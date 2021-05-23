Бундеслига: главные итоги сезона

В немецкой Бундеслига завершилась очередная кампания. Рассказываем о главных итогах чемпионата.

Лучшая оборона у «Лейпцига» не помешала титулу «Баварии»

«Бавария» нашла множество различных способов стать чемпионом Бундеслиги с 2013 года. Этот титул — ее девятый подряд — был оформлен, когда команда прибыла в домашнюю раздевалку на родном стадионе «Альянц Арены» перед началом субботнего вечера против «Боруссии» из Менхенгладбаха.

Мюнхенцы стали виртуальным чемпионом пока они покидали отель команды, чтобы сесть на автобус, который отвез их на арену, а «Боруссия» Дортмунд тем временем обыгрывала на тот момент конкурента «ротен» «РБ Лейпциг» (2:1). Это был последний из семи трофеев, который с немецким грандом выиграл Ханс-Дитер Флик, который уходит в отставку по завершении сезона.

Единственное, что могло смутить фанатов «Баварии» по итогам чемпионского сезона помимо отсутствия других трофеев — это 44 пропущенных мяча, которые позволили команде стать лишь пятой по надежности своей обороны. Тем не менее, Юлиан Нагельсманн, чей «РБ Лейпциг» вопреки лучшей защите в чемпионате (32) не смог помешать мюнхенцам выиграть серебряную салатницу, вполне способен это исправить в следующей кампании, ведь именно он приходит на место Флика.

Качества Терзича помогли «Дортмунду» выйти в ЛЧ

Шесть недель назад «Дортмунд», казалось, получил удар под дых в своих надеждах попасть в Лигу чемпионов после домашнего поражения от конкурента «Айнтрахта». После этого дорогостоящего проигрыша «Шмели» отставали на семь очков от топ-4. Столь же плохо было и то, как играла команда — дезорганизованная, несосредоточенная и такая же нервная, как и все, что было показано в худшие дни работы экс-наставника Люсьена Фавра.

Любой выход из этой передряги, созданной самой командой, выглядел скорее теоретическим, нежели реалистичным. Еще в феврале высказывали предположения, что, возможно, «Боруссии» придется заменить и.о. тренера Эдина Терзича, чтобы спасти сезон. И все же он был достаточно умен, чтобы посоветоваться с человеком, предложенным в качестве маловероятной замены — спортивным директором Маттиасом Заммером.

Это помогло «Дортмунду», наконец, обрести стабильность, помогло молодому хавбеку Джуду Беллингему завершить очень продуктивный первый сезон и даже помогло капитану Марко Ройсу в последние недели выглядеть более похожим на себя прежнего, чем на тоскливую фигуру в начале сезона. В итоге команда не только выиграла попала в Лигу чемпионов, став третьей, но и завоевала Кубок Германии.

«Вольфсбург» и «Унион Берлин» совершили прорыв

Еще в прошлом сезоне «Вольфсбург» под руководством Оливера Глазнера доказал, что находится на правильном пути, когда занял седьмое место. Австрийский тренер отдает предпочтение энергичному стилю, который также принес ему успех и с ЛАСКом у него на родине.

В итоге команда, где атакой заправляет четвертый лучший бомбардир Бундеслиги Ваут Вегхорст (20 голов), а по пропущенным мячам заняла второе место в чемпионате, смогла вернуться в Лигу чемпионов еще за тур до конца сезона.

Еще более громким стало попадание в Лигу конференций «Унион Берлина», занявшего седьмое место. Спустя 20 лет после единственного выступления в еврокубках столичная команда снова сыграет в одном из главных турниров Старого света.

Тогда коллективу сыграл в Кубке УЕФА благодаря выходу в финал Кубка Германии из второй Бундеслигу. Теперь же они провели еще более выдающийся сезон. Во второй год выступлений в элите клуб только один раз проиграл дома.

«Шальке» и «Вердер» сенсационно вылетели

Возможно, главной сенсацией сезона в Бундеслиге стоит назвать первый за 33 года вылет «Шальке» из Бундеслиги. Клуб одержал три победы, семь ничьих и 24 поражения. Если есть какое-то облегчение для «Плутов», так это то, что «Тасмания» Берлин, неналго поднявшайся в элиту в сезоне 1965/66, останется статистически худшей командой в истории Бундеслиги.

Как до этого дошло? Гельзенкирхенцы редко выглядели так, словно они сильнее чемпиона второй Бундеслиги прошлого года «Арминии», которую считали главным претендентом на вылет.

А вот вылет «Вердера» в низший дивизион уже трудно назвать сенсацией. Четырехкратный чемпион Бундеслиги понизился в классе только второй раз в истории коллектива. Причем, «Музыканты» не сохранили свое место в элите впервые за 41 год — это закономерный итог многолетней деградации клуба.