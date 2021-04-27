Падение зимнего чемпиона. «Милан» рискует остаться без Лиги чемпионов

«Лацио» одержал разгромную победу над «Миланом» со счетом 3:0 в 33-м туре итальянской Серии А. Дубль у римлян оформил Хоакин Корреа, а победную точку поставил Чиро Иммобиле. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Неузнаваемый «Милан»

Редакция Giornale di Sicilia обратила внимание на то, как быстро «Милан» превратился из фаворита в медлительного и предсказуемого середняка.

«Дубль Корреа и гол Иммобиле похоронили "Милан", возродив амбиции "Лацио" попасть в Лигу чемпионов, на которую также претендуют "Наполи", "Ювентус" и те же "россонери". Однако команда Стефано Пиоли продолжает терять позиции в турнирной таблице.

Факты? Всего 7 набранных очков в последних пяти турах. С таким темпом выступают только те команды, которым больше ничего не нужно от сезона.

"Наполи" и прежде всего "Аталанта" играют в совершенно другой футбол, и даже "Лацио" в этот вечер смотрелся зрелищнее, чем Чалханоглу и компания. "Бело-голубые" забили быстрый гол, а затем воспользовались быстрым переходом из обороны в атаку, вызвав дополнительную головную боль у "Милана".

"Россонери" сыграли слишком медленно и предсказуемо, а некоторым игрокам не хватало жилки — прежде всего непрезентабельному Манджукичу. За всю игру не было серьезных предпосылок ожидать, что "Милану" удастся сравнять счет.

"Милан", который крушил своих соперников и побеждал, даже если он этого не заслуживал, ушел в историю. На его месте появилась предсказуемая команда с досадной медлительностью, лишенная идей и энергии.

Стефано Пиоли Главный тренер «Милана» Как это часто бывает в подобных встречах, наши соперники были успешнее в решающих эпизодах. В первом тайме мы сыграли лучше и могли сравнять счёт. Я ожидал большего от команды, потому что у нас есть все качества, чтобы играть лучше, но после второго гола всё стало сложнее. «Милан» — сильная команда. Нам нужно быстро отреагировать, потому что это болезненное поражение. Если рано пропускать от такой команды, как «Лацио», это позволяет им защищаться и контратаковать, что они умеют делать лучше всего. Нам нужно добиться большего, чтобы завершить сезон на правильной ноте, потому что мы не хотим, чтобы он нас разочаровал. Игроки так же расстроены, как и я, потому что это был важный матч. Игра не была ужасной, но нам нужно работать лучше.

Неузнаваемый "Милан" по сравнению с тем, кто еще несколько месяцев назад оставался на вершине Серии А, наблюдая за всеми сверху», — говорится в материале.

Под диктовку «Лацио»

Корреспонденты Corriere dello Sport восхитились тем, как «Лацио» контролировал ход игры и пресекал все попытки «Милана» отыграться.

«Спустя пять минут после начала второго тайма "Лацио" удвоил свое преимущество. В быстрой контратаке Корреа остался один против Томори, ушел в сторону, а затем нанес мощный выстрел, с которым Доннарумма не смог справиться.

Фанаты "Милана" были в ярости из-за возможного фола на Чалханоглу в начале эпизода. Орсато даже пошел смотреть видеоповтор, но лишь подтвердил взятие ворот.

С тех пор "бело-голубые" стали играть еще спокойнее. Они справлялись со всеми потугами "Милана", который оказался не в состоянии придавать ритм на чужой половине поля.

На 80-й минуте Иммобиле был близок к тому, чтобы забить третий мяч своей команды — легкой подсечкой он перебросил сферу через Доннарумму, но угодил в штангу. Впрочем, гол был отсрочен лишь ненадолго. Уже через семь минут Чиро все-таки забил точным ударом низом и окончательно развеял надежды гостей», — отмечается в статье.

Пиоли нужно чудо

Журналист Gazzetta dello Sport Стефано Канталупи убежден, что схема Стефано Пиоли перестала работать из-за перегруженности футболистов.

«Пост-карантинный "Милан" в марте 2020 года изменил темп во многом благодаря отличной физической форме: методы помощников Пиоли сработали и ноги большинства футболистов были готовы к серьезным задачам, выдерживая большие нагрузки.

Однако обязательства календаря были такими, что "россонери" быстро накопили усталость, в том числе и из-за предварительных матчей Лиги Европы. И схема 4-2-3-1, столь дорогая наставнику, постепенно теряла свою эффективность, хотя статистика не показывает перепадов в уровне пройденных километров и других параметров.

В настоящее время Пиоли нуждается в каком-то магическом фокусе, том, который сделает немного изношенный "Милан" менее предсказуемым. Иначе будет сложно улучшить результат в прямом сравнении с другими претендентами на путевку в Лигу чемпионов.

Джанлуиджи Доннарумма Голкипер «Милана» Это непростое время, но мы пройдем через это. Будем продолжать работать, бороться и делать все возможное. Вперед, «Милан»!

Очевидно, что Пиоли изо всех сил пытается выжать последние капли энергии из команды, которая кажется усталой на многих ключевых участках поля, и матч в Риме показал, что дальше будет еще сложнее», — убежден Канталупи.

Худший зимний чемпион

Обозреватель Planeta Milan Даниэле Триоло указал на тот факт, что «Милан» может стать первым зимним чемпионом, оставшимся без Лиги чемпионов по итогам сезона.

«Вчера вечером на стадионе "Олимпико" в Риме "Лацио" одержал победу над "Миланом" со счетом 3:0. После этого поражения "россонери" Стефано Пиоли одним махом сползли со второго на пятое место в турнирной таблице Серии А. Таким образом, впервые с начала сезона 2020/21 "дьяволы" покинули зону Лиги чемпионов.

Но не следует забывать, как "Милан" завершил первый круг чемпионата, когда завоевал звание зимнего чемпионов. Что ж, после фиксации нескольких положительных рекордов теперь "Милан" Пиоли рискует стать антигероем.

С сезона 1995/96 худшими зимними чемпионами считались "Фиорентина" Джованни Трапаттони, ставшая третьей в сезоне 1998/99, и "Милан" Карло Анчелотти, тоже довольствовавшийся бронзой в кампании 2002/03. Тем не менее, они все равно попали в Лигу чемпионов.

Так что пока история не знает таких примеров, чтобы лидер первого круга чемпионата Италии оставался без самого престижного клубного турнира Европы.

Еще одна неприятная деталь: начиная с сезона 2004/05, в 15 из 17 случаев зимние чемпионы выигрывали скудетто. Единственным неудачником за этот период был "Наполи", дважды пропускавший вперед "Ювентус" из Турина», — напоминает Триоло.