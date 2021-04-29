Лига конференций. Ответы на вопросы о новом турнире

Что такое Лига конференций?

Это новый клубный турнир Европы, который по своему статусу будет располагаться ниже Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Лига Европы по больше части будет рассчитана на обладателей национальных кубков, тогда как Лига конференций — турнир уровнем ниже, в первую очередь для тех, кто отобрался через национальные чемпионаты, хотя в него также войдут обладатели кубков из чемпионатов с более низким рейтингом.

Как насчет поездки в Албанию, чтобы сразиться с ФК «Тирана»? Или поехать в Эстонию на встречу с ФК «Флора»? Финский КуПС и ФК «Арарат-Армения» недавно также не смогли отобраться в Лигу Европы. Не говоря уже о «КИ Клаксвик» из Фарерских островов. Все эти команды в будущем могут попасть в групповой этап Лиги конференций.

Сколько команд будет в Лиге конференций?

В групповом этапе сыграют 32 команды. Новый турнир предполагает 141 матч, сыгранный в течение 15 недель, как и в Лиге Европы.

Всего же в Лиге конференций примут участие 176 команд.

Так кто же сыграет в Лиге конференций?

Проще говоря, это команды, которые выступили бы в Лиге Европы в предварительном раунде, а также в первом и втором квалификационных раундах.

Поскольку турнир направлен на то, чтобы дать маленьким странам больше возможностей проявить себя в Европе, только пять клубов будут представлять сильнейшие чемпионаты, и все они пройдут в раунд плей-офф.

В этом сезоне «Тоттенхэм», «Гранада», «Милан», «Вольфсбург» и «Реймс» играли бы в Лиге конференций, а не в Лиге Европы, если бы новый турнир стартовал годом ранее.

Ни одна из команд не сможет пройти напрямую в групповой этап, и только представители пяти сильнейших лиг будут стартовать в раунде плей-офф.

Так кто же сыграет в дебютном сезоне нового турнира? Только исходя из текущих позиций (по состоянию на 27 апреля), список возможных участников выглядит так:

Стартуют в раунде плей-офф: «Тоттенхэм», «Вильярреал», «Байер», «Рома», «Ланс», «Пасуш де Феррейра».

Стартуют в третьем квалификационном раунде: «Спартак», «Андерлехт», «Галатасарай», «Штурм», «Копенгаген», «Колос», «Витесс».

Стартуют во втором квалификационном раунде: «Витория», «Рубин», «Генк», «Трабзонспор», ЛАСК, «Орхус», «Ворскла», «Фейеноорд», «Хиберниан», «Абердин», «Спартак» Прага, «Словацко», АЕЛ, «Аполлон», «Серветт», «Базель», «Арис», ПАОК «Партизан», «Воеводина», «Чукарички», «Осиек», «Горица», «Эльфсборг», «Хакен», «Мольде», «Валеренга», «Русенборг», «Маккаби» Тель-Авив, «Ашдод», «Шахтер» Караганда, «Тобол», «Астана», БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ», «Нефтчи», «Сумгаит», «Локомотив» Пловдив, ЦСКА София, «Клуж», «Университатя», «Погонь».

Кто еще может побороться?

Английская Премьер-лига

Правила гласят, что в Лигу конференций попадает победитель Кубка лиги. Его в нынешнем сезоне завоевал «Манчестер Сити», который точно отберется в Лигу чемпионов. А это значит, что путевка перейдет в чемпионат.

В финале Кубка Англии сыграют «Челси» и «Лестер», и если победитель также попадет в шестерку лучших в АПЛ, то седьмое место станет билетом в Лигу конференций УЕФА.

Есть шанс, что «Челси» завоюет Кубок Англии и финиширует седьмым или восьмым. В этом случае пропуском в Лигу конференций станет шестая позиция.

Наиболее вероятными претендентами сейчас являются «Вест Хэм», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Эвертон». Нужен ли им такой приз?

Испанская Ла Лига

Здесь все стало гораздо проще. Место в Лиге конференций достанется команде, занявшей седьмое место в Ла Лиге, поскольку «Барселона» обыграла «Атлетик» в финале Кубка Испании.

Четверка сильнейших уверенно оторвалась от остальных, а от седьмого места до ближайшего преследователя — семь очков.

Это означает, что билет разыграют «Реал Сосьелал», «Бетис» и «Вильярреал».

Итальянская Серия А

«Ювентус» (четвертое место) сразится с «Аталантой» (второе место) в финале Кубка Италии 19 мая, а это значит, что седьмое место почти наверняка станет пропуском в Лигу конференций. Но кто его займет?

Сейчас там расположилась «Рома», а «Сассуоло» сократил от нее отставание до трех баллов по состоянию на 27 апреля. «Лацио», идущий шестым, опережает «волков» на шесть очков.

Немецкая Бундеслига

В Германии ситуация сложнее, поскольку полуфиналы национального кубка пройдут лишь 30 апреля — 1 мая. Из четырех оставшихся в турнире команд только «Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг» находятся в еврокубковой зоне.

«Байер» находится на шестом месте и надеется сыграть в Лиге Европы. Следом идут «Боруссия» Менхенгладбах и «Унион», отставая на четыре очка. Вполне вероятно, что одна из этих трех команд попадет в Лигу конференций.

Французская Лига 1

Поскольку Франция не проводит Кубок лиги в этом сезоне, она начала напоминать другие европейские страны (за исключением Англии, конечно).

Кубок Франции находится на стадии полуфинала, и, как и в Германии, два полуфиналиста («Монако» и «Пари Сен-Жермен») пройдут в еврокубки через чемпионат.

Так что по нынешнему состоянию билет в Лигу конференций дает пятое место, но вполне возможно, что эта путевка перейдет к шестой позиции.

Сейчас «Ланс» занимает пятое место, опережая «Марсель» на одно очко, а «Ренн» — на два. Скорее всего, именно кто-то из этих команд будет представлять страну в новом турнире.

Российская Премьер-лига

В российской Премьер-лиге тоже не все так просто. Изначально запланировано, что в Лигу конференций попадут команды, занявшие третье и четвертое места в чемпионате.

Однако многое будет зависеть от Кубка России. Если его выиграют «Крылья Советов», то они попадут в Лигу Европы, а третья-четвертая команды первенства — в Лигу конференций.

А вот если трофей завоюет «Локомотив», то будет важно знать его место в РПЛ на финише сезона. Если он удержится на нынешней второй строчке, то третье место отправится в ЛЕ, а четвертое и пятое — в ЛК.

Как видим, условий слишком много. Усложняет ситуацию еще и тот факт, что «Локомотив», «Спартак», «Рубин», «Сочи», ЦСКА и «Динамо» находятся в пределах шести очков за три тура до конца чемпионата России.

Когда начнется Лига конференций?

Квалификация для маленьких стран начнется уже 15 июня. Одним из бонусов для команд из топ-чемпионов является то, что им нужно будет пройти всего один квалификационный раунд, а не три, как до этого в Лиге Европы. Таким образом, их путь начнется 19 августа с двух матчей, а не шести.

Почему была создана Лига конференций?

Турнир, изначальное рабочее название которого было «Лига Европы 2», создан, чтобы дать командам из небольших стран, которые обычно не отбираются в групповые этапы еврокубков, больше шансов.

Это означает, что в групповых этапах клубных турниров УЕФА будут представлены не менее 34 стран, тогда как при нынешнем формате гарантированное количество — 26.

Президент УЕФА Александер Чеферин сказал: «Будет больше матчей для большего числа клубов, больше ассоциаций будет представлено в групповых этапах. Многие клубы требовали повышения своих шансов на более регулярное участие в еврокубках».

В еврокубки попадет больше команд?

Нет, список был просто скорректирован, поэтому теперь в новом турнире принимают участие команды из небольших стран, и меньшее количество клубов пройдет через квалификацию Лиги Европы.

Где пройдет финал Лиги конференций?

Финалисты встретятся на Национальном стадионе в албанской Тиране в среду, 24 мая. Вместимость арены составляет всего 22,5 тысячи человек.

Будут ли выпадать команды из Лиги чемпионов и Лиги Европы?

Да, а именно на следующих стадиях:

Второй квалификационный раунд: 20 неудачников из первого раунда Лиги чемпионов.

Раунд плей-офф: 8 неудачников из третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Групповой этап: 10 неудачников из раунда плей-офф Лиги Европы.

Плей-офф: 8 команд, занявших третьи места в своих группах в Лиге Европы.

Сколько лучших команд выйдут из группы?

Две лучшие команды в каждой из восьми групп выйдут в плей-офф.

Как будет проходить плей-офф?

Победители групп напрямую выйдут в 1/16 финала, но перед этой стадией будет предварительный раунд плей-офф, в котором занявшие вторые места команды встретятся с выбывшими командами из Лиги Европы (третьи места в группах). Затем турнир продолжится по традиционному формату на выбывание.

Когда будут проходить матчи?

Матчи будут сыграны в четверг в 16:30, 18:45 или 21:00 по центральноевропейскому времени.

Когда пройдет финал Лиги конференций?

Новый формат финалов еврокубков следующий:

Среда, 24 мая: Лига конференций.

Четверг, 25 мая: Лига Европы.

Суббота, 27 мая: Лига чемпионов.

Попадают ли победители в Лигу Европы?

Да, точно так же, как победители Лиги Европы квалифицируются в Лигу чемпионов, победители Лиги конференций автоматически попадают в Лигу Европы следующего сезона.

Что об этом думают команды?

Основная проблема заключается в том, что все команды из лиг, занимающих места ниже 15-го в таблице коэффициентов УЕФА, теперь не попадают в Лигу Европы.

Команды из Кипра, Швейцарии и Греции не имеют возможности попасть в Лигу Европы (кроме вылета из квалификации Лиги чемпионов).

Турниру не особо возрадовались в тех лигах, в которых есть команды, доходившие до группового этапа Лиги Европы. Теперь они чувствуют, что им не рады даже во втором по значимости еврокубке.

Возможно, стоило рассмотреть вариант, при котором больше команд играли бы в отборе Лиги Европы, через которую, в случае поражения, уже попадали бы в Лигу конференций.

Изменится ли Лига Европы?

Оптимизированный процесс квалификации означает, что будут сыграны только два раунда. В квалификационные раунды попадают восемь команд из ассоциаций со средним рейтингом, а оставшиеся 16 мест занимают вылетевшие из Лиги чемпионов.

В первом отборочном раунде в борьбу вступит обладатель Кубка Чехии, а в раунде плей-офф — обладатели кубков из Бельгии, Украины, Нидерландов, Турции, Австрии, Дании и Шотландии.

В групповой этап напрямую выйдут 12 команд: все из шести топ-лиг, а в сезоне 2022/23 еще и обладатель титула Лиги конференций. Также 10 команд пройдут квалификацию, еще 10 выпадут из Лиги чемпионов. Такая система обеспечит более сильную Лигу Европы по сравнению с тем, что мы видим сейчас.

Также будет предварительный раунд плей-офф после группового этапа. Вторые места сыграют с командами, занявшими третьи места в Лиге чемпионов, чтобы побороться за путевку в 1/8 финала.