "Вильярреал" специалиста по данному турниру Унаи Эмери и "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера. Для норвежца этот финал был первым в манкунианский период работы тренером, а для "желтой субмарины" — первым вообще в истории.

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    • У испанцев отсутствовали Висенте Иборра и Саму Чуквезе. В их отсутствие Эмери выстроил команду по привычной расстановке 4-4-2, которая периодически перестраивалась в 4-3-3 при получении мяча. За это изменение отвечал универсальный Йереми Пино, успевавший тут и там. Такой подход был призван укрепить оборону и одновременно постараться не снизить количество атакующих игроков.

    Сульшер не стал выдумывать велосипед, выбрав до боли знакомый состав. За исключением только вернувшегося после травмы Гарри Магуайра (он остался в запасе, в центре обороны его заменил Эрик Байи), давно выбывшего Антони Марсьяля и почувствовавшего дискомфорт прямо перед игрой Фреда, на позиции которого вышел Поль Погба. Таким образом, освободилось одно место на фланге, благодаря чему слева вышел Маркус Рашфорд, а справа — Мэйсон Гринвуд. Кроме того, наличие Погба в центральной зоне означало усиление атакующего потенциала команды.

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    Вместе с "МЮ" на матч в Польшу прилетел сэр Алекс Фергюсон. Сульшер очень хочет вернуть команде тот победный дух, царивший в раздевалке великого шотландца. Привлечение легенды по его задумке должно было вдохновить игроков».

  • Унай Эмери
  • Главный тренер «Вильяреала»
  • Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся «Вильяреалом». Я думаю, что мы заслужили победу. Соперником был «Манчестер Юнайтед», но сегодня мы выдали очень конкурентный матч.

    • Игра шла по плану Эмери

    Автор «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что игра в первом тайме прошла под диктовку испанской команды, которая, к тому же, открыла счет в матче.

    «Наш старый знакомый Эмери, конечно же, не собирался играть против "Манчестер Юнайтед" — едва ли не лучшей команды Европы по умению контратаковать — в классический испанский открытый футбол. "Вильярреал" в плотных 4-4-2 оборонялся средним и даже низким блоком, заставляя команду Сульшера много времени проводить в позиционных атаках.

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    • Тем не менее напряжение у штрафной "Вильярреала" было. "МЮ" прессинговал, а, кроме того, "Вильярреал" дважды оставался вдесятером из-за травмы Хуана Фойта. С перевязанной головой и разбитым носом молодой аргентинец напоминал настоящего воина. Он уходил с поля только для того, чтобы остановить кровь и вернуться.

    «Вильярреал» — «МЮ»
    uefa.com

    При этом команда Эмери достаточно спокойно выходила из-под давления. Хорошо двигала мяч на своей половине, однако не с такой степенью риска, как принято в современном футболе, когда команды, желая разбить чужой прессинг, привозят голы в свои ворота. Когда угроза риска достигала максимума, испанцы просто били вперёд. Если терять мяч, то в центре поля или на чужой трети, а не у собственных ворот.

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    Как только "Вильярреал" сам решил по-настоящему включиться в прессинг ближе к концу получаса игры, едва не получил гол от быстро развернувшего контратаку "МЮ". Тем не менее "жёлтая субмарина" продолжила высоко встречать соперника при его розыгрышах от ворот. Благодаря чему заработала штрафной, с которого забила.

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    Дани Парехо как всегда исполнил блестящую передачу, а Жерар Морено опять доказал, что он как мало кто в Европе умеет открываться в чужой штрафной на рывках. Люк Шоу как-то странно передавал форварда Виктору Линделёфу. Морено до этого был прикрыт и теперь бежал отчаянно, словно из заточения на свободу».

  • Оле-Гуннар Сульшер
  • Главный тренер «МЮ»
  • В раздевалке тихо. Все разочарованы. Это футбол — иногда все решает один удар. Мы должны извлечь из этого урок. Нужно попробовать это чувство на вкус и сделать так, чтобы больше никогда такого не переживать. Мы не смогли включиться и не играли так хорошо, как могли бы. Думаю, что мы начали неплохо, но соперники забили своим единственным ударом в створ ворот. Конечно, мы разочарованы тем, что снова пропустили после «стандарта».

    • «МЮ» почувствовал вкус крови

    Специальный корреспондент «Спорта день за днем» Александр Макаров фиксирует то, как изменилась игра после перерыва, когда «МЮ» сумел сравнять счет.

    «В начале второго тайма счет мог стать 2:0, но заметавший по вратарской Давида Де Хеа мяч так и не нашел дорогу за спину испанцу. Зато оказался в ворота Херонимо Рульи несколькими минутами спустя. Снова рикошеты, подозрения на офсайд Эдинсона Кавани, томительное ожидание решения судей VAR и странная гримаса на лице Сульшера после жеста судьи на центр поля.

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    • Почувствовав вкус крови, манкунианцы понеслись вперед и стали, наконец, походить на фаворита матча. Кавани, Рэшфорд, Фернандеш — моментов становилось все больше. Испанцы начали ошибаться на своей половине поля, Эмери пришлось прибегнуть к заменам, чтобы остановить падение. К 88-й минуте валенсийцы сделали 5 замен, манчестерцы — ни одной. Безопаснее у своих ворот не стало, выпады на ворота Де Хеа вообще закончились. Даже не возникало причин рассуждать на тему решения Сульшера, который предпочел видеть в воротах именно испанца, а не англичанина Дина Хендерсона.

    «Вильярреал» — «МЮ»
    uefa.com

    Чуть ли ни первый удар за второй тайм испанцы нанесли на 92-й минуте. Снова после розыгрыша штрафного. Но мяч прошел выше ворот. Наверное, манкунианцы должны были преобразовывать минимальное преимущество в голы. Но точный удар Кавани так и остался единственным. Пришлось выявлять победителя в дополнительное время».

  • Франсис Коклен
  • Полузащитник «Вильяреала»
  • Прекрасное чувство! Это был сложный матч. Мы знали, что будет очень тяжело против такой мощной команды, как «Манчестер Юнайтед». Попасть в Лигу чемпионов — это нечто особенное. Это также первый трофей для клуба, так что ощущения просто великолепные.В конце концов победитель забирает все. «Манчестер Юнайтед» давил, и нам пришлось попотеть, чтобы добиться результата. Серия пенальти — всегда лотерея. И мы очень рады, что выиграли ее. Теперь постараемся хорошо отпраздновать, потому что это грандиозное событие для клуба и для всех нас.

    • Пресный матч и великая серия

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов не впечатлен игрой команды в 120 минут матча, но восхищен тем, как прошла серия одиннадцатиметровых.

    «Сам матч получился довольно пресным. Достаточно сказать, что гол Кавани на 54-й минуте оказался последним ударом в створ в двухчасовой игре, а всего их было три. "Вильярреал" подчеркнуто действовал вторым номером, так как осознавал статус аутсайдера. А "МЮ" хотя и владел мячом две трети времени, но делал все очень осторожно и медленно. Может быть, сказывалась неопытность Сульшера — для него это первый финал во главе "Юнайтед".

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    • За тягучие 120 минут зрителей (кстати, их было почти 10 тысяч) вознаградили серией пенальти. Она должна была стать яркой — уж точно зрелищнее двух часов основного времени о овертайма. Но очень долго никто не мазал, хотя вратарь "Вильярреала" Рульи несколько раз касался мяча или отбивал его в ворота. Де Хеа же выглядел хуже — вероятно, голкипер "МЮ" не изучал манеру исполнения ударов соперников.

    «Вильярреал» — «МЮ»
    uefa.com

    Серия зашла не просто далеко, а аномально далеко. Настолько, что очередь добралась до голкиперов. И если Рульи реализовал свой удар, то Де Хеа пробил отвратительно. 11:10 — великая серия пенальти закончилась очередным триумфом Эмери в Лиге Европы».

    Рекордсмен Эмери и неудачник Де Хеа

    Редакция Sport24 подводит краткие итоги матча, хвалит победителей и не жалеет проигравших.

    «Победу "МЮ" в основное время мог принести Рэшфорд, но из убойной позиции не попал в створ и активировал скучнейший овертайм. А после — чумовую серию пенальти.

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    • 21 удар без промаха (забил даже вратарь "Вильярреала" Рульи), наэлектризованная атмосфера в Гданьске и, конечно, фатальный промах Де Хеа — такое мы не забудем никогда.

    Унаи Эмери стал первым тренером в истории, которому удалось выиграть Лигу Европы 4 раза (2013/14, 2014/15, 2015/16 и 2020/21). Он обошел Джованни Трапаттони, становившийся победителем Кубка УЕФА трижды (»Ювентус« — 1977, 1993, "Интер" — 1991).

    Еще одно достижение Унаи — его "Вильярреал" не проиграл ни одного матча в Лиге Европы-2020/21. И впервые взял ЛЕ.

    «Вильярреал» — «МЮ»
    uefa.com

    Испанские клубы одержали 10 побед в финалах еврокубков подряд над английскими командами. Последнее поражение случилось в сезоне-2000/01 в Кубке УЕФА у "Алавеса" против "Ливерпуля".

    Главный неудачник финала — Давид Де Хеа: смазал решающий удар и не совершил ни одного сэйва. В общей сложности он пропустил уже 36 пенальти подряд».

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