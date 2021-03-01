«Челси» и «МЮ» не забили, но унылые «нули» разбавил скандал

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в 26-м туре АПЛ. Счет в матче на «Стэмфорд Бридж» так и не был открыт. Обзор СМИ и комментарии после матча.

Был пенальти или нет?

Автор Sports.ru Максимилиан Алфимов рассказывает о ключевом эпизоде матча:

«Очередной топ-матч АПЛ оказался невероятно скучным — "Челси" и "Ман Юнайтед" сыграли строго, сосредоточились на обороне и толком не создали стопроцентных моментов.

Поэтому обсуждение свелось к судейству — а точнее к одному эпизоду, которым дико недовольны в "МЮ" — возможный пенальти в первом тайме.

Каллум Хадсон-Одои и Мэйсон Гринвуд сошлись после стандарта в штрафной "Челси" — и на крупном плане показалось, что рукой играл скорее Гринвуд (даже Томас Тухель после матча удивлялся: что там можно было смотреть, если "парень в красном сыграл рукой, ведь это одна секунда на айпаде"). Однако с другого ракурса оказалось, что мяч сначала попал в руку именно вингеру лондонской команды.

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Рефа Стюарта Эттуэла подозвали к монитору ВАР, он посмотрел запись под недовольство Хадсона-Одои и Аспиликуэты, а затем вернулся в игру и решил, что это не пенальти (хотя сначала показалось, что указал на точку).

Брайан Идову, защитник "Химок" и болельщик "МЮ", который комментировал эту игру на Okko, сразу заметил: "Я скорее согласен, что это не пенальти. Пытались руками друг с другом бороться, попал [мяч] в руку. Неумышленная игра, ничего опасного в этом нет. Было бы неприятно, если бы этот эпизод решил исход матча". Момент заиграли, забыли — и докатали до нулей. Но после матча громыхнуло».

Уле-Гуннар Сульшер главный тренер «МЮ» «Это был пенальти, сто процентов. Если это естественное положение руки, то, должно быть, я слепой. Это все влияние извне. Разговоры о ВАР и Магуайре от "Челси" — размещать такое на сайте нагло, это влияет на судей. Можно прочитать, что они написали на сайте, оказывая давление на судей в вопросе пенальти в наши ворота. Мы слышали тренеров, вроде Лэмпард это начал? Куча разговоров о том, что мы получаем пенальти, хотя там нет никаких сомнений. А теперь сегодняшняя ситуация, когда мы должны были получить пенальти. Наверное, судьи посчитали, что рука Хадсона-Одои находилась в очень естественном положении, когда он задел мяч. Я немного обеспокоен тем, что мы не получаем пенальти после того, как месяц-другой назад поднялся шум о пенальти, которые назначаются в нашу пользу. Очевидно, что тренеры влияют на судей».

У «Челси» есть проблемы в атаке

Автор The Guardian Дэвид Хитнер обращает внимание на проблемы «Челси» на чужой половине поля:

«Лондонцы могли быть менее счастливы итоговому результату, хотя и продлили свою беспроигрышную серию под руководством Томаса Тухеля. Его нынешний результат — шесть побед в девяти матчах и только два пропущенных гола.

Но проблема для нового тренера "синих" сейчас заключается в атаке команды. Его команда не забивает достаточно, потому что не создает достаточно. Хаким Зиеш должен был забивать на 48-й минуте, но с его ударом справился Давид Де Хеа. И на этом было сложно вспомнить что-то еще по-настоящему опасное в исполнении "Челси".

У Тухеля в распоряжении есть огромные атакующие таланты, но он не может вместить их всех на поле и пока что не может найти правильные сочетания. Похоже, что до сих пор он делал упор на то, чтобы вынуждать соперников ошибаться на их половине поля, а не на более активные попытки его команды вскрыть оборону соперника. Очевидно одно — это не было захватывающим.

На 65-й минуте Тухель сменил 3-4-2-1 на 3-4-1-2, когда сменил Оливье Жиру на Кристиана Пулишича, и причина для такого перестроения была показательной. "Мы защищались двумя нападающими, чтобы заблокировать их, чтобы они не могли входить к нам с мячом", — сказал Тухель после матча».

Томас Тухель главный тренер «Челси» «Это была качественная игра между двумя очень сильными командами. В первом тайме нам пришлось непросто, но в целом игра была равной. Во втором тайме мне казалось, что "Челси" действительно силен. Думал, что мы были ближе к победе, но уровень игры был высок. В плане игры я доволен. В первом тайме мы были недостаточно хороши в плане атаки и пространства. В перерыве мы сказали игрокам не беспокоиться. Мы были очень близки к победе. Мы принимаем результат. Я полностью доволен. Против команды вроде "МЮ" много моментов не получить»

«МЮ» подтвердил, что не претендует на титул

Автор BBC Фил Макналти считает, что «Манчестер Юнайтед» еще не дотягивает до чемпионского уровня:

«Стремления "МЮ" побороться за чемпионский титул довольно быстро угасли, после того, как в январе манкунианцы возглавили таблицу АПЛ после ничьей с "Ливерпулем". Теперь все говорит о том, что они остались за бортом, а корона чемпиона вернется к "Манчестер Сити".

Статистика "Юнайтед" впечатляет — в гостях они не проигрывают уже в 20 матчах АПЛ подряд (в 13 их них они выиграли). Однако они никогда по-настоящему не демонстрировали уверенность и безжалостность, которые должны быть присущи потенциальным чемпионам.

Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

И хотя в матче против "Челси" они, безусловно, заслужили одно очко, "МЮ" снова не смог создать финальный штурм, который мог бы превратить одно очко в три.

Команда Сульшера, безусловно, находится на подъеме, но эта скучная встреча стала еще одним подтверждением того, что все разговоры о титулах были не более чем несбыточной мечтой, и между "МЮ" и "Ман Сити" все еще существует серьезная пропасть в уровне.

В следующее воскресенье эти команды встретятся на "Этихаде". Сейчас их разделяют 12 очков, и "Сити" может рассматривать эту встречу просто как возможность снять любые оставшиеся вопросы о чемпионском титуле».

Фернандеш выглядел не лучшим образом

Автор Sky Sports Адам Бэйт отмечает, что Бруну Фернандеш почти не забивает топ-клубам:

«Фернандеш действовал ниже своего уровня в этом матче. Никто из игроков не терял мяч чаще него — 20 раз. Хотя это во многом объясняется тем, что он постоянно брал на себя ответственность за контроль мяча. Сразу четырнадцати другим игрокам на поле удалось создать столько же моментов, как ему.

Фернандеш стал настоящим открытием с момента своего прихода в "МЮ" и уже вошел в число лучших игроков АПЛ. Однако он еще не забивал в АПЛ в ворота "Ливерпуля", "Ман Сити" и "Челси", а из команд "Большой шестерки" забивал только "Тоттенхэму" (дважды). В среднем ему приходится ждать более 200 минут каждого забитого гола в этих матчах по сравнению с одним голом каждые 70 минут против остальной части АПЛ.

«Челси» — «МЮ» globallookpress.com

Должно ли это беспокоить? Возможно, нет. Он забивал "Ливерпулю" со штрафного в кубке Англии и вполне мог быть стать героем этого матча, если бы в ворота "Челси" был назначен пенальти. И Фернандеш — такой боец, что вряд ли речь может идти о какой-то ментальной проблеме. Более вероятно, что "МЮ" должен быть более позитивным, если они хотят получить от него максимум в этих матчах».

Ни одного гола в двух матчах

«Челси» и «МЮ» не смогли забить друг другу ни в первом, ни во втором круге. Робин Байрнер из Goal.com вспоминает, когда такое было в прошлый раз:

«Впервые за 99 лет "Челси" и "Манчестер Юнайтед" дважды сыграли 0:0 в рамках одного чемпионата. В предыдущий раз подобное случилось еще в сезоне 1921-1922. С тех пор встречи этих команд заканчивались нулевой ничьей, но ни разу — дважды за сезон.

В воскресном матче обе команды, похоже, намеревались в первую очередь нейтрализовать друг друга, а главной темой по итогам матча стал возможный пенальти в ворота хозяев».

Люк Шоу защитник «МЮ» «В тот момент я увидел игру рукой. Не знаю, был ли это Гринвуд или Хадсон-Одои. Я просто продолжил играть, даже не знал, что была проверка ВАР. Не знаю, зачем игру остановили. Если они не думают, что это пенальти, то я не знаю, зачем было останавливать игру. Я даже слышал, как судья сказал Магуайру: "Если я скажу, что это пенальти, то позже это вызовет много разговоров". Так что я не знаю, что там произошло. Магуайр сказал, что судьям передали — это пенальти. ВАР сказал им, что был пенальти, так что... Я не уверен, не понимаю. Мяч был у нас, мы атаковали, так что этот ВАР сбил нас с толку».

Другие цифры матча

Sky Sports приводит любопытные статистические данные по итогам поединка:

«Манчестер Юнайтед» сейчас не проигрывает в 20 выездных матчах АПЛ (В13 Н7), и эта серия началась именно с аналогичного матча в прошлом сезоне. Это пятая по длительности серия без поражений на выезде в истории высшего дивизиона. Больше в гостях не проигрывали только «Арсенал» (27 и 23), «Ливерпуль» (21) и «Ноттингем Форест» (21).

«Манчестер Юнайтед» не смог забить ни одного гола в последних шести встречах лиги с «Арсеналом», «Челси», «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».

Менеджер «Челси» Томас Тухель стал вторым тренером, который не пропустил ни одного гола в своих четырех первых домашних матчах в АПЛ после Брендана Роджерса в сезоне 2011/12 с «Суонси». Включая свои последние домашние матчи с ПСЖ, Тухель провел шесть матчей без пропущенных голов на своем поле в национальном чемпионате.

«Челси» не смог забить в последних четырех играх АПЛ против «Манчестер Юнайтед», в общей сложности нанеся 59 ударов в этих матчах. Это первый случай, когда они провели четыре матча высшей лиги без гола против одного соперника с 1958-1960 годов (против «Болтона»).