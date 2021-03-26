АПЛ: предсказуемый чемпион и непредсказуемый пелотон

В английской Премьер-лиге осталось сыграть девять туров. Разбираемся, кто имеет лучшие шансы на чемпионство, кто попадет в Лигу чемпионов, а кто способен приятно удивить своими выступлениями.

Кто способен удивить

«Вест Хэм»

Даже после пары неутешительных результатов против «МЮ» и «Арсенала» «Вест Хэм» всего на два очка отстает от «Челси» и, безусловно, участвует борьбе за топ-4. Это огромная заслуга Дэвида Мойеса и его штаба, что лондонцы претендуют на место в Лиге чемпионов: особенно среди всех неожиданных кандидатов в этом сезоне, у них больше шансов выйти в главный еврокубок, однако для этого им нужно будет начать брать очки в матча против своих ближайших соперников.

В апреле они сыграют дома и с «Лестером», и с «Челси» в течение двух недель. Победы в этих поединках без осечек с «Вулверхэмптоном» и «Ньюкаслом» сделает возможным выход в Лигу чемпионов. Остальную часть их расписания составляют оппоненты из нижней и средней частях таблицы, у которых уже почти нет турнирных задач, и в этом сезоне подопечные Мойеса были довольно успешны против таких команд.

«Эвертон»

Несмотря на отставание от «Вест Хэма» всего на два очка, два поражения кряду подорвали шансы «Эвертона» на топ-4. Что еще больше говорит не в пользу команды Карло Анчелотти — она проиграла четыре из последних пяти домашних игр.

Плохие результаты «Ирисок» на «Гудисон Парк» не сулят ничего хорошего против «Кристал Пэлас» после перерыва на матчи сборных, тогда как «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Вулвз» также собираются посетить их в ближайшие месяцы, и даже «Шеффилд Юнайтед» может представить свои шансы в мае.

В гостях у мерсисайдцев все по-другому — «Эвертон» уже входит в четверку лучших, если смотреть исключительно на выездную графу. Впрочем, «Вилла», «Вест Хэм», «Арсенал» и даже «Брайтон» — непростые места, где можно брать, и команда Анчелотти завершает кампанию на поле «Манчестер Сити». Впрочем, коллектив показывал в этом сезоне хорошее качество, поэтому способен приятно удивить.

Кто выйдет в Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» не сможет вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне, если переживет настоящий коллапс. Недавнаяя победа с минимальным перевесом над «Вест Хэмом», занимающим пятое место, дала подопечным Сульшера удобную девятиточечную подушку в топ-4, и «Красные Дьяволы» только что пережили тяжелую серию поединков и почти не понесли потерь.

Норвежский тренер заслуживает похвалы за то, что его команда вышла из матчей против «Челси», «Манчестер Сити» и подопечных Мойеса не только без поражений, но и с двумя победами, а также ничьей. Однако с течением времени все становится немного легче.

Ожидаются непростые выезды к «Тоттенхэму», «Лидсу» и «Вилле», а «Ливерпуль» и «Лестер» посетят «Олд Траффорд». Даже борющиеся за вылет «Брайтон» и «Фулхэм» в целом играют лучше, чем показывают их результаты. Встречи с «Бернли» и «Вулвз» могут быть единственными матчами, в которых соперникам «Юнайтед» не за что играть. Даже в этом случае манкунианцы могут быть уверены, что наберут достаточно очков, чтобы удержаться в топ-4.

«Лестер»

Секрет «Лестера»? Выигрышные поединки. Иногда все действительно так просто. Только рвущийся к титулу «Манчестер Сити» в этом сезоне одержал больше побед, чем «Лисы» — 17, а команда Пепа Гвардиолы следующей нанесет визит на «Кинг Пауэр» после перерыва на матчи сборных.

Затем следует поездка к «Вест Хэму», но затем идут четыре поединка, на которые Брендан Роджерс нацелится, чтобы обеспечить себе место в Лиге чемпионов: «Вест Бромвич», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл» дома, а также «Саутгемптон» на выезде. В случае успехов в этих турах «Лестер» сможет без особых проблем пройти сложный финал сезона.

Роджерс захочет избежать повторения неудачной попытки в прошлой кампании и сыграть против «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэма», уже обеспечив место в топ-4.

«Челси»

График «Челси» кажется обманчиво сложным, поскольку их следующие две игры против «Вест Брома» и «Пэлас» уже не за горами. У «Синих» будет сильное желание обыграть «Брайтон» и «Фулхэм», но другие встречи, такие как поездки к «Вест Хэму», «Манчестер Сити» и «Вилле», а также визит «Лестера» на «Стэмфорд Бридж», на бумаге выглядят более проблематичными.

С другой стороны, это не та нестабильная и неуверенная команда, которую возглавлял Фрэнк Лэмпард в начале этого сезона. Заточенный на владении мяча стиль игры при Тухеле сделал «Челси» тверже в обороне, и есть предварительные признаки того, что атака также возрождается. Если клуб сдаст выездной тест против «Вест Хэма», у него должно хватит качества, чтобы попасть в топ-4.

Кто станет чемпионом

«Манчестер Сити»

Всего два с половиной месяцев назад «Манчестер Сити» томился на пятом месте — совсем близко к тому, чтобы выпасть из борьбы за места в Лиге чемпионов, не говоря уже о борьбе за третий титул чемпиона за четыре сезона. Тем не менее, в этот сезон истощения команд, когда каждому клубу приходилось сталкиваться с более загруженным графиком, чем обычно, с осложнениями COVID-19 и психологическим и физическим напряжением, которое сопровождает все это, «Горожане» быстро отделились от пелотона и ушли далеко вперед.

Безусловно, иметь много денег помогает, но дело не только в этом, ведь нужны некоторые неожиданные элементы, чтобы добиться успеха. Например, Илкай Гюндоган — лучший бомбардир клуба, забивший 11 мячей в чемпионате. Это тот же 30-летний полузащитник, у которого рекорд сезона по забитым мячам в любом из его клубов составлял шесть голов, и которого никогда не считали атакующим игроком.

Португальский контингент клуба также отлично проявил себя, особенно в обороне, где левый защитник Жоау Канселу стал настоящим открытием, а летний трансфер Рубена Диаша, наконец, обеспечил надежность в центре обороны, которой не хватало после ухода Венсана Компани. Между тем, Джон Стоунз переживает сезон возрождения, что также стало неожиданным сюрпризом, учитывая его прежний уход в запас, прежде чем в конце ноября ему дали спасательный шанс.

Все это позволило манкунианцам стать лучшей обороной и атакой АПЛ, что закономерно позволяет им на всех парах мчаться к чемпионству. Теперь «Сити» достаточно пять побед, чтобы гарантированно стать чемпионом. Вряд ли кто-то еще всерьез верит в шансы преследователей его догнать.