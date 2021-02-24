Гол Жиру сломал все планы Симеоне. «Атлетико» оказался на грани вылета из ЛЧ

В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Атлетико» уступил «Челси» в Бухаресте. Выездной гол для «синих» ударом через себя забил Оливье Жиру. Обзор СМИ после матча.

«Атлетико» сделал ставку на то, чтобы не пропустить

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов — о тактике Диего Симеоне:

«Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Челси" был перенесён из Мадрида в Бухарест, так как Испания приостановила авиасообщение с Англией из-за нового штамма коронавируса. Возможно, это решение повлияло на тактику и психологию команды Диего Симеоне. Лидер Примеры сделал откровенную ставку на то, чтобы не пропустить на "своём" нейтральном поле. Отрезками "Атлетико" оборонялся линией из шести человек, когда при владении "Челси" мячом в защиту опускались крайние полузащитники. Сыграв в формально домашней игре на ноль, мадридцы получали возможность больше рисковать в ответной встрече в Лондоне.

В целом оборонительный план Симеоне давал свои плоды. В первом тайме "Челси" контролировал мяч 66% времени, но почти не создавал остроты, несмотря на то, что превзошёл "Атлетико" по ударам — 5:2 (в створ — 2:0). После перерыва статистика ударов также отразила определённое игровое преимущество команды Томаса Тухеля — 6:3 (в створ — 4:0), тем не менее испанцы вполне могли сохранить нулевую ничью. Однако в середине второго тайма случилась спорная ситуация, которая, скорее всего, поставит крест на всей работе Симеоне в этой Лиге чемпионов».

VAR засчитал гол Жиру

Автор Sports.ru Максим Полтавец рассказывает о главном моменте матча:

«Возможно, решающий момент в противостоянии "Атлетико" и "Челси" в Лиге чемпионов случился на 67-й минуте первого матча. Оливье Жиру поймал отскок в штрафной и идеально пробил в угол через себя. Облак — бессилен, но судья Феликс Брих — свистит из-за офсайда у Оливье.

Гол Оливье ЖируГол Оливье Жиру globallookpress.comgloballookpress.com

Форвард загрустил, но дальше началась драма: судьи подключили ВАР, и Брих очень долго беседовал с видеоассистентом. Пауза затянулась на три минуты, игроки "Атлетико" не понимали, в чем дело, так как офсайд, по их мнению, был очевиден.

А немецкий судья после переговоров неожиданно указал на центр. По ходу атаки казалось, что к Жиру мяч отскочил от Маунта, но англичанин вообще не участвовал, а форварду "Челси" помог отскок от защитника "Атлетико" Эрмосо».

Томас Тухель главный тренер «Челси» «Фантастический результат, фантастический гол. Заслуженно. Мы хотели доминировать на половине поля соперника, не терять концентрацию, не допускать простых ошибок и всегда держать в уме их быстрые контратаки. Это было очень дисциплинированное выступление — заслуженная игра на ноль. Тяжелая работа, командные усилия стали основой для большой победы. Мы знали, что "Атлетико" может закрыться в обороне. Мы говорили парням, что если такое произойдет, это говорит о нашем уровне и уважении к нам. Мы хотели быть храбрыми и играть на чужой половине поля».

Гол Жиру нарушил планы Симеоне

Автор The Independent Мигель Дилэйни акцентирует внимание на консервативности Диего Симеоне:

«Решающий гол родился по сути из ничего. Зачастую это именно то, что и нужно в матчах против столь строгой защиты и столь консервативного подхода. Первым, вторым и третьим приоритетом Симеоне было не пропустить "домашний" гол на нейтральном поле. И на протяжении большей части матча "Челси" просто пытался подобрать ключи к обороне "Атлетико".

Диего Симеоне globallookpress.com

Такой подход сделал Симеоне одним из наиболее уважаемых тренеров мира, а "Атлетико" — клубом, заслуживающим похвалы. Однако ни тренера, ни клуб по-настоящему не любят, ведь их игра далеко не зрелищна. Многие могут сказать, что нет необходимости развлекать фанатов — особенно в матче Лиги чемпионов, в котором вам не хватает ключевых игроков и вы вынуждены играть домашний матч очень далеко от дома. Но именно поэтому немногие клубы хотели бы увезти Симеоне из Мадрида.

В современном футболе есть вынужденные ограничения. И теперь в ответном матче "Атлетико" придется поработать. Пропущенный гол нарушил план Симеоне на ответный матч. Теперь его команде придется выходить на поле, пытаясь спасти положение и рискуя оставлять свободные зоны позади».

Диего Симеоне главный тренер «Атлетико» «Игра была очень тяжелой работой для обеих команд. Очень мало моментов, но "Челси" своим воспользовался, игра была очень равной. Мы хорошо играли в защите, пользовались преимуществом в переходных моментах. Мы играли против быстрой команды, и мы смогли сдержать ее скорость, но также у них есть Жиру и другие мощные игроки. Нам нужно чаще владеть мячом, чтобы лучше располагаться в атаке. Мы будем работать над этим».

Тухель справляется

Автор Goal.com Низаар Кинселла отмечает успехи Томаса Тухеля на посту главного тренера «Челси»:

«С момента прихода в "Челси" Томас Тухель проделал прекрасную работу над обороной команды. И то, что "Атлетико"в Бухаресте не нанес ни одного удара в створ, является лучшим тому свидетельством.

Решение Тухеля перейти на схему 3-4-1-2 оказалось ключевым. Даже главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне перед игрой хвалил немца за то влияние, которое он оказал на "Челси" за столь короткое время.

Тухель также заслуживает похвалы за смелое решение оставить в запасе Н'Голо Канте и довериться Жоржиньо и Матео Ковачичу в полузащите. А доверие, оказанное Мэйсону Маунту, демонстрирует, что Тухель не просто убирает игроков, которых ставил предыдущий тренер, чтобы доказать свою точку зрения.

«Атлетико» — «Челси» globallookpress.com

Даже когда кажется, что Тухель ошибся, в конце концов все получается. Каллум Хадсон-Одои был заметно расстроен тем, что его заменили всего через 31 минуту после того, как он вышел на поле в прошлые выходные в матче с "Саутгемптоном". Однако юноша показал удивительно зрелую игру в ответном фланге против "Атлетико".

Кажется, Тухель сейчас действует безошибочно. Игроки, безусловно, довольны тем фактом, что все они получают возможность произвести впечатление на тренера, в то время как руководство должно быть безмерно удовлетворено тем фактом, что новый тренер вернул "Челси" в борьбу за место в четверке лучших в АПЛ, а теперь у команды есть отличный шанс выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов».

Игрок матча

Sky Sports отдает награду лучшему игроку матча Оливье Жиру:

«Это было еще одним напоминанием того, что французский нападающий может быть опасной опцией "Челси" в больших матчах. Большую часть матча "синие" испытывали трудности с хорошим последним пасом на своих нападающих, но это не остановило Жиру. Он всегда выискивал свой шанс, всегда находил какие-то сантиметры пространства, чтобы воспользоваться ими. И за 20 минут до конца его момент наступил. В свои 34 он все еще на пике карьеры.

"Если вы видите его каждодневную работу, то это не удивит вас. Он в прекрасной форме. Его физическая форма на высшем уровне, и мне кажется, он получает удовольствие каждый день. Он тренируется, как 20-летний, и сочетает в себе серьезность и веселье", — отметил Тухель».

Цифры матча

BBC приводит любопытные статистические данные по итогам матча:

Томас Тухель стал третьим тренером «Челси», выигравшим свой первый матч в Лиге чемпионов, когда игра проходила на стадии плей-офф, после Роберто Ди Маттео и Гуса Хиддинка.

«Атлетико» не смог нанести ни одного удара в створ в ЛЧ впервые с марта 2019 года — тогда им не удалось попасть по воротам в игре против «Ювентуса».

Эдуар Менди из «Челси» провел больше сухих матчей, чем любой другой вратарь в Лиге чемпионов в этом сезоне (пять).

Эдуар Менди globallookpress.com

Оливье Жиру забил шесть голов в Лиге чемпионов в этом сезоне, что является его лучшим результатом за один сезон в турнире.

Жиру (34 года и 146 дней) стал самым возрастным игроком, забивавшим за «Челси» в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Желтая карточка Мэйсона Маунта через 55 секунд после стартового свистка стала самой быстрой карточкой в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Томас Тухель («Челси» и ПСЖ) стал лишь вторым менеджером в истории Лиги чемпионов, который управлял двумя разными клубами в этом турнире в течение одного сезона после Рональда Кумана в 2007-08 годах (ПСВ и «Валенсия»).