Тимо и Кепа на пути к возрождению. «Челси» демонстрирует признаки прогресса

В то время как «Ньюкасл» мало что предлагал в атаке, «Челси» провел почти идеальную ночь. Единственным черным пятном стала травмав первом тайме, но именно его сменщикоткрыл счет, азабил второй мяч. Теперь у Тухеля шесть матчей без поражений и, что особенно важно, его нападающие начали забивать.

Для Вернера, находившегося в засухе в течение 13 матчей Премьер-лиги, ее последние секунды были особенно нервными.

На этом этапе «Челси» уже вел 1:0 после гола Жиру — Вернер в этой атаке сыграл ключевую роль, выполнив опасный прострел, после которого мяч прилетел к французу, и тот расстрелял цель. Вскоре после этого лондонцы заработали угловой. Последовала подача на дальнюю штангу, где немец поскользнулся, но все же сумел переправить сферу за линию, несмотря на все попытки Карла Дарлоу спасти свою команду от гола.

Затем была проверка VAR, которая должна была решить, попал ли мяч в руку Жиру до того, как его принял Вернер. Ожидая решения, немец сказал своим партнерам по команде, что это будет его карма, если взятие ворот на засчитают. К счастью для игрока сборной Германии, решение оказалось в пользу «Челси». Вернер, у которого была рассечена губа из-за нанесенного ранее удара по лицу, направил взгляд в небеса и выдохнул.

Этот гол ознаменовал конец его безголевой серии в элитном дивизионе. Так получилось, что мяч был забит на 1000-й минуте засухи — его худший показатель с тех пор, как в сезоне 2014/15 он играл за «Штутгарт». Шесть сезонов спустя именно его результативность побудила «Челси» заплатить «РБ Лейпциг» 45 миллионов фунтов, чтобы привезти его из Германии в Англию. В прошлом сезоне он забил 34 гола в 45 матчах, так что его нынешняя результативность в любом случае намного ниже той, на которую он рассчитывал.

Но отсутствие голов произошло отнюдь не из-за отсутствия желания. В «Челси» Вернер временами выглядел разочарованным и безутешным, но он пахал до потери пульса, находясь в полупространстве и пытаясь вырваться из-за спин защитников. Так уж вышло, что при Фрэнке Лэмпарде у него мало что получалось. Под руководством Тухеля он показал хорошую продуктивность уже в матче против «Шеффилд Юнайтед» 7 февраля, когда сделал две результативные передачи, а после гола в ворота «Ньюкасла» показалось, что с его плеч свалился огромный груз.

«Я был счастлив, что наконец забил гол», — сказал Вернер после матча. — «До конца сезона нам предстоит еще долгий путь. Как нападающий, конечно, я хочу забивать всегда».

Прогресс продемонстрировал «Челси», а также его многострадальный вратарь Кепа. Самый дорогой страж ворот в истории не выходил в стартовом составе в АПЛ с 17 октября, когда пропустил три гола от «Саутгемптона». С тех пор первым номером успел стать Эдуар Менди, тогда как Кепа играл разве что в кубковых соревнованиях. Но после впечатляющего выступления Кепы против «Барнсли» на прошлой неделе в Кубке Англии Тухель продолжил свою политику, дающую игрокам второй шанс, и Кепа отплатил ему за веру. При этом Менди остается основным вратарем «Челси», о чем сказал Тухель после матча.

Кепе понадобится целый период ренессанса, чтобы успокоить сомневающихся в его способности надолго задержаться в Лондоне. Тухель уже позволил Маркосу Алонсо, Жоржиньо и Антонио Рюдигеру проявить себя после ухода Лэмпарда, теперь же Кепа сделал то, что требовалось. Он отметился эффектными сейвами после удара со штрафного от Джонджо Шелви и удара головой от Джо Уиллока, но еще неизвестно, было ли это началом его возрождения или шансом для него произвести впечатление на потенциальных покупателей.

В то время как «Ньюкасл» был разрознен и не сплочен, «Челси» сплотился под руководством Тухеля, и мы уже начинаем видеть первые признаки того, как лондонцы будут выглядеть в долгосрочной перспективе. Матео Ковачич — сердце нынешней команды, он задает темп игре. Его длинные забросы или короткие аккуратные передачи чаще всего становятся катализатором переходной игры команды. Алонсо занял позицию левого вингера, а Каллум Хадсон-Одои расположился справа. Мэйсон Маунт снова был опасен и мог забить третий мяч «Челси» в первом тайме. Что касается обороны, то она выглядит сбалансированной.

Однако еще неизвестно, кто будет основным нападающим у Тухеля, или как именно Хаким Зиеш и Кристиан Пулишич впишутся в состав. Пулишич против «Ньюкасла» просидел на скамейке запасных, под руководством нового тренера он отыграл всего 84 минуты из 450 возможных в лиге. Ему еще предстоит поработать, чтобы вернуть ту форму, которую мы видели в конце прошлого сезона.

«Мы сделали первую замену в первом тайме из-за травмы. Кристиан не попал в стартовый состав, поскольку отыграл трудный кубковый матч перед этим», — сказал Тухель. — «Третью замену мы не хотели делать слишком рано. Пулишич заслуживает того, чтобы выйти на поле с первых минут, поэтому я надеюсь, что он продолжит работать, и я абсолютно уверен, что он окажет большое влияние на команду в будущем».

Восстановление уверенности Вернера было одним из пунктов в списке задач Тухеля, когда он принял «Челси» в конце января.

В эту холодную лондонскую ночь немец показал игру, достойную его репутации, заставив защитников «Ньюкасла» потеть, и, наконец, добился цели, ради которой так много работал.

«Сегодня Тимо был для нас ключевым», — заявил Тухель.