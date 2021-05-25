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    На Евро без игроков «Реала». Серхио Рамос будет болеть за Испанию по телевизору

    Главный тренер «фурии рохи» Луис Энрике назвал имена футболистов, которые поедут на чемпионат Европы

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    Серхио Рамос
    Серхио Рамос не включен главным тренером сборной Испании Луисом Энрике в заявку на Евро-2020, пишет BBC Sport.
    35-летний центральный защитник «Реала» борется с травмой и с конца марта провел всего один матч.

    Его отсутствие означает, что Энрике не выбрал в свой состав ни одного из футболистов «Реала» для участия в отложенном летнем турнире.

    Французский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт недавно получил разрешение от ФИФА выступать за сборную Испании, и теперь он оказался в коллективе из 24 человек.

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    • Ляпорт — один из десяти футболистов английской Премьер-лиги, выбранных Энрике, среди которых также вратарь «Брайтона» Роберт Санчес, защитник «Лидса» Диего Льоренте и вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре.

    Еще в марте Рамос играл за сборную Испании в отборочных матчах чемпионата мира, когда был заменен по ходу ничейного поединка с Грецией, а также вышел в концовке на победную встречу с Косово.

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    С тех пор его единственным выступлением за «Реал» стал ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Челси» 5 мая. Эта игра была для него только пятой в составе «сливочных» в 2021 году.

    «Это было очень трудное решение, но он не может играть в этом сезоне и почти не тренировался с января», — заявил Энрике. — «Я позвонил ему накануне — мне было тяжело, сложно».

    Мне было не по себе, потому что он очень профессионален и много помогает сборной. И он все еще может помочь с будущем. Но я должен искать только лучших для команды«.

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    • Рамос в своем сообщении в социальных сетях сказал, что ему "обидно", что он не будет представлять Испанию на Евро-2020, но выразил надежду, что команда проведет отличный турнир и что он будет болеть за нее дома.

    "Я боролся и работал каждый день, телом и душой, чтобы достичь 100-процентного результата для 'Реала' и национальной сборной, но не всегда все складывается так, как хотелось бы", — сказал защитник. — "Мне больно, что я не смогу помочь Испании, но в этом случае лучше всего отдохнуть, полностью восстановиться и вернуться в следующем сезоне".

    Энрике мог включить в заявку 26 человек вместо привычных 23 после того, как УЕФА внес изменения в правила, чтобы уменьшить нагрузку на игроков после клубного сезона, насыщенного матчами из-за пандемии коронавируса.

    Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля, то есть на год позже изначально запланированных сроков, которые сместились в связи с тем же COVID-19.

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    Серхио Рамос сыграл всего семь матчей в 2021 году. С ним поддерживали связь, но он не мог ни тренироваться, ни играть, поэтому было решено, что он не нужен. Энрике не использовал возможность заявить 26 футболистов, так как убежден, что ему хватит даже 18 или 19. Сомнения остаются по поводу основного вратаря и крайних защитников, особенно на правом фланге.

    Я очень хорошо знаю Луиса Энрике. Он один из тех храбрых парней, которые хотят развлекать, которые хотят видеть агрессивный футбол, прессинговать и атаковать. Не секрет, что турнир выиграет лишь одна команда, поэтому, если он подарит болельщикам хотя бы развлечение, то точно улучшит впечатления после предыдущих трех турниров.

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    • Напомним, что Испания уже давно не выглядела и не играла хорошо на крупных соревнованиях. Мы должны избавиться от прошлого. У нас молодая команда с большим талантом, но у нее нет опыта и изобретательность других сборных. Но это будет интересно.

    Состав сборной Испании

    Вратари: Унаи Симон (»Атлетик«), Давид Де Хеа (»Манчестер Юнайтед«), Роберт Санчес (»Брайтон«).

    Защитники: Хосе Гайя (»Валенсия«), Жорди Альба (»Барселона«), Пау Торрес (»Вильярреал«), Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия (оба — "Манчестер Сити"), Диего Льоренте (»Лидс«), Сесар Аспиликуэта (»Челси«).

    Полузащитники / нападающие: Коке, Маркос Льоренте (оба — "Атлетико"), Педри, Серджи Бускетс (оба — "Барселона"), Ферран Торрес, Родри (оба — "Манчестер Сити"), Тиаго Алькантара (»Ливерпуль«), Фабиан Руис (»Наполи«), Дани Ольмо (»РБ Лейпциг«), Микель Ойарсабаль (»Реал Сосьедад«), Жерар Морено (»Вильярреал«), Альваро Мората (»Ювентус«), Адама Траоре (»Вулверхэмптон«), Пабло Сарабия (»ПСЖ«).

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