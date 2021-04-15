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    Нулевая реализация. Зидан снова оказался сильнее Клоппа

    Реакция спортивных СМИ на выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов

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    «Ливерпуль» — «Реал»
    Мадридский «Реал» в гостях сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в рамках ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов. В основное время «Ливерпуль» нанес 15 ударов по воротам Тибо Куртуа, но только 5 из них попали в створ. У «Реала» 7 ударов, 3 из которых были в створ. В первой игре команда Зинедина Зидана обыграла «Ливерпуль» в Мадриде со счетом 3:1 и по сумме двух матчей прошла в полуфинал Лиги чемпионов.

    Страсти закипели

    Редакция Sport24 рассказывает об окружающих противостояние событиях, в том числе и не самых приятных.

    «До старта четвертьфинала в паре "Ливерпуль" — "Реал Мадрид" английская команда считалась фаворитом не только среди болельщиков, но и по мнению букмекеров. Первый матч перевернул все расклады — "Реал" безупречно доминировал на протяжении первого тайма (0 ударов в створ от "Ливерпуля") и приложил соперника 3:1.

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    • После первой встречи дополнительной интриги в противостоянии нагнал Юрген Клопп, высказав претензии по поводу тренировочного стадиона имени Ди Стефано, на котором команды играли в Испании. А уже в Англии в автобус "Реала" прилетела бутылка и разбила окно рядом с местом Зидана. Иностранный журналист Мигель Анхель Диас сообщил, что транспорт даже забрасывали камнями.

    "Ливерпуль" отреагировал осуждающим заявлением и выразил готовность сотрудничать с полицией. А вот так устраняли последствия».

    Защитник Вальверде

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак рассказывает о кадровых проблемах команд и о не менее серьезных проблемах с реализацией.

    «Кадровые проблемы обеих команд не позволили тренерам выбирать. Показательно, что в предматчевом превью мы угадали 21 из 22 игроков стартового состава. Единственный сюрприз приготовил Зинедин Зидан, и он был вынужденным. У него травмированы сразу два правых защитника Дани Карвахаль и Лукас Васкес (он не защитник, но вынужденно закрывал эту зону). Мы предполагали, что позицию займет Альваро Одриосола, однако француз неожиданно выпустил Федерико Вальверде.

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    • В остальном все домашние заготовки таились во внутренних ресурсах и деталях расположения игроков в той или иной ситуации. Впрочем, ничего принципиально нового зрители не увидели. "Ливерпуль" начал матч в свойственном себе в лучшие годы стиле — мощно, ярко, с ошеломительным давлением на чужой половине поля.

    «Ливерпуль» — «Реал»

    "Реал" то ли оказался к этому не готов, то ли Зидан сознательно выманивал соперника подальше от ворот, чтобы длинными передачами отрезать сразу половину команды, однако качества защитников не позволяли наладить контроль над мячом и выход из обороны, а помощи полузащитников не хватало. В результате на старте встречи Тибо Куртуа дважды выручил партнеров, парировав удары Мохамеда Салаха (выскакивал один на один) и Джеймса Милнера (выстрелил под перекладину из-за пределов штрафной)».

  • Зинедин Зидан
  • Главный тренер «Реала»
  • Мы понимали, что придется сегодня потерпеть. Но в итоге получили то, что хотели. Думаю, мы хорошо подстраивались под ситуацию. Мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться своим выступлением. Знали, что соперник начнет очень резво. В первые 15 минут он был действительно очень хорош. Но это нормально. В четвертьфинале Лиги чемпионов порой приходится окопаться в обороне. Мы сделали это и прошли дальше.

    • «Ливерпуль» наиграл на гол в первом тайме

    Автор «Чемпионата» Кирилл Хаит подводит итоги первого тайме, отмечая преимущество «Ливерпуля» по опасным моментам, которые не воплотились в голы.

    «После стартового отрезка "Реал" не прессинговал постоянно, но включался отрезками, чередуя их с обороной за линией мяча. Учитывая количество топ-матчей за последнюю неделю и тот факт, что Модрич и Кроос играют в них без замен, план, очевидно, был в том, чтобы не расходовать сверх необходимого минимума энергии. Зато в моментах гости включались. Как на 20-й минуте, когда Бензема отобрал мяч у Филлипса в центре поля, рванул к штрафной, убрал Кабака, потом опять Филлипса, потом пробил и мяч рикошетом попал в штангу. Это был лучший момент гостей в первом тайме.

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    • Концовка тайма удалась "Ливерпулю" даже лучше, чем начало. В последние минуты хозяева создали сразу два момента, которые Opta относит к явным голевым ситуациям — оба родились из классных индивидуальных действий в атаке. Вейналдум разогнал атаку длинным пасом на Мане, тот вывел Салаха на позицию, из которой нужно забивать — Мо упустил свой второй шанс за вечер. А через минуту Александер-Арнольд здорово развернулся в штрафной в окружении нескольких соперников, пробросил мяч и нашёл диагональным пасом совершенно свободного Вейналдума — и это тоже надо было забивать.

    «Ливерпуль» — «Реал»

    По сумме моментов тайма "Ливерпуль" точно наиграл на гол, а отрезками даже, пожалуй, возил "Реал". Это не был формат "Бавария" — "ПСЖ" в мюнхенском матче, всё-таки давления было меньше — но и у "Реала" контратаки были не так опасны. Плюс гости обошлись без автобуса: они не отдали владение во многом благодаря Модричу. Хорват блестяще укрывал мяч под давлением, его можно прессинговать сутками, плюс он не только сохранял владение, но и несколько раз отдавал тонкие длинные пасы вперёд. Без него всё было бы совсем однобоко».

  • Юрген Клопп
  • Главный тренер «Ливерпуля»
  • Положение становилось для нас все сложнее и сложнее. Мы начали очень хорошо и сразу создали немало моментов. Во втором тайме «Реал» уже чуть больше контролировал ситуацию. Нам необходимо попасть в Лигу чемпионов и в следующем сезоне. Мы — «Ливерпуль», мы любим этот турнир. Он по-настоящему важен для нас. Третий пропущенный гол в Мадриде стал для нас огромным разочарованием. Если бы сегодня забили в первые 15 минут, то все могло сложиться иначе.

    • Бельгийская стена

    Специальный корреспондент «Спорт день за днем» Александр Макаров отмечает существенный вклад голкипера «Реала» Тибо Куртуа в успех мадридцев.

    «Мерсисайдцы смяли соперника. Обязан был забивать Мохамед Салах, отличный момент был у Милнера, бил без помех Вейналдум. Но вместо 3:0 или хотя бы 2:0 к перерыву на табло горели нули. Причина в потрясающей игре земляка четырехкратной победительнице турниров Большого шлема Ким Клейстерс. И топ-теннисистка и топ-футболист родом из бельгийского 14-тысячника под названием Бре.

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    • Куртуа тащил абсолютно все, что летело в створ ворот "Реала". Тибо своими действиями доказывал, что несмотря на волейбольные гены (его родители — представители этого вида спорта, а мама и вовсе играла за сборную Бельгии), он может не только по углам прыгать. Но и ногами играет не хуже. Салах не даст соврать.

    Сразу после перерыва Куртуа отлично среагировал на удар в упор со стороны Фирмино. Время шло, а "Ливерпуль" никак не мог приблизиться к решению задачи. Моменты создавались исправно, "красные" играли намного лучше, чем в первом матче. Но все атаки разбивались о бельгийскую стену.

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    На 66-й минуте Алиссон Беккер оставил команду в игре, справившись с редким выпадом Винисиуса и Бензема. Игра от обороны со скрипом, но работала. Без двух основных центральных защитников (Рамоса и Варана) "Реал" отказался от активных действий в нападении, решив защищаться и числом, и качеством.

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    Салах этой ночью точно плохо спал. Как уснуть, когда перед глазами тот самый момент на первых минутах? Забей египтянин — игра пошла бы по другому сценарию. Но против был Куртуа».

  • Каземиро
  • Полузащитник «Реала»
  • Мы понимали, что после первого матча преимущество на нашей стороне, но все равно приехали за победой. Пришлось потратить много сил. У «Ливерпуля» отличные команда и тренер. Но мы не почивали на лаврах и усердно трудились. В Ливерпуле всегда приходится сложно, но сегодня каждый из нас сделал свой вклад, каждый постарался на ура.

    • Все испортила реализация

    Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин ругает нападение «Ливерпуля» за огромное количество разбазаренных моментов.

    «Вымотанный "Реал" едва не получил гол в добавленное время. Грубо ошибся Каземиро, которого обокрал Тьяго Алькантара. Испанец запустил мяч на Салаха, чей выход один на один с Куртуа закончился убедительной победой бельгийца. Вратарь "Реала" так и не дал "Ливерпулю" забить. И если Куртуа — лучший игрок матча, то атакующие футболисты "Ливерпуля" с их кошмарной реализацией — антигерои.

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    • "Ливерпуль" в первом тайме сделал 20 касаний в чужой штрафной и не забил. Хуже было только в февраля 2019 года в матче против "Баварии", когда мерсисайдцы совершили 22 касания и не отметились голом. Голы в первом тайме — это большая проблема команды Юргена Клоппа. В последних 14 матчах они до перерыва забили только 1 мяч.

    «Ливерпуль» — «Реал»

    А противостояния с испанскими клубами — это вообще ужас для "Ливерпуля". В последних 4 сезонах "Ливерпуль" в Лиге чемпионов останавливали исключительно испанцы. Мерсисайдцы выиграли только 2 матча из последних 13 у представителей Ла Лиги. Сегодня "Ливерпуль" был максимально близок к тому, что улучшить статистику. Но скверная реализация все испортила».

  • Джеймс Милнер
  • Полузащитник «Ливерпуля»
  • Мы играли хорошо, но если не реализуешь свои моменты, то будешь за это наказан. Было много стремления, но этого сегодня не хватило. Разумеется, соперник был очень опытен, это топ-клуб, но темп игре сегодня задавали мы. Просто не смогли реализовать свои моменты. Мы тоже достаточно долго играем в этом турнире. В таких матчах болельщики могут дать многое команде , но не хочу сказать, что их отсутствие сыграло решающую роль. Мы сыграли хорошо, достойно себя проявили, но этого не хватило.

    • Победа Зидана

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает вполне заслуженным выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов.

    «Криштиану в команде давно нет, даже его багаж давно растворился. Соперники сложные: "Реал" вышел в плей-офф из одной из самых непредсказуемых групп в истории турнира, преодолел крепкую "Аталанту", а сейчас прошел "Ливерпуль". Да, не лучшую версию красных: без нормального центра обороны, с рваной игрой. Но ведь и "Реал" страдает из-за кадровых проблем: выбыли Рамос, Варан, Азар, Васкес, Карвахаль. О судейской благосклонности здесь тоже не может быть и речи: как в первой встрече, так и во второй все было четко.

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    • Да, "Ливерпуль" мощно давил в начале каждого из таймов и легко мог забить хотя бы один мяч. Но "Реал" оказался к этому готов даже с экспериментальной линией защиты — и выстоял. Всего один пропущенный гол за три часа игры с "Ливерпулем" — это заслуживает аплодисментов.

    «Ливерпуль» — «Реал»

    Это победа Зидана. Именно он выстроил футбол "Реала" так, что "Ливерпуль" за два матча не смог даже почувствовать запах полуфинала. Для англичан это трагедия: теперь можно признать, что команда Юргена Клоппа останется весной без единого трофея.

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    А "Реал", несмотря на чудовищные кадровые трудности, а также отсутствие Роналду (и Азара), идет дальше и продолжает бороться как за победу в примере, так и в Лиге чемпионов. Для мадридцев это очень ценно. До начала плей-офф команда Зидана не считалась фаворитом, многие прогнозировали ей даже вылет от "Аталанты". Но "Королевский клуб" показывает характер и вполне может выйти в финал».

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