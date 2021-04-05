Гринвуд — будущее «МЮ», а Фернандеш снова вытащил команду из ямы

«МЮ» в 30-м туре АПЛ одержал волевую победу в матче против «Брайтона». Манкунианцы пропустили от Дэнни Уэлбека, но выиграли благодаря голам Маркуса Рашфорда и Мэйсона Гринвуда. Обзор СМИ после матча.

Уэлбек снова забил «МЮ»

Автор BBC Саймон Стоун — о роли Дэнни Уэлбека:

«Прошло почти семь лет с тех пор, как Уэлбек ушел с "Олд Траффорд" в "Арсенал" за 16 миллионов фунтов. Череда травм помешала 30-летнему футболисту реализовать тот потенциал, который он показал в годы становления в "Юнайтед", но он регулярно делал больно своему бывшему клубу.

Его нынешний гол — уже четвертый против "МЮ". Его реакция на гол — а "Брайтон" вышел вперед в матчах с "МЮ" впервые с 1983 года — была впечатляющей. А во втором тайме Уэлбек был уверен, что должен был получить пенальти, когда Магуайр подтолкнул его, а мяч предательски прокатился мимо ворот».

Дэнни Уэлбек globallookpress.com

Хендерсону нужно оправдывать выбор Сульшера

Дин Хендерсон получил место в составе, а Давид де Хеа остался в запасе, отмечает BBC.

«Сульшер сказал, что оба его голкипера сыграют до конца сезона. Однако выбор Дина Хендерсона, а не Давида де Хеа кажется знаковым. Хендерсон сыграл в шести подряд играх перед паузой на матчи сборных после того, как де Хеа отправился в Испанию на рождение своего первенца.

Однако в матче с "Брайтоном" не было причин, по которым де Хеа мог быть вне состава, кроме предпочтений Сульшера.

Дин Хендерсон globallookpress.com

На протяжении некоторого времени было очевидно, что нынешняя ситуация является неприемлемой в преддверии следующего сезона, и теперь "МЮ" может столкнуться с непростой ситуацией — необходимостью продать самого высокооплачиваемого игрока, когда у каждого клуба непросто с финансами.

Однако Хендерсон еще должен оправдать свое место в основе. Англичанина нельзя было винить в голе Уэлбека, поскольку он прекрасно справился с первым ударом форварда. Однако неуверенные действия вскоре после этого после кросса, когда потребовалось вмешательство Гарри Магуайра, вызвали тревогу.

После перерыва Хендерсон спокойно справился с небольшим объемом работы, который у него был. И пока что у Сульшера нет слишком очевидных причин сожалеть о своем выборе».

Бруну Фернандеш снова спас

Автор Goal.com Шарлотт Данкер — о роли Бруну Фернандеша в «МЮ»:

«Команда Уле-Гуннара Сульшера не всегда предсказуема, но, безусловно, в течение сезона преобладала одна тема. Чаще всего "Красные дьяволы" оказываются в яме, играя без какого-либо тактического плана, когда изо всех сил пытаются победить команды, уступающие им с точки зрения таланта. Но затем Бруну Фернандеш делает что-то хорошее, и в мире "МЮ" все снова прекрасно.

Еще одна такая история произошла в матче с "Брайтоном", в котором "МЮ" одержал волевую победу. "Юнайтед" теперь набрал 25 очков, проигрывая по ходу матчей — на 9 больше, чем любая другая команда. Они комфортно располагаются в топ-четверке, но история этого сезона могла сложиться для них по-другому.

"МЮ" провел первый тайм совершенно без вдохновения в атаке. Впервые с августа 2019-го они провели первую половину без единого удара в створ, а Эдинсон Кавани был по большому счету незаметен.

Это было зрелище, которое взывало к магии Фернандеша. И он сделал свое дело. Фернандеш продвинулся с мячом вперед от полузащиты к обороне соперника, вытянув на себя игрока, прежде чем отдать точный пас на Маркуса Рашфорда, который завершил атаку.

18-й номер "Юнайтед" в среднем отдает результативные передачи в каждом втором домашнем матче лиги (11 из 22), и хотя Рашфорд действовал хорошо, этот гол был бы невозможен без Фернандеша. Справедливо спросить, относится ли то же самое к тому, что "МЮ" финиширует в первой четверке в этом сезоне.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Фернандеш не отдавал голевой пас на Гринвуда, но и здесь он оказался в центре атаки, отдав передачу на Поля Погба, после удара которого Гринвуд и направил мяч в ворота.

После свистка Гринвуд заявил, что "МЮ" не сомневался, что возьмет три очка, что является свидетельством уверенности, которую Сульшер внушил игрокам. Либо так, либо же они знают, что Фернандеш вытащит их из любой ямы, в которой они окажутся. "Отдай мяч Бруну" — тактика, которая продолжает приносить плоды».

Лучшие игроки матча

Manchester Evening News выставил оценки за матч игрокам «МЮ». Самые высокие получили Фред и Мэйсон Гринвуд.

«Фред. Старался, но мало преуспевал в первом тайме. Улучшил свою игру во втором, а также быстро отошел от Лестерского шоу ужасов, что хорошо отражает его характер.

Гринвуд. После его мощного удара правой ногой попал в штангу, но он упорствовал, и его тренеру понравится то, в каком стиле он забил победный мяч».

Сульшер должен дать Гринвуду шанс

Squawka.com выделяет Мэйсона Гринвуда и считает, что он должен больше играть на позиции центрфорварда.

«На 83-й минуте Уле-Гуннар Сульшер снял с игры неэффективного Эдинсона Кавани (он явно устал), и Мэйсон Гринвуд переместился с фланга в центр. Минутой позже Гринвуд забил победный мяч, пробив головой в падении.

После фантастических 17 голов в прошлом сезоне в этом Гринвуд переживал гораздо более сложные времена. Гол "Брайтону" стал лишь вторым для него в текущем розыгрыше АПЛ и шестым во всех турнирах. Дело не в том, что он внезапно стал хуже, а в том, что в прошлом сезоне он использовал почти все свои шансы и полумоменты. В этом сезоне он не мог похвастаться тем же.

Что нужно такому нападающему, как Гринвуд, так это большое количество возможностей для завершения атак. Ему нужно место во главе атаки, а "МЮ" нужно забрасывать мячи в штрафную и довести этого до такого автоматизма, чтобы Гринвуд делал то, что у него получалось в прошлом сезоне, с еще большей регулярностью. Этого не произойдет, если он будет играть на правом фланге — эта позиция должна обеспечивать творческий подход.

Мэйсон Гринвуд забил победный мяч globallookpress.com

Поскольку Антони Марсьяль выбыл до конца сезона, а Кавани выглядел не лучшим образом, у Сульшера вряд ли будет лучший момент, чтобы предоставить Гринвуду шанс. То, как Гринвуд забил свой гол, отклеившись от соперников, чтобы создать свободное пространство, и сделать рывок только тогда, когда Погба наносил удар — это то, чему невозможно научить. "Он многому научился у Эдина", — сказал после матча Сульшер, отметив, насколько важен уругвайец как вдохновляющая фигура. Кавани, очевидно, мог забить тот гол, который забил Гринвуд, но возраст, травмы и усталость вынуждают его замедляться.

Гринвуд — самый опасный центрфорвард "МЮ", и они должны использовать его на его истинной позиции, чтобы он забивал такие голы регулярно. Он сочетает в себе технику, инстинкты и интеллект, и ему только 19, а это означает, что он будет прогрессировать».

Что говорили тренеры?

Sky Sports приводит послематчевые комментарии Уле-Гуннара Сульшера и Грэма Поттера.

Уле-Гуннар Сульшер:

«Всегда сложно играть с "Брайтоном". Но нам удалось найти выход во втором тайме. Мы начали вроде неплохо, но после того, как они забили, мы не смогли снова найти свой ритм. Нужен был перерыв. Во втором тайме действовали неплохо — больше рывков, больше движения.

Уэлбэк — большой талант. Приятно видеть, что он снова играет в футбол, учитывая все те травмы, которые у него были. Мы неаккуратно сыграли во время его гола. Во втором тайме нам нужно было собраться, потому что после гола Уэлбека мы мало что создали».

Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

Грэм Поттер:

«Мы хорошо играли. Мы взяли на себя инициативу и, вероятно, были командой, которая несла наибольшую угрозу в первом тайме. Мы просто пропустили этот последний пас. Во втором тайме "Манчестер Юнайтед" не создал слишком много моментов. Они забили не из большого количества моментов. Может быть, был пенальти, который не получил Дэнни Уэлбек.

Мне показалось, что там был пенальти. Если бы Майк Дин дал его, я не думаю, что VAR отменил бы его. В конце концов, мы ничего не можем сделать. Разочарован тем, что уезжаем ни с чем».