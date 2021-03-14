«Челси» усложнил свои шансы на Лигу чемпионов

В 28 туре АПЛ «Лидс» и «Челси» разошлись миром (0:0). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Тухелю не удается найти нужные сочетания в атаке

«Тухеля наняли больше из-за его привычки побеждать, чем из-за его склонности к ничьим, но за десяток игр под его руководством такое уже было в январе, феврале и марте. Если Тухель стремился контролировать игру в противовес теории хаоса Марсело Бьелсы, счет означает, что тренер "Челси" навязал свой стиль игры. Драма рассказала другую историю», — пишет на страницах The Guardian Ричард Джолли.

«Но остаются вопросы по поводу сочетаний в его атакующей линии. "Челси" забил всего 13 раз в 12 беспроигрышных матчах Тухеля, и в его поисках могут быть пробы и ошибки. Он всунул в стартовый состав четверых футболистов, которые предпочитают играть на позиции "десятки", но убрал троих из них, так как это не оказалось действенной формулой».

«Лидс» будет сложно попасть в топ-10

«Это был еще один пример того, как "Лидс" может развлекать и расстраивать в равной мере. Под рев Орты из директорской ложи и от Бьелсы в технической зоне, хозяева заставили игроков "Челси" пыхтеть с самого начала поединке, который завершился их лишь третьей ничьей в АПЛ текущего сезона. [Забить в мог Льоренте:] если бы это произошло "Лидс" имел бы все возможности сказать, что заслужил победу», — отмечает в отчете BBC про матч Алистер Магован.

«Но один балл против находящейся в хорошей форме "Челси" также будет комфортным достижением в дождливый и ветреный день, что не способствовало быстрым передачам йоркширцев на вязком поле. С учетом места в середине таблицы и 10-очковым отрывом от зоны вылета "Лидсу" не грозит вылет, однако его надежды на попадание в топ-10 будут подорваны, если не будет [травмировавшегося] основного нападающего команды Бэмфорда».

«Челси» не хватает результативного форварда

«Эти матчи в некоторой степени объясняют, почему Эрлинг Холанд находится в списке трансферных целей топ-клубов Европы. "Челси" — один из поклонников нападающего "Боруссии" Дортмунд, и лондонцам не хватало классической "девятки", чтобы реализовать созданные ими возможности», — пишет на страницах The Telegraph.

«Тухель унаследовал команду, усиленную за 150 млн фунтов за счет подписаний атакующих футболистов с прошлого лета, но им по-прежнему нужна безжалостность такого игрока, как Холанд, который полностью сосредоточен на завершении атак.

Тухель достаточно доволен тем, что Хаверц играл наконечника атак на "Элланд Роуд", и сказал, что рывки немца показали, что он не является "ложной девяткой", но новичок, стоивший 72 млн фунтов, не было подписан на роль финишера, и ему не хватало уверенности, когда у него был момент».

«Челси» рискует покинуть топ-4

«Сейчас тяжелые времена для Кристиана Пулишича в "Челси". Американец борется за свое будущее на "Стэмфорд Бридж", но даже в том редком случае, когда он получает возможность произвести впечатление на Тухеля, шансы, похоже, не в его пользу.

Футбол — это игра, которая развивается быстро, и хавбеку придется подумать о своем будущем, если оставшиеся два месяца сезона будут следовать аналогичной схеме, состоящей из нескольких нечетных минут в составе то тут, то там», — отмечает в материале ESPN Марк Огден.

«Эти последние два месяца также являются значительными для "Челси", поскольку клуб тяжело борется за выход в Лигу чемпионов. Эта ничья, возможно, продлила их беспроигрышную серию до 13 матчей во всех турнирах, но гонка за топ-4 настолько напряженная, что она может дорого стоить, с учетом того, что "Вест Хэм" и "Тоттенхэм" могут обойти "Синих", если выиграют свои матчи в запасе».