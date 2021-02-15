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    Важный хет-трик Обамеянга. Лондонские беды «Лидса» продолжаются

    «Арсенал» одержал домашнюю победу и приблизился к лидирующей группе

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    Пьер-Эмерик Обамеянг принимает поздравления
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    Пьер-Эмерик Обамеянг принимает поздравления
    Пьер-Эмерик Обамеянг отблагодарил «Арсенал» за поддержку в тяжелый период, оформив хет-трик в победном матче с «Лидсом» на «Эмирейтс», пишет журналист BBC Джозеф Риндл.
    31-летний футболист пропустил два матча в конце января из-за проблем со здоровьем у его матери.

    «Все окружили любовью меня, мою маму и мою семью», — сказал форвард «Арсенала» в интервью SkySports. — «Я должен сказать спасибо всем в клубе и болельщикам».

    Обамеянг открыл счет на 14-й минуте, прежде чем удвоил преимущество своей команды с пенальти на 41-й минуте.

    Правый защитник Эктор Бельерин развил успех «канониров» незадолго до перерыва, а Обамеянг оформил свой первый хет-трик в Премьер-лиге, точно пробив головой сразу после начала второго тайма.

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    • Впрочем, уступая 0:4, «Лидс» сумел забить два мяча усилиями Паскаля Стрейка и Элдера Кошты, успев немного напугать «Арсенал».

    Важный хет-трик

    Выйдя в стартовом составе впервые за почти месяц, капитан «Арсенала» Обамеянг доказал, насколько он ценен для клуба из северного Лондона.

    С тех пор, как он в последний раз сыграл в старте, «канониры» вылетели из Кубка Англии и набрали четыре очка в четырех матчах АПЛ.

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    «Хет-трик для меня очень много значит», — отметил нападающий. — «Я из тех, кто всегда упорно трудится, но совсем недавно у меня были тяжелые времена».

    Игравший на правом фланге габонец смотрелся живо. В одном из моментов он оказался слева, ворвался в штрафную и точным ударом нашел открытый угол ворот соперника.

    Через несколько мгновений он был близок к еще одному голу, когда защитник «Лидса» Люк Эйлинг все же успел великолепно заблокировать его удар.

    Вмешательство VAR привело к тому, что рефери Стюарт Атвелл отменил пенальти в ворота «Лидса», изначально назначенный за фол Лиама Купера на Букайо Сака на 35-й минуте.

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    • Однако 19-летний футболист заработал еще один пенальти, когда голкипер «Лидса» Иллан Меслье ударил его по ногам, пытаясь исправить собственную ошибку.

    Обамеянг с 11-метровой отметки не промахнулся, разведя мяч и Маслье по разным углам. До конца первого тайма окончательно деморализовал французского вратаря Бельерин, нанеся прицельный удар в ближний угол.

    «Арсенал» начал второй тайм так же, как завершил первый: Обамеянг откликнулся на навес Эмиля Смита Роу и оформил свой второй хет-трик в футболке «Арсенала». Первый был в мае 2019 года, когда «канониры» обыграли «Валенсию» 4:2 в Лиге Европы.

    Тренер «Арсенала» Микель Артета поспешил похвалить своего капитана, отметив, что форвард — ключ к успеху команды.

    «Мы часто упускаем из виду голы Пьера-Эмерика Обамеянга и его лучшие выступления. Он тренировался после трудного периода, связанного с семейными проблемами, но у нас было ощущение, что он сможет сыграть ключевую роль в этой игре.

    Мы знаем, что большая часть нашего будущего успеха связана с тем, чтобы Оба был на высоте и забивал как можно больше голов.

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    • Если он сохранит эту форму, мы будем ближе к победе в футбольных матчах. Конечно, мы не можем полагаться только на него, но он — важная часть нашего механизма, и сегодня вы видели, что когда он зажигает, против него сложно играть», — сказал Артета.

    «Арсенал» лучше подготовился

    Несмотря на провальные 47 минут, в какой-то момент второго тайма показалось, что «Лидсу» суждено покинуть Лондон с набранным очком.

    Удар головой Стрейка после углового от Рафиньи на 58-й минуте и гол Кошты с близкого расстояния 11 минут спустя сократили дефицит вдвое.

    При счете 4:2 Патрик Бэмфорд упал в чужой штрафной площади под давлением нескольких защитников «Арсенала», но этот эпизод остался без внимания арбитров.

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    • И все же после нескольких нервных минут именно «Арсенал» был ближе к тому, чтобы забить седьмой мяч в игре: Обамеянг едва не отметился покером, угодив в перекладину, а Сака позднее пробил в штангу.

    Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса, которого регулярно хвалят за тактические ухищрения, признал, что допустил ошибку.

    «Мы не могли оказывать давление на этот состав соперника. Нам также было сложно выходить из-под прессинга, как только мы получали мяч у своих ворот. Все прекрасно заметили, что тренер соперника подготовился к игре лучше, чем я. Нам не удалось грамотно доставлять мяч на чужую половину поля», — подчеркнул Бьелса.

    Без своего звездного полузащитника Калвина Филлипса гости не могли удержать контроль над мячом и пропустили четыре гола или более в пятый раз с момента возвращения в Премьер-лигу.

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    • Несмотря на все свое атакующее чутье, «Лидс» остается слабым в обороне, а «Вест Бромвич» — единственная команда, которая в этом сезоне пропустила больше голов в АПЛ.

    В результате «Арсенал» обошел «Лидс» и занял десятое место в турнирной таблице, отставая на шесть очков от топ-4.

    Лондонские беды «Лидса»

    — «Арсенал» забил четыре или больше мяча на «Эмирейтс» в рамках АПЛ впервые в нынешнем сезоне. В последний раз это случилось в июле прошлого года в игре с «Норвичем».

    — «Лидс» выиграл всего одну из 24 последних выездных встреч в Лондоне (6 ничьих и 17 поражений). Все лондонские матчи этого сезона проиграны с общим счетом 4:14.

    — «Лидс» остается без побед над «Арсеналом» в девяти последних встречах (2 ничьи и 7 поражений). Последнюю победу «павлины» одержали в Премьер-лиге в мае 2003 года на «Хайбери».

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    • — Пьер-Эмерик Обамеянг забил 199-й, 200-й и 201-й гол в топ-5 европейских лигах в своем 369 матче. Он лишь девятый игрок, забивший больше 200 мячей в элитных чемпионатах.

    — Обамеянг стал третьим игроком в истории АПЛ, оформившим хет-трик в День святого Валентина, после Мэттью Ле Тиссье (против «Ливерпуля» в 1994 года) и Майкла Оуэна (против «Шеффилд Уэнсдей» в 1998 году).

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