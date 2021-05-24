Серия А: главные итоги сезона

В итальянской Серии А завершилась кампания 2020/2021. Рассказываем о главных итогах чемпионата.

«Интер» мастерски прервал гегемонию «Ювентуса»

«Нерадзурри» сделали то, что, как говорил Антонио Конте, они сделают, если будут слушать. Серийный киллер итальянского чемпионата вместе со спортивным директором «Интера» Беппе Мароттой использовал свои чертежи и выиграл скудетто. Это было величественно и местами красиво, но, в целом, это было прагматично, и это сработало.

Впрочем, миланскому клубу нельзя праздновать успех, не отдавая дань уважения «Ювентусу». «Старая Синьора» была столь загадочной, доминирующей и невероятно стабильной, что никто не может оглянуться назад на последние 10 лет и не трепетать перед достижениями «бьянконери», выигравших титул в 2012-2020 годах.

Отчасти поэтому триумф «Интера» так велик. Все просто: как и команда Формулы-1, миланцы смотрели на более быструю машину, скопировали ее, и в этом сезоне заполучили лучшего гонщика. Туринцы наверняка вернутся, но на этот раз «Интер» будет готов.

«Милану» воздалось за грамотную и кропотливую работу

Непобедимый за 304 дня в Серии А, выигравший свою группу Лиги Европы и став «зимним чемпионом» Италии впервые за десятилетие, «Милан» не смог справиться с заданным темпом и уступил соседям по городу вершиной. Первое поражение в лиге от «Ювентуса» 6 января переросло в пять поражений в Серии А к середине марта, что более чем в два раза превысило проигрыши в чемпионате за весь 2020 календарный год.

Увеличилось количество травм, снизилась уверенность в себе, уровень игры упал, а первое место в январе за считанные недели превратилось в девятиочковое отставание от «Интера».

Наставник команды Стефано Пьоли пытался делать все, чтобы его молодые подопечные не парили в облаках, ведь даже когда его коллектив лидировал, он продолжал настаивать на том, что их цель — просто вернуться в Лигу чемпионов после восьми сезонов отсутствия. Многим его осторожность показалась чрезмерной, но, возможно, он просто осознал хрупкую природу юношеской уверенности коллектива.

К счастью для клуба, тот решил свою задачу и в последнем туре сумел подняться на вторую позицию, подвинув на третью строчку «Аталанту», которая провела еще один блестящий сезон. Стабильный проект, начинающийся с целеустремленного руководства, которое сохраняет веру в тренера на продолжительный период, где тот может полагаться на костяк ключевых игроков, обеспечило «Милану» вице-чемпионство.

«Наполи» и «Ромы» пострадали из-за недостатков тренеров

«Наполи» до последнего тура боролся за место в Лиге чемпионов, но осечка в матче с «Вероной» (1:1) на своем поле стоила команде путевки в главном еврокубке.

Стоит отметить, что подобная потеря очков случилось не впервые с «Партненопеи» в текущем сезоне Серии А в поединках из середины или второй половины таблицы, что снова заставляет говорить о недостаточной квалификации наставника неаполитанцев Рино Гаттузо в том, что касается его тактических качеств, ведь одно дело настроить подопечных на «Ювентус», а другое — на «Дженоа» и «Кальяри».

То же самое касается и «Ромы», которая не смогла попасть в Лигу Европы, а выступит в дебютном розыгрыше Лиги конференций, заняв седьмое место. У рулевого «Волков» Паулу Фонсеки было почти два года, чтобы поработать над этим критическим дефектом команды в виде ментальной слабости, но продолжение ее проблем против лидеров Серии А показало, что он не добился большого прогресса.

Пожалуй, неслучайно, что теперь «джаллоросси» решили нанять вместо португальского наставника его более известно соотечественника, в котором, судя по всему, все еще видят титана мотивации — Жозе Моуринью.

Филиппо Индзаги снова не закрепился в Серии А

Пусть «Беневенто» и стал первым новичком Серии А за восемь лет, который обыграл на выезде «Ювентус», команде не удалось сохранить прописку в элитном дивизионе. Ее наставник Филиппо Индзаги все еще учится, и это вряд ли могло помочь в борьбе за выживание, где важен опыт и вера в свои силы.

Клуб в основном играл в тот же азартный футбол, который позволил повыситься в классе годом ранее. Он проигрывал «Сампдории» 0:2 по ходу игры в первом туре, но в итоге уступил «Интеру» и «Роме» со счетом 2:5. И хотя периодически Индзаги демонстрировал понимание, что иногда стоит быть осторожным, тем не менее, ему так и не удалось найти спасительный баланс.

Что говорить о ставших последними по итогам минувшего сезона «Кротоне» и «Парме», проигравших в итоге 17-й строчке 14 и 17 очков соответственно. В клубах менялись тренеры, но эти решения уже были запоздалыми, как запоздалым стало возвращение в лагерь первого колоритного по работе с «Перуджей» в начале 2000-х годов Серсе Косми.