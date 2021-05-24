Трансферный дайджест. 18-24 мая

Эден Азар

«Реал», полузащитник, 30 лет

Полузащитник «Реала» Эден Азар может покинуть команду этим летом.

Бельгиец хочет уйти из мадридского клуба и вернуться в «Челси», утверждает El Chiringuito.

30-летний футболист считает, что приход форварда Килиана Мбаппе из «ПСЖ» ухудшит его положение в команде.

Ранее британские СМИ сообщали, что «синие» рассматривают возможность возвращения Азара.

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Испанские источники сообщили, что руководство «Реала» больше не нуждается в услугах бельгийца и он выставлен на трансфер с соответствующим ценником.

Якобы, влиятельная часть директората и сосьос «Реала», были огорчены поведением игрока после повторного полуфинального матча Лиги Чемпионов и в совокупности с его невыразительной игрой, это стало главной причиной решения выставить игрока на продажу.

Азар перешёл в «Реал Мадрид» летом 2019 года за 115 млн. евро. До этого он семь лет защищал цвета «Челси», а в начале карьеры играл за французский «Лилль».

В завершившемся сезоне Ла Лиги Азар провел 14 матчей, забив 3 мяча и отдав 2 голевых передачи.

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Пау Торрес

«Вильярреал», защитник, 24 года

Пау Торрес globallookpress.com

Центральный защитник «Вильярреала» Пау Торрес входит в сферу интересов двух европейских топ-клубов, сообщает As.

«Реал» уже обсуждал с руководством «Вильярреала» возможный трансфер 24-летнего игрока, а представители «Манчестер Юнайтед» встречались с агентами испанца.

В контракте Торреса прописаны отступные в размере 65 миллионов евро, однако его отпустят примерно за 50 миллионов.

Защитник в этом сезоне провел в Ла Лиге 33 матча, забил два мяча и сделал две голевые передачи.

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Также он помог «Вильярреалу» пробиться в финал Лиги Европы и поедет летом на Евро-2020 в составе сборной Испании.

Наш прогноз: «Реал»

Джерри Сен-Жюст

«Майнц», защитник, 24 года

Защитник «Майнца» Джерри Сен-Жюст может сменить клуб летом, утверждает Sport Bild.

По данным издания, 24-летним игроком интересуется «Спартак». Также на центрального защитника претендуют «Байер», «Брюгге» и клуб из топ-6 АПЛ.

В то время, как в «Спартаке» опровергли интерес к Сен-Жюсту, агент игрока Зухаир Эссикаль заявил, что существует интерес к защитнику «со стороны четырех крупнейших российских клубов».

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«Майнц» хочет получить около 15 млн евро за футболиста, который попал в расширенный список сборной Нидерландов на Евро-2020.

Наш прогноз: «Майнц»

Гарри Кейн

«Тоттенхэм», нападающий, 27 лет

Гарри Кейн globallookpress.com

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн намерен сменить клуб в летнее трансферное окно, поскольку «шпоры» в очередной раз остались без трофеев и даже без Лиги чемпионов.

Футболист может перейти в «Манчестер Сити» за сумму, превышающую 100 миллионов фунтов (более 116 млн евро), пишет журналист Sony Sports Иан Чизмен, специализирующийся на сведениях о «Ман Сити».

Ранее сообщалось, что англичанин хотел бы присоединиться к команде Пепа Гвардиолы. На футболиста претендуют также «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Синие» готовы включить в сделку по трансферу 27-летнего игрока несколько своих игроков. Среди них — форвард Тэмми Абрахам и вратарь Кепа Аррисабалага, сообщает ESPN.

В этом сезоне форвард, которому в июле исполнится 28 лет, провел 34 матча в АПЛ, забил 22 мяча и сделал 13 результативных передач.

Срок действующего контракта Кейна с лондонской командой истекает в 2024 году и убедить Дэниэла Леви продать футболиста может только чек в 150 млн фунтов.

Наш прогноз: «Манчестер Сити»

Лисандро Мартинес

«Аякс», защитник, 23 года

Лисандро Мартинес globallookpress.com

Защитник «Аякса» Лисандро Мартинес может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге, сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, «Барселона» внимательно следит за футболистом, который вписывается в ее планы подписать левого центрального защитника, который должен заменить Юмтити.

Отмечается, что стоимость аргентинца составляет порядка 25 миллионов евро, однако может оказаться ниже в случае включения в сделку кого-то из игроков каталонцев.

Издание хвалит Лисандро за скорость, с которой он предвидит и исправляет ошибки, за его интенсивность и агрессивность в защите, а также за его способность начинать атаки.

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В текущем сезоне Лисандро Мартинес провел 26 матчей в Эредивизи и забил 3 гола.

Наш прогноз: «Барселона»

Джорджо Кьеллини

«Ювентус», защитник, 36 лет

Джорджо Кьеллини globallookpress.com

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини по окончании сезона может продолжить карьеру в американской МЛС.

36-летним итальянцем интересуется «Цинциннати», который после 4 матчей занимает в Восточной конференции последнее место, сообщает журналист Николо Скира.

Контракт Кьеллини с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. По данным источников, футболист встречался с президентом «Юве» Андреа Аньелли, но беседы продолжатся по завершении сезона, когда картина будет более ясной.

Кьеллини играет за «Юве» с 2005 года, он переехал в Турин из «Фиорентины».

Наш прогноз: «Цинциннати»

Никлас Зюле

«Бавария», защитник, 25 лет

Никлас Зюле globallookpress.com

Центральный защитник «Баварии» Никлас Зюле может продолжить карьеру в Англии.

В услугах 25-летнего немца заинтересован «Челси» и лично главный тренер лондонцев Томас Тухель, утверждает Abendzeitung München.

Сам игрок сперва хотел бы выступить на чемпионате Европы, а затем решать вопросы, касающиеся его будущего.

Sport Bild ранее сообщил, что мюнхенцы вполне могут рассмотреть продажу Никласа. В клубе есть вопросы к игроку по части физической готовности.

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Защитника оценивают в 37 миллионов евро, его соглашение с «Баварией» рассчитано до лета 2022 года.

В 20 матчах Бундеслиги в этом сезоне Зюле забил 1 гол и получил 1 желтую карточку.

Наш прогноз: «Челси»