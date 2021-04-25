Титул ускользает. Азар вернулся, но «Реал» вновь оступился в Примере

«Реал» не сумел обыграть «Бетис» в 31-м туре чемпионата Испании (0:0) и ухудшил свои шансы на чемпионский титул. Обзор СМИ после матча.

Матч почти без моментов

ESPN отмечает главные моменты поединка и подводит итоги встречи:

«Мадридский "Реал" сыграл в нулевую ничью с "Бетисом", что подорвало их надежды на сохранение титула в Ла Лиге. Измученный травмами под проливным дождем "Реал" имел мало возможностей для того, чтобы забивать голы. В то же время "Бетис" держал соперника в напряжении, но также имел проблемы с моментами.

Ближе всего к голу был "Реал", когда после навеса-удара Родриго мяч попал в перекладину. Плюс у "Реала" был дальний удар от Луки Модрича, который без проблем парировал Клаудио Браво.

В результате второй подряд нулевой ничьей (после такого же результата с "Хетафе") "Реал" стал вторым в таблице Примеры, имея в активе 71 очко. Команда Зинедина Зидана на 2 очка отстает от "Атлетико", у которого есть в матч в запасе против "Атлетика". А "Барселона" догонит "Реал" в случае победы над "Вильярреалом" и имеет еще один матч в запасе. "Севилья" может приблизиться к "Реалу" на расстояние одного очка, если победит "Гранаду".

Положительным моментом для "Реала" стало возвращение Эдена Азар, который пропустил больше месяца из-за травмы. Бельгиец выглядел остро в те 15 минут, которые провел на поле после выхода со скамейки. Это позволяет ему надеяться на шанс выйти на поле против своего бывшего клуба "Челси" во вторник в первом полуфинале ЛЧ».

Яркое возвращение Азара

Givemesport.com — о камбэке бельгийца после травмы:

«Бельгийский вингер вышел на замену на 77-й минуте матча вместо Марко Асенсио, когда Зинедин Зидан бросил все силы на то, чтобы взять три очка. Азар не смог вырвать для "Реала" победу, однако ему все же удалось произвести положительное впечатление.

Эден Азар globallookpress.com

30-летний футболист, карьера которого в "Реале" в значительной степени затруднена травмами, выглядел ярко во время своего возвращения. Как сообщила Squawka, ни один игрок "Реала" не создал больше возможностей в игре с "Бетисом", чем Азар, который совершил серию проходов с мячом, отдал несколько качественных передач и сделал пару финтов».

Арбитр не дал «Реалу» пенальти

В концовке встречи «Реал» мог рассчитывать на одиннадцатиметровый, но Хавьер Фернандес не поставил пенальти, пишет Marca:

«Действующие чемпионы хотели пенальти на 82-й минуте, когда мяч попал в руку Хуана Миранды. Однако это решение арбитра после просмотра VAR не было явной ошибкой. 'Игра рукой была абсолютно неумышленной. Он [Миранда] был лишь в 30 см от головы Милитао. Нет повода для пенальти', — сказал эксперт по судейству Radio MARCA Хуан Андухар Оливер».

Матчи даются «Реалу» с трудом

Автор AS Луис Ньето — о текущей форме мадридцев:

«Команда Зинедина Зидана, закованная в наручники "Бетисом", до минимума сократила свои шансы на чемпионский титул. Из-за многочисленных потерь и проблемы с забитыми голами 'Реал' оказался в ситуации, когда в клубе понимают, что то, что они сейчас способны предложить, не даст результата в чемпионате и Лиге чемпионов.

Их рано признавать мертвыми, тем более с Зиданом на скамейке, однако каждая игра стоит для них огромных усилий. После ничьей с "Бетисом" "Реал" вынужден смотреть прямо на Лигу чемпионов и лишь искоса — на чемпионат, где претенденты имеют все шансы отдалиться.

«Реал» — «Бетис» globallookpress.com

Есть ощущение, что ничего не происходит, если Бензема ничего не придумает. Но француз тоже имеет право приглушить свою громкость.

Перед "Челси" Зидан решил перейти на 4-3-3. Начо отправился на левый фланг защиты, Марсело — на скамейку запасных, а Иско вышел с первых минут. Также в запасе оказался Винисиус, который в предыдущем матче был опасен. Затем, когда у команды ничего не получалось, Зидан перешел на 3-4-3 с Одриосолой и Марсело».

Зинедин Зидан главный тренер «Реала «Мы отдаемся делу, мы верим в то, чем занимаемся, но в этот раз мы и в самом деле оступились. На протяжении этого сезона мы много раз оступались. Надо продолжать верить в свое дело. Что бы ни случилось, мы будем идти до конца. Не думаю, что конкуренты возьмут максимум очков в оставшихся играх. Если возьмут, то мы не выиграем Примеру (смеется). Что касается Азара, то самое главное для нас — это то, что Эдена больше ничто не тревожит, и мы верим, что он внесет свой вклад в нашу работу»

Куртуа — лучший игрок «Реала»

Managindmadrid.com и 90min.com выставили оценки игрокам «Реала», признав лучшим Тибо Куртуа:

Managindmadrid.com: «Тибо Куртуа — оценка 8. Не подвергался особо серьезным испытаниям, однако совершил хороший сэйв в первом тайме, чтобы на табло остались нули. Затем был отличный сэйв после попытки Борхи Иглесиаса выйти один на один во втором тайме, а также один удар Куртуа отразил ногой. Солидное выступление».

90min.com: «Тибо Куртуа — оценка 8 из 10. Совершил суперсэйв, остановив Иглесиаса, бросившись в ноги нападающему. Был надежен и сделал свое дело».

«Реал» — «Бетис» globallookpress.com

«Бетис» стал неприступной стеной для «Реала»

Автор Marca Мигель Моран рассказывает о рекорде «Бетиса» в матчах против «Реала»:

«Команда Мануэля Пеллегрини вновь продемонстрировала порядок, характер, талант и упорство, что позволило ей добиться исторического результата. Ранее "вердибланкос" никогда не удавалось провести четыре подряд выездных матча против "Реала" без поражений.

Ближе всего к этому они подбирались в сезонах 2005-2006 и 2006-2007, когда не проигрывали в Мадриде в трех матчах подряд (два раза — в Ла Лиге и один раз — в Кубке Испании). Теперь же они побили рекорд, одержав две победы и дважды сыграв вничью в четырех последних выездных матчах с "Реалом", став неприступной стеной для команды Зинедина Зидана.

При этом в последний раз "Бетис" пропускал в Мадриде еще в марте 2017 года, когда Серхио Рамос забил на 80-й минуте. После этого они уже 370 минут не пропускают от 'сливочных' в Мадриде».