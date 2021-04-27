«Барселона» станет новым чемпионом Испании

В минувшем туре испанской Примеры «Барселона» стала потенциальным лидером плотной борьбы за чемпионство. Разбираемся, кто выиграет титул, а кому придется довольствоваться путевкой в Лигу чемпионов.

Самая напряженная борьба за титул с 2007 года

Прошло много времени с тех пор, как чемпионская гонка Примеры была подобна нынешней. Сезон подходит к концу, и впереди пять туров, а в борьбе за титул все еще активно сражаются четверо участников.

Каждому из тройки «Атлетико», «Реал» и «Севилья» предстоит сыграть по пять матчей, в то время, как «Барселона» имеет преимущество, с учетом одного поединка в запасе, который она сыграет против «Гранады» 29 апреля.

Гол Иньиго Мартинеса, который в минувшее воскресенье принес победу «Атлетику» в конце матча с лидирующим «Атлетико», перевернул битву за чемпионство с ног на голову. Четыре клуба разделяют всего три очка: дружина Диего Симеоне лидирует с 73 баллами, у «Реала» — 71 пункт, а «Барселона» и «Севилья» набрали по 70.

Чтобы найти в прошлом столь же близкую гонку за титул за пять туров до конца, нужно вернуться в сезон 2006/07 годов, когда «Барселону», «Реал», «Севилью» и «Валенсию» разделяли всего шесть очков.

«Атлетико» и «Реал» не выглядят фаворитами

Обе мадридские команды в текущей кампании отличаются слабостью в том, чтобы создавать самим себе проблемы. Неудержимая форма, которая была ранее у «Матрасников», их покинула: после серии из 15 побед и одного поражения в 16-ти матчах в период с середины октября до конца января «Атлетико» одержал всего шесть побед из 14-ти с начала февраля.

Лидер Примеры, возможно, набрал больше очков, чем мог ожидать, но поражение в Бильбао стало серьезным ударом по его шансам на титул после того, как он терял очки в играх с «Бетисом», «Хетафе» и «Севильей», что стоило команде Симеоне 10 очков.

Между тем, «Реал» также неожиданно допустил осечки в против «Хетафе» и «Бетиса» в трех прошлых турах, снижая свои шансы на победу в чемпионате. Таким образом, «Барселона» и «Севилья» выходят на финишную прямую на всех парах. Только «Сливочные» смогли остановить каталонцев, в то время, как андалузцы выиграли пять матчей кряду и теперь выглядят реальным претендентами на титул.

У «Барселона» самый благоприятный график

Рискнем заявить, что среди них «Барселона» имеет самый легкий календарь. Ее матч в запасе приходится на домашнюю игру с «Гранадой», у которой один из худших выездных показателей Примеры. Да еще и с такой мотивацией у «блауграна» вряд ли возникнут проблемы выиграть и подняться на вершину.

Конечно, большое значение для определения будущего чемпиона еще будет иметь дуэль между «Барселоной» и «Атлетико» 8 мая. И все же, «Матрасники» — единственный соперник «Барселоны» в нынешней топ-7 до конца сезона, поэтому для каталонцев концовка кампании не сулит больших проблем.

Помимо «Барселоны», дружине Симеоне еще предстоит сразиться с «Эльче», «Реал Сосьедадом», «Осасуной» и «Вальядолидом», тогда как каталонцам, кроме матча с «Гранадой» и «Атлетико», нужно сыграть с «Валенсией», «Леванте», «Сельтой» и «Эйбаром».

«Осасуна», «Севилья», «Гранада», «Атлетик» и «Вильярреал» — следующие соперники «Реала», а «Севилья» надеется продолжить свою победную серию в поединках против «Атлетика», «Реала», «Валенсии», «Вильярреала» и «Алавеса».

«Барселоне» вряд ли кто-то помешает выиграть титул

Посему фаворитом борьбы за чемпионство выглядит «Барселона», у которой наиболее благоприятный график, а также отсутствие матчей в других турнирах. Скорее всего, именно коллектив Рональда Кумана станет новым чемпионом.

Остановить каталонцев мог бы «Реал», но тому предстоит провести тяжелые матчи в полуфинале Лиги чемионов, тогда как лазарет команды упорно не покидает его ключевые исполнители. Да и в целом, у «Сливочных» явно хромает мотивация на внутренние дела.

Более того, подопечным Зинедина Зидана стоит озаботиться, как не пропустить вперед не только своих заклятых соперников, а также «Атлетико», но и «Севилью». И дело не только в форме и отсутствии других турниров у дружины Хулена Лопетеги — та просто еще получит шанс в очном поединке переиграть действующего чемпиона.

И все же, решаемся на прогноз, что «Реал» хотя и не станет чемпионом, но все-таки будет как минимум третьим, а андалузцы останутся на четвертом месте.