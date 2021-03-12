Диалло — будущее «МЮ». Он перевернул игру против «Милана»

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» и «Милан» сыграли вничью — 1:1. Амад Диалло открыл счет на 50-й минуте, а Симон Кьер сравнял в компенсированное время. Обзор СМИ и комментарии тренеров.

Гол Диалло

Автор Sports.ru Максимилиан Алфимов — о дебютном голе юного таланта:

«Когда Амад Диалло в прошлом году переходил в "Манчестер Юнайтед", многие удивлялись, что "МЮ" тратит на 18-летнего крайнего нападающего аж 30 миллионов евро. У него на тот момент было всего 24 минуты в Серии А (зато с голом за основу "Аталанты"). А сейчас он забил "Милану" в 1/8 финала Лиги Европы.

Диалло вышел на замену в перерыве. Через пять минут он открылся под заброс Бруну Фернандеша, оторвался от Фикайо Томори и перебросил затылком застывшего в полупозиции Джиджи Доннарумму. В самом конце на гол тинейджера ответил Симон Кьер — 1:1.

Для Амада это первый гол в "МЮ" (в третьем матче, до этого он дважды выскакивал против "Сосьедада") — и всего второй во взрослом футболе. Только Гринвуд, Рэшфорд и Джордж Бест были младше, когда забили за "Юнайтед" в Европе».

«Милан» без Златана, но с компенсацией

Обозреватель «СЭ» Андрей Кузичев — об отмененных и засчитанном голе «Милана»:

«Первому матчу команд не хватало дополнительной интриги в виде возвращения на "Олд Траффорд" Ибрагимовича. Златан залечил травму, однако остался вне заявки на игру, которую мог сделать еще более яркой быстрый гол. Он даже состоялся, однако эффектному удару Кессье предшествовал контакт мяча с рукой полузащитника гостей. ВАР это заметил, и все равно смотрелось отмененное взятие ворот красиво. В первом тайме из-за офсайда отменили еще и гол миланца Рафаэла Леау.

Команда Стефано Пиоли словно получила компенсацию за два отмененных гола. В добавленное арбитром время Кьер спас "Милан" при подаче углового, и если опираться на историю, то англичане выглядят обреченными. "Дьяволы" трижды в плей-офф еврокубков проводили вторые матчи на "Сан-Сиро" и все проиграли. Хотя Уле Гуннар Сульшер проходил дальше даже после домашних поражений и может исправить данную статистику».

Гол Симона Кьера globallookpress.com

Промах года от Магуайра

Автор Soccer.ru Сергей Иванов рассказывает о том, как Гарри Магуайр не забил «Милану»:

«Итоги года принято подводить ближе к его концу, но вот уже в марте появился претендент на звание "Промаха года". Это удар Магуайра по воротам "Милана" в конце первого тайма. Вообще, сразу стоит отметить, что "россонери", не добившись желаемого на старте матча, стали больше позволять сопернику к концу первого тайма и в дебюте тайма второго.

Получается, что средняя часть матча осталась за хозяевами. И они к перерыву обязаны были вести в счете. При розыгрыше углового Фернандеш отправил мяч к дальней штанге, где перед пустыми воротами оказался Магуайр. Дальнейшее нужно было видеть. Вот сантиметров с 20 он умудрился пробить мимо! Честно признаться, таких курьезных промахов еще не доводилось видеть. И ведь нарочно с такой позиции 20 раз ударишь и все попадешь. Мячу просто деваться некуда. Но Гарри нашел для него лазейку.

«МЮ» — «Милан» globallookpress.com

Нечто похожее, но все же менее стыдное выдал Джеймс уже при счете 1:0 в пользу МЮ после 70-й минуты. Он примерно с метра замкнул прострел Гринвуда мимо створа. Седины фанатам МЮ эти два момента точно добавили».

Уле-Гуннар Сульшер главный тренер «МЮ» «Очень разочарован тем, что пропустили после одного из последних ударов в матче. Это, конечно, усложняет задачу, но в любом случае все будет решаться во второй игре. Мы теряли структуру. Команда села слишком глубоко, нас блокировали, и соперник забил ударом головой. Мы должны были атаковать теми людьми, которые были в нашем распоряжении. Мы были слишком медлительны при владении мячом. Это уроки, которые нам надо усвоить. Мы играем против хороших команд. Вероятно, ничья — справедливый результат»

Диалло может решить проблему «МЮ» на правом фланге

Мухаммад Батт из Squawka.com объясняет, почему у Амада Диалло есть перспективы стать основным игроком «МЮ»:

«К перерыву "МЮ" не был лучшим на поле. "Милан" доминировал в матче, действуя активно и агрессивно, забив дважды, но оба гола были отменены (один — неверно). Учитывая, что второй матч пройдет в Италии, дела у "Красных дьяволов" шли не лучшим образом.

И тут появился Амад Диалло. Безусловно, он не в одиночку перевернул игру. Но он добавил энергии и драйва в атакующей трети, и, кроме того, его выход позволил Мэйсону Гринвуду занять свою естественную позицию нападающего, а не правого вингера.

Амад Диалло против «Милана» globallookpress.com

На протяжении всего сезона "МЮ" не удавалось найти оптимальный вариант на правом фланге. Они пробовали Антони Марсьяля, Маркуса Рашфорда и даже Поля Погба, но это не работало. Дэниел Джеймс оказался ситуативно полезным, но его стиль игры (бегать и стрелять) означает, что он вряд ли станет основным игроком, а скорее будет игроком ротации.

"МЮ" нужен тот, кто умеет вести мяч, может прессинговать и может создавать хаос своей техникой, скоростью и балансом. И Амад Диалло идеально подходит для этой роли. Он тот игрок, который готов убегать от мяча. Слишком много игроков "Юнайтед" стоят и ждут паса, что снижает скорость атаки и упрощает оборону соперника».

Хендерсон мог сыграть лучше

Автор BBC Саймон Стоун — об игре Дина Хендерсона:

«Дин Хендерсон сейчас уже полностью осознает реальность жизни в резком свете прожектора на "Олд Траффорд". Он неплохо выглядел в своих 16 матчах за "МЮ" в этом сезоне, и было высказано предположение, что голкипер готов заменить Давида Де Хеа в качестве основного вратаря.

Но ошибки на таком уровне весят куда больше, чем ошибки в "Шеффилд Юнайтед", за который он так хорошо выступил в прошлом сезоне. И чем чаще нам показывали повтор гола Кьяера, тем сильнее становилось мнение, что Хендерсон мог сделать больше, чтобы не пропустить его».

Стефано Пиоли главный тренер «Милана» «Матч удался, результат радует, но нам понадобится снова сыграть так же здорово, чтобы пройти такую сильную команду. Я продолжаю повторять ребятам, что я тренирую не обычных футболистов, а невероятных, выкладывающихся на все сто в каждом матче. Они просто великолепны. Перед матчем мы бы с радостью согласились на ничью со счетом 1:1. Но сейчас мы знаем, что могли добиться большего».

Цифры матча

Sky Sports приводит любопытные статистические данные:

Амад Диалло стал самым молодым небританским игроком, забившим за «Манчестер Юнайтед» в крупном европейском турнире (18 лет 243 дня).

Не сумев выиграть первый матч дома, «Манчестер Юнайтед» вылетал в шести из восьми последних случаев в еврокубках. В предыдущий раз — против «Барселоны» в Лиге чемпионов 2018-19.

Гол «Милана» завершил серию продолжительностью 503 минуты, в ходе которой «Манчестер Юнайтед» не пропускал во всех турнирах.

Гол «Милана» стал первым голом, который «Манчестер Юнайтед» когда-либо пропускал на 90-й минуте или позже в матче Лиги Европы.