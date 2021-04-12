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    Трансферный дайджест. 6-12 апреля

    Перебертся ли звезда «Ливерпуля» в Париж, удержит ли «МЮ» бомбардира, потеряет ли «Тоттенхэм» лидера и другие трансферные новости последних дней

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    Мохаммед Салах
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Мохаммед Салах

    «Ливерпуль», нападающий, 28 лет

    «Пари Сен-Жермен» интересуется форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает Téléfoot.

    По информации источника, в прошлом месяце между парижским клубом и агентами 28-летнего футболиста были установлены первые контакты.

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    • Как сообщает As, «ПСЖ» готовится к возможному уходу форварда Килиана Мбаппе. Салах является одним из вариантов замены французского бомбардира.

    Как сообщает ESPN, на «Энфилде» складывается мнение, что Салах ощущает потребность в новом вызове, а посредники, работающие с мерсисайдским клубом, называют продажу Мохамеда возможной.

    Календарь и таблица АПЛ

    Ранее появлялась информация, что египтянин может перейти в «Реал», а сам игрок говорил, что он может представить себя когда-нибудь играющим в Испании.

    Пока Салах не давал понять клубу, что хочет уйти. При этом «Ливерпуль» не начинал переговоров по новому контракту с 28-летним форвардом.

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    • «Ливерпуль» может отложить решение по Салаху на следующий год, но в таком случае до истечения срок контракта футболиста с клубом останется год, что существенно понизит его стоимость при продаже.

    Напомним, контракт Салаха с «Ливерпулем» действителен до 2023 года.

    Наш прогноз: ПСЖ

    Мартинелли

    «Флуминенсе», полузащитник, 19 лет

    Мартинелли

    Полузащитник «Флуминенсе» Мартинелли может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Globo Esporte.

    По данным издания, за 19-летним бразильцем следят скауты «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

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    • Контракт Мартинелли с клубом из Рио-де-Жанейро рассчитан до конца 2024 года, отступные — 40 млн евро.

    В 17 матчах за «Флуминенсе» хавбек забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

    Наш прогноз: «Флуминенсе»

    Жером Боатенг

    «Бавария», защитник, 32 года

    Жером Боатенг

    Защитник Жером Боатенг уйдет из «Баварии» в летнее трансферное окно и может присоединиться к «Боруссии» свободным агентом.

    Как утверждает Sportbuzzer.de, в «Дортмунде» думают о подписании контракта с 32-летним защитником.

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    • Если такая сделка состоится, то Боатенгу придется пойти на значительное снижение зарплаты. В «Баварии» он получает около 12 млн евро в год.

    «Боруссия» хочет, чтобы в составе команды увеличилось число опытных игроков с лидерскими качествами.

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    Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» и «Тоттенхэма» к немцу. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что контракт футболиста с клубом точно не будет продлен.

    В этом сезоне Боатенг провел 22 матча в Бундеслиге, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

    Наш прогноз: «Боруссия»

    Гарри Кейн

    «Тоттенхэм», нападающий, 27 лет

    Гарри Кейн

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн будет настаивать на уходе из лондонского клуба, если «шпоры» не попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон, сообщает The Athletic.

    Футболиста расстраивает тот факт, что с «Тоттенхэмом» он не может завоевывать трофеи. К тому же клуб второй сезон подряд может не попасть в Лигу чемпионов.

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    • Наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры для 27-летнего нападающего являются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

    При этом футболист может перейти в клуб из другого чемпионата — ранее сообщалось об интересе со стороны «Барселоны».

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    В текущем сезоне форвард забил 19 голов и сделал 13 результативных передач в 28 играх АПЛ.

    Наш прогноз: «Тоттенхэм»

    Хвича Кварацхелия

    «Рубин», полузащитник, 20 лет

    Хвича Кварацхелия

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия интересен ряду итальянских клубов, пишет TMW.

    Помимо «Милана», «Ювентуса», «Наполи» и дортмундской «Боруссии», об интересе которых к игроку сообщалось ранее, за 20-летним футболистом следят «Интер» и «Аталанта».

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    • После первых контактов с окружением грузина стало ясно, что сделка оценивается в 15-20 млн евро. При этом важную роль в операции играет высокая комиссия, которую просят представители Кварацхелии.

    Хавбек забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи в 21 матче РПЛ. Также за фолы на нем было назначено несколько пенальти.

    Наш прогноз: «Рубин»

    Джесси Лингард

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 28 лет

    Джесси Лингард

    Полузащитник «Вест Хэма» Джесси Лингард привлек внимание ряда статусных европейских клубов.

    Права на хавбека принадлежат «Манчестер Юнайтед». Игрок был арендован «Вест Хэмом» до конца сезона. Контракт, связывающий полузащитника с «МЮ», рассчитан до лета 2022 года.

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    • По информации источников ESPN, за хавбеком сейчас следят «Пари Сен-Жермен», «Интер» и «Реал Мадрид». Также футболист заинтересовал клубы из топ-6 английской Премьер-лиги.

    Сам Лингард еще не определился со своим будущим. Приоритетная цель 28-летнего англичанина — играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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    Представители Лингарда дали понять, что он не станет частью сделки по возможному переходу хавбека Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Манчестер Юнайтед». Клубы еще не начинали переговоры по этому вопросу.

    Лингард забил 8 голов и стал автором 3 результативных передач в 9 матчах за «Вест Хэм» после перехода из «Ман Юнайтед».

    Наш прогноз: «Интер»

    Эдинсон Кавани

    «Манчестер Юнайтед», нападающий, 34 года

    Эдинсон Кавани

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может покинуть команду.

    Как сообщает ESPN, уругваец ближе, чем когда-либо, к переходу в «Бока Хуниорс». Переговоры с ним ведет лично вице-президент клуба Хуан Роман Рикельме.

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    • Контракт нападающего с «МЮ» рассчитан до лета 2021 года с возможностью его продления еще на год. Руководство клуба пытается убедить форварда заключить новое соглашение, сообщает Daily Mail.

    В текущем сезоне футболист провел 19 матчей в АПЛ и забил 6 мячей.

    Наш прогноз: «Бока Хуниорс»

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