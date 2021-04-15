Нулевая реализация. Зидан снова оказался сильнее Клоппа

Мадридский «Реал» в гостях сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в рамках ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов. В основное время «Ливерпуль» нанес 15 ударов по воротам Тибо Куртуа, но только 5 из них попали в створ. У «Реала» 7 ударов, 3 из которых были в створ. В первой игре команда Зинедина Зидана обыграла «Ливерпуль» в Мадриде со счетом 3:1 и по сумме двух матчей прошла в полуфинал Лиги чемпионов.

Страсти закипели

Редакция Sport24 рассказывает об окружающих противостояние событиях, в том числе и не самых приятных.

«До старта четвертьфинала в паре "Ливерпуль" — "Реал Мадрид" английская команда считалась фаворитом не только среди болельщиков, но и по мнению букмекеров. Первый матч перевернул все расклады — "Реал" безупречно доминировал на протяжении первого тайма (0 ударов в створ от "Ливерпуля") и приложил соперника 3:1.

После первой встречи дополнительной интриги в противостоянии нагнал Юрген Клопп, высказав претензии по поводу тренировочного стадиона имени Ди Стефано, на котором команды играли в Испании. А уже в Англии в автобус "Реала" прилетела бутылка и разбила окно рядом с местом Зидана. Иностранный журналист Мигель Анхель Диас сообщил, что транспорт даже забрасывали камнями.

"Ливерпуль" отреагировал осуждающим заявлением и выразил готовность сотрудничать с полицией. А вот так устраняли последствия».

Le bus du Réal Madrid visiblement pris à cible par les supporters de Liverpool à l’extérieur de Anfield @CanalplusSport pic.twitter.com/Lmy44rOqgj — Sébastien Zany (@ZanySebastien) April 14, 2021

Защитник Вальверде

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак рассказывает о кадровых проблемах команд и о не менее серьезных проблемах с реализацией.

«Кадровые проблемы обеих команд не позволили тренерам выбирать. Показательно, что в предматчевом превью мы угадали 21 из 22 игроков стартового состава. Единственный сюрприз приготовил Зинедин Зидан, и он был вынужденным. У него травмированы сразу два правых защитника Дани Карвахаль и Лукас Васкес (он не защитник, но вынужденно закрывал эту зону). Мы предполагали, что позицию займет Альваро Одриосола, однако француз неожиданно выпустил Федерико Вальверде.

В остальном все домашние заготовки таились во внутренних ресурсах и деталях расположения игроков в той или иной ситуации. Впрочем, ничего принципиально нового зрители не увидели. "Ливерпуль" начал матч в свойственном себе в лучшие годы стиле — мощно, ярко, с ошеломительным давлением на чужой половине поля.

"Реал" то ли оказался к этому не готов, то ли Зидан сознательно выманивал соперника подальше от ворот, чтобы длинными передачами отрезать сразу половину команды, однако качества защитников не позволяли наладить контроль над мячом и выход из обороны, а помощи полузащитников не хватало. В результате на старте встречи Тибо Куртуа дважды выручил партнеров, парировав удары Мохамеда Салаха (выскакивал один на один) и Джеймса Милнера (выстрелил под перекладину из-за пределов штрафной)».

Зинедин Зидан Главный тренер «Реала» Мы понимали, что придется сегодня потерпеть. Но в итоге получили то, что хотели. Думаю, мы хорошо подстраивались под ситуацию. Мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться своим выступлением. Знали, что соперник начнет очень резво. В первые 15 минут он был действительно очень хорош. Но это нормально. В четвертьфинале Лиги чемпионов порой приходится окопаться в обороне. Мы сделали это и прошли дальше.

«Ливерпуль» наиграл на гол в первом тайме

Автор «Чемпионата» Кирилл Хаит подводит итоги первого тайме, отмечая преимущество «Ливерпуля» по опасным моментам, которые не воплотились в голы.

«После стартового отрезка "Реал" не прессинговал постоянно, но включался отрезками, чередуя их с обороной за линией мяча. Учитывая количество топ-матчей за последнюю неделю и тот факт, что Модрич и Кроос играют в них без замен, план, очевидно, был в том, чтобы не расходовать сверх необходимого минимума энергии. Зато в моментах гости включались. Как на 20-й минуте, когда Бензема отобрал мяч у Филлипса в центре поля, рванул к штрафной, убрал Кабака, потом опять Филлипса, потом пробил и мяч рикошетом попал в штангу. Это был лучший момент гостей в первом тайме.

Концовка тайма удалась "Ливерпулю" даже лучше, чем начало. В последние минуты хозяева создали сразу два момента, которые Opta относит к явным голевым ситуациям — оба родились из классных индивидуальных действий в атаке. Вейналдум разогнал атаку длинным пасом на Мане, тот вывел Салаха на позицию, из которой нужно забивать — Мо упустил свой второй шанс за вечер. А через минуту Александер-Арнольд здорово развернулся в штрафной в окружении нескольких соперников, пробросил мяч и нашёл диагональным пасом совершенно свободного Вейналдума — и это тоже надо было забивать.

По сумме моментов тайма "Ливерпуль" точно наиграл на гол, а отрезками даже, пожалуй, возил "Реал". Это не был формат "Бавария" — "ПСЖ" в мюнхенском матче, всё-таки давления было меньше — но и у "Реала" контратаки были не так опасны. Плюс гости обошлись без автобуса: они не отдали владение во многом благодаря Модричу. Хорват блестяще укрывал мяч под давлением, его можно прессинговать сутками, плюс он не только сохранял владение, но и несколько раз отдавал тонкие длинные пасы вперёд. Без него всё было бы совсем однобоко».

Юрген Клопп Главный тренер «Ливерпуля» Положение становилось для нас все сложнее и сложнее. Мы начали очень хорошо и сразу создали немало моментов. Во втором тайме «Реал» уже чуть больше контролировал ситуацию. Нам необходимо попасть в Лигу чемпионов и в следующем сезоне. Мы — «Ливерпуль», мы любим этот турнир. Он по-настоящему важен для нас. Третий пропущенный гол в Мадриде стал для нас огромным разочарованием. Если бы сегодня забили в первые 15 минут, то все могло сложиться иначе.

Бельгийская стена

Специальный корреспондент «Спорт день за днем» Александр Макаров отмечает существенный вклад голкипера «Реала» Тибо Куртуа в успех мадридцев.

«Мерсисайдцы смяли соперника. Обязан был забивать Мохамед Салах, отличный момент был у Милнера, бил без помех Вейналдум. Но вместо 3:0 или хотя бы 2:0 к перерыву на табло горели нули. Причина в потрясающей игре земляка четырехкратной победительнице турниров Большого шлема Ким Клейстерс. И топ-теннисистка и топ-футболист родом из бельгийского 14-тысячника под названием Бре.

Куртуа тащил абсолютно все, что летело в створ ворот "Реала". Тибо своими действиями доказывал, что несмотря на волейбольные гены (его родители — представители этого вида спорта, а мама и вовсе играла за сборную Бельгии), он может не только по углам прыгать. Но и ногами играет не хуже. Салах не даст соврать.

Сразу после перерыва Куртуа отлично среагировал на удар в упор со стороны Фирмино. Время шло, а "Ливерпуль" никак не мог приблизиться к решению задачи. Моменты создавались исправно, "красные" играли намного лучше, чем в первом матче. Но все атаки разбивались о бельгийскую стену.

На 66-й минуте Алиссон Беккер оставил команду в игре, справившись с редким выпадом Винисиуса и Бензема. Игра от обороны со скрипом, но работала. Без двух основных центральных защитников (Рамоса и Варана) "Реал" отказался от активных действий в нападении, решив защищаться и числом, и качеством.

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Салах этой ночью точно плохо спал. Как уснуть, когда перед глазами тот самый момент на первых минутах? Забей египтянин — игра пошла бы по другому сценарию. Но против был Куртуа».

Каземиро Полузащитник «Реала» Мы понимали, что после первого матча преимущество на нашей стороне, но все равно приехали за победой. Пришлось потратить много сил. У «Ливерпуля» отличные команда и тренер. Но мы не почивали на лаврах и усердно трудились. В Ливерпуле всегда приходится сложно, но сегодня каждый из нас сделал свой вклад, каждый постарался на ура.

Все испортила реализация

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин ругает нападение «Ливерпуля» за огромное количество разбазаренных моментов.

«Вымотанный "Реал" едва не получил гол в добавленное время. Грубо ошибся Каземиро, которого обокрал Тьяго Алькантара. Испанец запустил мяч на Салаха, чей выход один на один с Куртуа закончился убедительной победой бельгийца. Вратарь "Реала" так и не дал "Ливерпулю" забить. И если Куртуа — лучший игрок матча, то атакующие футболисты "Ливерпуля" с их кошмарной реализацией — антигерои.

"Ливерпуль" в первом тайме сделал 20 касаний в чужой штрафной и не забил. Хуже было только в февраля 2019 года в матче против "Баварии", когда мерсисайдцы совершили 22 касания и не отметились голом. Голы в первом тайме — это большая проблема команды Юргена Клоппа. В последних 14 матчах они до перерыва забили только 1 мяч.

А противостояния с испанскими клубами — это вообще ужас для "Ливерпуля". В последних 4 сезонах "Ливерпуль" в Лиге чемпионов останавливали исключительно испанцы. Мерсисайдцы выиграли только 2 матча из последних 13 у представителей Ла Лиги. Сегодня "Ливерпуль" был максимально близок к тому, что улучшить статистику. Но скверная реализация все испортила».

Джеймс Милнер Полузащитник «Ливерпуля» Мы играли хорошо, но если не реализуешь свои моменты, то будешь за это наказан. Было много стремления, но этого сегодня не хватило. Разумеется, соперник был очень опытен, это топ-клуб, но темп игре сегодня задавали мы. Просто не смогли реализовать свои моменты. Мы тоже достаточно долго играем в этом турнире. В таких матчах болельщики могут дать многое команде , но не хочу сказать, что их отсутствие сыграло решающую роль. Мы сыграли хорошо, достойно себя проявили, но этого не хватило.

Победа Зидана

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает вполне заслуженным выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов.

«Криштиану в команде давно нет, даже его багаж давно растворился. Соперники сложные: "Реал" вышел в плей-офф из одной из самых непредсказуемых групп в истории турнира, преодолел крепкую "Аталанту", а сейчас прошел "Ливерпуль". Да, не лучшую версию красных: без нормального центра обороны, с рваной игрой. Но ведь и "Реал" страдает из-за кадровых проблем: выбыли Рамос, Варан, Азар, Васкес, Карвахаль. О судейской благосклонности здесь тоже не может быть и речи: как в первой встрече, так и во второй все было четко.

Да, "Ливерпуль" мощно давил в начале каждого из таймов и легко мог забить хотя бы один мяч. Но "Реал" оказался к этому готов даже с экспериментальной линией защиты — и выстоял. Всего один пропущенный гол за три часа игры с "Ливерпулем" — это заслуживает аплодисментов.

Это победа Зидана. Именно он выстроил футбол "Реала" так, что "Ливерпуль" за два матча не смог даже почувствовать запах полуфинала. Для англичан это трагедия: теперь можно признать, что команда Юргена Клоппа останется весной без единого трофея.

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А "Реал", несмотря на чудовищные кадровые трудности, а также отсутствие Роналду (и Азара), идет дальше и продолжает бороться как за победу в примере, так и в Лиге чемпионов. Для мадридцев это очень ценно. До начала плей-офф команда Зидана не считалась фаворитом, многие прогнозировали ей даже вылет от "Аталанты". Но "Королевский клуб" показывает характер и вполне может выйти в финал».