«МЮ» сделал шаг к полуфиналу, а сказка «Гранады» подходит к концу

Маркус Рашфорд вывел «МЮ» вперед после того, как блестяще обработал длинную передачу Виктора Линделефа и пробил мимо Руи Силвы.

Янгель Эррера пробил в штангу у «Гранады», а экс-нападающий «Тоттенхэма» Роберто Солдадо стрельнул мимо ворот. Позднее «МЮ» удвоил преимущество, когда Бруну Фернандеш реализовал пенальти, заработанный из-за фола Яна Бриса.

Ответный матч состоится на «Олд Траффорд» через неделю, и победитель по сумме двух встречи в полуфинал сыграет против «Аякса» или «Ромы» (итальянская команда ведет 2:1 после первого матча в Нидерландах).

«МЮ» проиграл только в одном из 17 последних матчей во всех турнирах. Но в ответной игре манкунианцам придется обходиться без полузащитника Скотта Мактоминая, левого защитника Люка Шоу и центрального защитника Гарри Магуайра — все они будут отбывать дисквалификацию из-за карточек, полученных в Испании.

«МЮ» профессионально подошел к делу

«МЮ» не выигрывал трофеев уже четыре года — с тех пор, как взял Лигу Европы под руководством Жозе Моуринью, победив в финале «Аякс». За два с половиной года под руководством Уле-Гуннара Сульшера они не доходили до финала.

На данный момент «Юнайтед» на 14 очков отстает от «Ман Сити» в чемпионате Англии, уже вылетел из Кубка Англии, и Лига Европы — их единственная надежда на трофей в этом сезоне.

И Сульшер должен быть доволен тем, как профессионально его команда выступила на юге Испании, взяв под контроль свой 27-й четвертьфинал в еврокубках.

«Гранада» — «МЮ» globallookpress.com

Рашфорд забил свой 20-й гол в сезоне на клубном уровне. Давид де Хеа, вернувшийся в ворота после того, как Дин Хендерсон играл в семи матчах подряд, сохранил лидерство «МЮ», не позволив отличиться Кенеди.

«МЮ» мог уверенней победить команду, которая идет девятой в Примере и имеет худшие показатели обороны в Ла Лиге, но капитан Гарри Магуайр и Поль Погба упустили свои возможности. Фернандеш сперва не смог забить от угла вратарской, но затем в концовке удвоил преимущество гостей с пенальти, который Силва мог отразить.

В начале второго тайма вместо Шоу на поле появился Алекс Теллес, но Сульшер отклонил опасения касательно серьезной травмы левого защитника: «Я должен был защитить Люка, и надеюсь, что он должен быть готов к выходным».

Конец сказки для «Гранады»?

Выход «Гранады» в четвертьфинал Лиги Европы — это отличная история. Вся их команда стоит всего 8 миллионов евро, а 15 сезонов назад команда находилась в четвертом по силе испанском дивизионе.

К сожалению, болельщики не смогли прийти на стадион, чтобы поддержать команду в ее, возможно, самом большом матче за 90-летнюю историю. Хотя это и не помешало большому количеству фанатов собраться за пределами стадиона, чтобы встретить автобус команды.

«Гранада» заняла седьмое место в Ла Лиге в сезоне 2019-2020 и прошла три квалификационных раунда, затем групповой этап, а также «Наполи» и бывшую команду Сульшера «Мольде», чтобы выйти в четвертьфинал.

У них были шансы сравнять счет в матче, но Эррера, Солдадо и Кенеди не смогли реализовать их. Таким образом, «Гранада» потерпела четвертое поражение подряд во всех турнирах.

«Гранада» — «МЮ» globallookpress.com

Матч на «Олд Траффорд» на следующей неделе станет для них 15-м в этом розыгрыше Лиги Европы. Если им не удастся выиграть с разницей хотя бы в два гола, то он будет для них и последним.

Что говорил Сульшер?

Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер сказал BT Sport:

«Это был неидеальный вечер, мы получили три желтые карточки и дисквалификации, но результат 2:0 — это очень хорошо. Мы знаем, как сложно добиться хорошего результата, и я очень доволен. Маркус и Бруну были важнейшими игроками для нас. Мы хотим побеждать в каждом матче. Это все еще молодая команда, которая по-прежнему учится, и мы должны постоянно совершенствоваться. Что касается ответной игры, то расслабляться нельзя — у нас не может быть другого подхода, кроме как идти вперед и пытаться забить».

Цифры матча

«МЮ» впервые выиграл в двух подряд выездных матчах против испанских команд, обыграв перед этим «Реал Сосьедад» со счетом 4:0.

«Гранада» впервые проиграла два раза подряд в своем дебютном евросезоне, уступив всего в двух из предыдущих 12 матчей (8 побед и 2 ничьи, включая квалификацию).

«Манчестер Юнайтед» не пропустил в четырех из пяти последних матчей Лиги Европы после того, как всего раз сохранил ворота сухими в предыдущих семи играх (12 пропущенных голов).

Форвард «МЮ» Маркус Рашфорд стал четвертым игроком АПЛ, забившим 20 голов во всех турнирах в этом сезоне после Гарри Кейна (29), Мохамеда Салаха (27) и Бруну Фернандеша (24).

Рашфорд — первый английский игрок, забивший восемь голов за «Манчестер Юнайтед» в еврокубках за один сезон (без учета квалификационных матчей) после Бобби Чарльтона в 1964-65 годах.

Рашфорд стал первым игроком, который забил более 20 голов подряд в двух подряд сезонах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах после Уэйна Руни в сезонах 2008-09 и 2009-10.

Бруну Фернандеш забил 19 из 20 пенальти за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.