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    Трансферный дайджест. 18-24 мая

    Покинет ли форвард «Реала» Испанию, потеряет ли «Тоттенхэм» лучшего игрока, подпишет ли «Барса» защитника «Аякса» и другие трансферные новости последних дней

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    Эден Азар
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Эден Азар

    «Реал», полузащитник, 30 лет

    Полузащитник «Реала» Эден Азар может покинуть команду этим летом.

    Бельгиец хочет уйти из мадридского клуба и вернуться в «Челси», утверждает El Chiringuito.

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    • 30-летний футболист считает, что приход форварда Килиана Мбаппе из «ПСЖ» ухудшит его положение в команде.

    Ранее британские СМИ сообщали, что «синие» рассматривают возможность возвращения Азара.

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    Испанские источники сообщили, что руководство «Реала» больше не нуждается в услугах бельгийца и он выставлен на трансфер с соответствующим ценником.

    Якобы, влиятельная часть директората и сосьос «Реала», были огорчены поведением игрока после повторного полуфинального матча Лиги Чемпионов и в совокупности с его невыразительной игрой, это стало главной причиной решения выставить игрока на продажу.

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    • Азар перешёл в «Реал Мадрид» летом 2019 года за 115 млн. евро. До этого он семь лет защищал цвета «Челси», а в начале карьеры играл за французский «Лилль».

    В завершившемся сезоне Ла Лиги Азар провел 14 матчей, забив 3 мяча и отдав 2 голевых передачи.

    Наш прогноз: «Реал»

    Пау Торрес

    «Вильярреал», защитник, 24 года

    Пау Торрес

    Центральный защитник «Вильярреала» Пау Торрес входит в сферу интересов двух европейских топ-клубов, сообщает As.

    «Реал» уже обсуждал с руководством «Вильярреала» возможный трансфер 24-летнего игрока, а представители «Манчестер Юнайтед» встречались с агентами испанца.

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    • В контракте Торреса прописаны отступные в размере 65 миллионов евро, однако его отпустят примерно за 50 миллионов.

    Защитник в этом сезоне провел в Ла Лиге 33 матча, забил два мяча и сделал две голевые передачи.

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    Также он помог «Вильярреалу» пробиться в финал Лиги Европы и поедет летом на Евро-2020 в составе сборной Испании.

    Наш прогноз: «Реал»

    Джерри Сен-Жюст

    «Майнц», защитник, 24 года

    Джерри Сен-Жюст

    Защитник «Майнца» Джерри Сен-Жюст может сменить клуб летом, утверждает Sport Bild.

    По данным издания, 24-летним игроком интересуется «Спартак». Также на центрального защитника претендуют «Байер», «Брюгге» и клуб из топ-6 АПЛ.

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  • 17/05/2021

    • В то время, как в «Спартаке» опровергли интерес к Сен-Жюсту, агент игрока Зухаир Эссикаль заявил, что существует интерес к защитнику «со стороны четырех крупнейших российских клубов».

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    «Майнц» хочет получить около 15 млн евро за футболиста, который попал в расширенный список сборной Нидерландов на Евро-2020.

    Наш прогноз: «Майнц»

    Гарри Кейн

    «Тоттенхэм», нападающий, 27 лет

    Гарри Кейн

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн намерен сменить клуб в летнее трансферное окно, поскольку «шпоры» в очередной раз остались без трофеев и даже без Лиги чемпионов.

    Футболист может перейти в «Манчестер Сити» за сумму, превышающую 100 миллионов фунтов (более 116 млн евро), пишет журналист Sony Sports Иан Чизмен, специализирующийся на сведениях о «Ман Сити».

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    • Ранее сообщалось, что англичанин хотел бы присоединиться к команде Пепа Гвардиолы. На футболиста претендуют также «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    «Синие» готовы включить в сделку по трансферу 27-летнего игрока несколько своих игроков. Среди них — форвард Тэмми Абрахам и вратарь Кепа Аррисабалага, сообщает ESPN.

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    В этом сезоне форвард, которому в июле исполнится 28 лет, провел 34 матча в АПЛ, забил 22 мяча и сделал 13 результативных передач.

    Срок действующего контракта Кейна с лондонской командой истекает в 2024 году и убедить Дэниэла Леви продать футболиста может только чек в 150 млн фунтов.

    Наш прогноз: «Манчестер Сити»

    Лисандро Мартинес

    «Аякс», защитник, 23 года

    Лисандро Мартинес

    Защитник «Аякса» Лисандро Мартинес может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге, сообщает Mundo Deportivo.

    По данным издания, «Барселона» внимательно следит за футболистом, который вписывается в ее планы подписать левого центрального защитника, который должен заменить Юмтити.

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    • Отмечается, что стоимость аргентинца составляет порядка 25 миллионов евро, однако может оказаться ниже в случае включения в сделку кого-то из игроков каталонцев.

    Издание хвалит Лисандро за скорость, с которой он предвидит и исправляет ошибки, за его интенсивность и агрессивность в защите, а также за его способность начинать атаки.

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    В текущем сезоне Лисандро Мартинес провел 26 матчей в Эредивизи и забил 3 гола.

    Наш прогноз: «Барселона»

    Джорджо Кьеллини

    «Ювентус», защитник, 36 лет

    Джорджо Кьеллини

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини по окончании сезона может продолжить карьеру в американской МЛС.

    36-летним итальянцем интересуется «Цинциннати», который после 4 матчей занимает в Восточной конференции последнее место, сообщает журналист Николо Скира.

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  • 20/05/2021

    • Контракт Кьеллини с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. По данным источников, футболист встречался с президентом «Юве» Андреа Аньелли, но беседы продолжатся по завершении сезона, когда картина будет более ясной.

    Кьеллини играет за «Юве» с 2005 года, он переехал в Турин из «Фиорентины».

    Наш прогноз: «Цинциннати»

    Никлас Зюле

    «Бавария», защитник, 25 лет

    Никлас Зюле

    Центральный защитник «Баварии» Никлас Зюле может продолжить карьеру в Англии.

    В услугах 25-летнего немца заинтересован «Челси» и лично главный тренер лондонцев Томас Тухель, утверждает Abendzeitung München.

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  • 20/05/2021

    • Сам игрок сперва хотел бы выступить на чемпионате Европы, а затем решать вопросы, касающиеся его будущего.

    Sport Bild ранее сообщил, что мюнхенцы вполне могут рассмотреть продажу Никласа. В клубе есть вопросы к игроку по части физической готовности.

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    Защитника оценивают в 37 миллионов евро, его соглашение с «Баварией» рассчитано до лета 2022 года.

    В 20 матчах Бундеслиги в этом сезоне Зюле забил 1 гол и получил 1 желтую карточку.

    Наш прогноз: «Челси»

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