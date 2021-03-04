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    Фернандешу нужен отдых. И у «МЮ» есть шанс его предоставить

    «МЮ» не смог обыграть «Кристал Пэлас», а португалец выглядел не лучшим образом

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    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш
    Автор ESPN Джеймс Олли после нулевой ничьей «МЮ» против «Кристал Пэлас» выразил мнение, что Бруну Фернандеш, а также ряд других игроков команды нуждаются в отдыхе.
    В этом месяце коронавирус привлечет более пристальное внимание к многолетним спорам между клубами и сборными. Но даже по футбольным причинам «Манчестер Юнайтед» необходимо организовать отдых для Бруну Фернандеша.

    Третья подряд ничья 0:0 во всех турнирах (теперь против «Кристал Пэлас») оставляет «Манчестер Юнайтед» на 14 очков позади лидирующего «Манчестер Сити» перед дерби на «Этихад Стэдиум».

    6 февраля, когда «МЮ» упустил преимущество 3:1 в игре с «Эвертоном» (закончили 3:3), Сульшер заявил, что манкунианцев не следует рассматривать даже как претендента на титул. И это заявление стало самореализующимся пророчеством в период, когда команда демонстрирует футбол, очень напоминающий тот, который они показывали до перехода Фернандеша из «Спортинга» в январе 2020 года.

    Густой туман окутывал «Селхерст Парк», поскольку погода делала все для того, чтобы никто не видел потуги «Манчестер Юнайтед», лишенный той искры, которую так часто дает Фернандеш.

    «Кристал Пэлас» — «МЮ»
    twitter.com/manutd

    К среде он поучаствовал в 40 голах «МЮ» (23 гола и 17 ассистов) в 40 матчах АПЛ. Что является демонстрацией ошеломляющего влияния, которое оказал португалец, в одиночку втащив их в четверку лучших в прошлом сезоне, а в этом даже на короткое время угрожая достичь еще более высоких целей.

    Но в последнее время стали заметны ощутимые признаки усталости. И даже в тех матчах, в которых Фернандеш вписал свое имя в протокол, это лишь маскировало снижение общего уровня его игры. Он стал терять мяч в тревожном количестве, потому что стал стремиться рисковать вместо привычной для себя расчетливости и креативности.

    «МЮ» владел мячом 63% игрового времени и при этом нанес один удар в створ. Фернандеш десять раз терял мяч и по этому показателю уступил только Люку Шоу (22). «МЮ» действовал либо слишком медленно, либо слишком расточительно, чтобы реализовать свое территориальное преимущество.

    На Фернандеша полагаются крайне часто, чтобы придать игре динамизм, но будучи больше выдвинутым вперед, на классическую позицию «десятки», он выглядел тускло.

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    • У «МЮ» впереди безжалостный календарь. После «Сити» — два матча 1/8 финала Лиги Европы с «Миланом», а между ними игры против «Вест Хэма» и «Лестера». А потом наступит перерыв на матчи сборных.

    Нынешние правила карантина означают, что любой, кто играет в одной из 33 стран, внесенных в «красный список», должен будет самоизолироваться на десять дней после возвращения в Великобританию. В этом списке есть и Португалия. В конце марта португальцам предстоит сыграть три матча квалификации ЧМ-2022 — дома с Азербайджаном и Люксембургом и в гостях с Сербией.

    Таким образом, Фернандеш потенциально может пропустить матчи против «Брайтона» и первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором он и так мог бы получить отдых, если «МЮ», конечно, пройдет туда.

    Бруну Фернандеш
    globallookpress.com

    В данных обстоятельствах ФИФА предоставила клубам возможность не отпускать своих игроков в сборные, и сейчас этот вариант выглядит весьма вероятным. «МЮ» будет стремиться использовать эту возможность.

    «Мы еще не садились и не искали правильное решение, но, конечно, поездка в сборную не имеет смысла, если потом вы потеряете своего игрока на десять дней. Мы платим игрокам, и, как я понимаю, ФИФА дала определенные рекомендации. Так что я думаю, будет непросто позволить игрокам уехать и выступать в странах из "красных зон". Конечно, я хочу, чтобы Бруну был готов к матчам с "Брайтоном" и "Тоттенхэмом", а также надеюсь, мы пройдем в четвертьфинал Лиги Европы», — сказал Сульшер.

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    В последнее время Фернандеш был не единственным, кто сдал. Вратарь Дин Хендерсон, заменивший Давида Де Хеа, который пропускал игру из-за «личных вопросов», кричал «быстрее, быстрее», когда «Юнайтед» изо всех сил пытался переключить передачи.

    Маркус Рашфорд по-прежнему выглядит измученным. У 23-летнего футболиста всего два гола в чемпионате в 2021 году, и не было похоже, что в матче с «Кристал Пэлас» он готов улучшить этот показатель. Во время замены во втором тайме он продемонстрировал свое разочарование, а Гарри Магуайр крикнул ему: «Е***ь, давай уходи быстрее».

    Эдинсон Кавани хотя бы в начале выглядел остро, его движение помогало «МЮ», но затем его влияние ослабло, предположительно из-за не самой лучшей формы после пропуска четырех матчей в связи с мышечными проблемами. Так что в итоге он присоединился к Мэйсону Гринвуду, который занимал этот статус весь вечер.

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    • «Кристал Пэлас» был хорошо организован и в конце даже мог вырвать победу — Хендерсон спас «МЮ» после удара Патрика ван Анхолта.

    «Это была неделя без голов. Это неделя в таком сезоне, как этот, и где-то невозможно удержать ту форму, которая была на протяжении нескольких месяцев. Конечно, это немного беспокоит, но я знаю, что парни выкладываются на полную. Мы играем каждые три дня, и я очень доволен их отношением и подходом. Нам нужно вернуться к тому, что мы умеем делать», — сказал Сульшер.

    Мяч был в ногах у Фернандеша, когда арбитр Андре Марриннер дал финальный свисток. Он замер на секунду, прежде чем пнуть мяч в рекламный щит и пойти в раздевалку в одиночестве, покачивая головой, а не пожимая кому-нибудь руку. Первые трещины появляются. А впереди «Сити».

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