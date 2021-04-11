Перестрелка в Эль Класико. Неудачный эксперимент Кумана, спорные решения арбитра и сумбур вместо тактики

Мадридский «Реал» одержал важнейшую победу над «Барселоной» (2:1). Шедевр Карима Бензема и курьезный гол после Тони Крооса сделали команду Зинедина Зидана главным претендентом на чемпионский титул в испанской Ла Лиге. LiveSport.Ru узнал, что написали СМИ по итогам Эль Класико, которое прошло под проливным дождем.

«Реалу» помог тактический эксперимент Кумана

«Мадрид» помучился в конце, но выиграл, потому что все самое главное сделал еще в первые полчаса — уже на 28-й минуте повел 2:0.

Очень помог неудачный эксперимент Роналда Кумана с составом и схемой — «Барса» вышла играть в 3-4-3 с Лангле, Араухо и Мингесой в обороне, а Альба и Дест видимо должны были давать темп на флангах.

Однако этот осторожный выбор привел только к тому, что «Барселона» потеряла координацию в защите, а до взаимодействия верхней тройки (Педри, Дембеле и Месси) почти не доходило.

Второй тайм вышел гораздо более веселым, однако «Барселоне» не хватило реализации уровня «Реала» из первого тайма, когда они забили первыми же двумя ударами«, — пишет Sports.ru.

Судья сыграл ключевую роль

"В 'эль класико' был хороший футбол, но после встречи в Мадриде будут обсуждать прежде всего работу арбитров. Болельщики 'Барселоны' не сомневаются: бригада Хесуса Хиля Мансано засудила их команду, умышленно ошибаясь в пользу 'Реала'. Интересно, что изначально этот рефери и не должен был работать на главной игре второй части сезона Примеры, но за сутки до матча заменил получившего мышечное повреждение Матеу Лаоса.

Недовольство поклонников каталонского клуба связано с несколькими эпизодами. По их мнению, первая голевая атака 'Реала' началась с фола на Лео Месси. Впрочем, повтор доказал, что Мансано скорее принял верное решение. А вот два других момента первого тайма действительно очень спорные. Штрафного, с которого забил Тони Кроос, возможно, не было, поскольку Винисиус Жуниор упал по собственной инициативе. В то же время падение Усмана Дембеле в штрафной 'Реала' после контакта с ногой Ферлана Менди больше похоже на нарушение. Если Мансано поверил Винисиусу Жуниору, то почему промолчал после единоборства Дембеле с Менди? Кроме того, 'Барселона' могла получить пенальти, когда Каземиро наступил в собственной штрафной на ногу Клемана Лангле, тем не менее судья зафиксировал фол в атаке.

Между тем мнения профессиональных судей разошлись. Итурральде Гонсалес заявил в интервью для Marca, что нужно было наказывать 'Реал' за фол на Брайтвайте: 'Это пенальти. Игрока выводят из равновесия во время бега. Он движется в одном направлении, а его хватают за руку'. Эпизод же с Дембеле он назвал спорным, так как не уверен, что контакт спровоцировал падение. Зато Андухар Оливер, напротив, считает, что ни на Брайтвайте, ни на Дембеле нарушений не было. Он поддержал эти решения Мансано", - отмечает в своем тексте автор "Чемпионата" Анатолий Романов.

Никакой тактики — просто перестрелка

"Основываюсь на своих впечатлах, почитал Лукомского, и не только. Я совершенно согласен с тем, что матч не имеет смысла анализировать как тактическую дуэль.

В решающем своем получасе, чуть больше на самом деле, он свелся к перестрелке. Голевых шансов была куча, и когда игра закончилась +1 для хозяев, а гости за секунды до свистка грохнули в перекладину — вообще неважно, у кого моментов было больше.

В общем, я думаю, что 'перестрелка' — ровно тот смысл, который стоит взять за аксиоматическую основу. Кстати, я очень люблю такие ситуации. Они азартны. А потому всем понятны. Они увлекают, тут нет тонкостей. Вот, например, я люблю смотреть бокс, но ничего в нем не понимаю; и мой самый яркий впечатл от бокса — бой Холифилда с Тайсоном с момента, когда Майк откусил Эвандеру ухо. Чистая драка. Стихия. Восторг.

Но вернемся к класико. Ок; перестрелка так перестрелка — но почему в ней побеждает Реал? Почему лучше реализовал Реал? Не потому же, что слова однокоренные.

Барселона подошла к класико после десяти матчей без поражений с двумя ничьими. Опережая по очкам — а это опережение не вообще, а конкретно достигнутое в более успешной погоне за лидером, Атлетико, которая (погоня) казалась безнадежной.

И при этом еще и без обременения ЛЧ Барса к этой игре подошла.

К чему я это? А к тому, что если дело сводится к реализации, то обычно побеждает более уверенный в себе.

В футболе уверенность исходит от тренера.

Таким образом, мы увидели матч, который показал несостоятельность Кумана. Разумеется, несостоятельность не в принципе, а — на очень высоком уровне. Тут он дилетант.

А Зидан ровно в этом непревзойден", — написал в своем телеграм-канале известный блогер Василий Уткин.

Диалог Луки и Пике.

ЛМ: Ну что, время жаловаться?

ЖП: Чувак, ты видел сколько минут он добавил?

ЛМ: А сколько ты хотел?

🙃🙃🙃🙃 https://t.co/40ecj9hxW0 — Реал Мадрид | FondoRuso.ru (@Realmadridru) April 10, 2021

Уникальное умение "Реала"

"В каких-то моментах 'Реал' держался из последних сил. Снять давление своим голом не удавалось, потому что Винисиус после бенефиса с 'Ливерпулем' в завершающей стадии пару раз выступил в роли натурального вредителя. Ошибался Одриосола, провал которого обернулся скандальным эпизодом, по итогам которого игроки 'Барсы' едва не разорвали арбитра Хиля Мансано, не увидевшего криминала в действиях Ферлана Менди против Мартина Брэйтуэйта.

Каземиру и вовсе получил два предупреждения за считаные минуты. Однако продрогший под проливным дождем и поменявший футболку Месси очередной шанс при штрафном не использовал и не забил 'Реалу' в седьмом матче подряд. А Илайш Мориба не превратился в нового героя Каталонии, за мгновения до финального свистка попав в перекладину.

Победа 'Реала', по итогам первого тайма представлявшаяся безоговорочной, получилась натужной и нервной. А еще — невероятно эмоциональной, как и в целом одно из самых ярких класико последних лет. Кажется, в этот день испанские гранды устроили бы настоящее шоу даже на дворовой площадке. Возможно, ничья выглядела бы более справедливым исходом, но с уникальным умением 'Реала' побеждать в самых важных матчах пока никто справиться не может. Для интриги в чемпионате это даже лучше — теперь у 'Атлетико' два полноценных конкурента", — пишет корреспондент "Спорт-Экспресса" Андрей Кузичев.

Swimming club El Clásico 💦🏊‍♂️ pic.twitter.com/PAzsCWaYxT — 433 (@433) April 10, 2021

Ничего топового, только суматоха

"И все же, при всей лихости происходившего на поле, одна мысль не дает покоя. Мне не первый уже раз кажется, что испанская лига в целом и класико в частности чуть измельчали. Мяч Бензема, пропуск на гол Гризманна, пасы Модрича, управление игрой Крооса, пара проходов Месси, ряд действий Вальверде и сейвов Куртуа с тер Штегеном — все это и еще кое-что было круто, не спорю. Но общего ощущения топ-класса от происходившего не было, хоть ты тресни. Суматохи было больше, чем величия.

Или я неправ?", — задается вопросом обозреватель "Спорт-Экспресса" Игорь Рабинер.

Самое открытое Эль Класико

"Одно из самых открытых класико ever. Очень весело!

Во втором тайме Куман вскрыл игру в обе стороны. Дембеле играл правого латераля, но в очень смелой интерпретации. Его постоянно поддерживал Мингеса, который в позиционках переставал быть ЦЗ.

В атаке прибавили через эту зону, но и открытость появилась дичайшая тоже именно тут. Ну и дальнейшие замены делали игру только более веселой в обе стороны.

Тайм свелся к реализации. Учитывая счет и ужасы первой половины, решение Кумана вскрыть игру в обе стороны (и верить в реализацию) было полезным и могло сработать. Но все-таки это было именно открытием матча, а не переломом в пользу Барсы", — написал у себя в телеграм-канале известный блогер Вадим Лукомский.