Чемпион на коленях. «Ливерпуль» капитулировал за семь минут

«Ливерпуль» в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги потерпел поражение от «Лестера» со счетом 1:3. На гол Мохамеда Салаха «лисы» ответили точными ударами Джеймса Мэддисона, Джейми Варди и Харви Барнса. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

«Ливерпуль» на коленях

Автор The Guardian Дэвид Хитнер спрогнозировал, что ближайшее будущее не будет сладким для «Ливерпуля».

«В самом начале "Ливерпуль" играл блестяще. Движения Салаха явно создавали проблемы для Рикарду Перейры. У египтянина было два хороших момента в течение первых 15 минут, плюс другие промахи, но конечный результат оказался плохим.

На 10-й минуте Хендерсон длинной передачей здорово нашел Салаха впереди, и хотя Перейра быстро спохватился и приблизился к нападающему, было странно видеть, что Мохамед не нашел возможности для удара.

Другой важный момент Салаха последовал после передачи Трента Александера-Арнольда, но вместо того, чтобы пробить, он сделал прострел, у которого не было шанса прилететь к Садио Мане раньше, чем к Дэниелу Амарти.

Александер-Арнольд хорошо сыграл на глазах у тренера сборной Англии Гарета Саутгейта и почти вывел "Ливерпуль" вперед на 57-й минуте, когда мяч после его удара со штрафного рикошетом от "стенки" угодил в перекладину.

Гол "Ливерпуля" был прекрасен: Фирмино плавным пасом пяткой сделал скидку на Салаха, и на этот раз Мо прицельно пробил в дальний угол.

Игра резко изменилась после того, как Барнс удачно подставился под нарушение слева от чужой штрафной площади, чувствуя контакт с Тьяго Алькантарой. Изначально арбитр назначил пенальти, но VAR подсказал, что фол был вне пределов штрафной.

Мэддисон отправил мяч в сетку, но вновь VAR поставил под сомнение взятие ворот из-за Амарти, который мог быть в офсайде. После дополнительных проверок выяснилась, что Амарти был в правильной позиции, и гол Мэддисона засчитали.

Алисон сделал отличный двойной сейв при счете 2:1, отразив удары Барнса и Варди, но к тому времени "лисы" уже сделали свое дело. Дальше для мерсисайдцев все будет только хуже. "Ливерпуль" стоит на коленях», — убежден Хитнер.

Никаких оправданий

Корреспондент Liverpool Echo Пол Горст указал на многочисленные проблемы, преследующие «Ливерпуль» в этом сезоне, но не стал оправдывать команду после провала.

«Так что же будет дальше с "Ливерпулем"? Как, черт возьми, Юрген Клопп заставит своих игроков оправиться от этой капитуляции?

Вторую неделю подряд действующие чемпионы складывают оружие быстрее, чем дешевый шезлонг, отбрасывая всякий прогресс, достигнутый ранее.

Этот крах был каким-то образом даже более извращенным, чем тот, который произошел на "Энфилде" на прошлой неделе, когда "красные" при счете 1:1 провели десять злополучных минут против "Манчестер Сити".

На этот раз они пропустили три мяча за еще более короткое время, поскольку во втором тайме "Лестер" забил все свои голы за семь минут.

Да, решение VAR снова сыграло против "Ливерпуля" при спорных обстоятельствах, ведь Дэниел Амарти мог находиться в офсайде, когда Джеймс Мэддисон забил свой мяч и сравнял счет.

Да, травмы снова настигли команду, поскольку Джеймс Милнер был вынужден досрочно покинуть поле, а Дивок Ориги и вовсе не отправился в Лестер из-за повреждения подколенного сухожилия.

И да, Юрген Клопп был вынужден использовать уже 13-ю по счету комбинацию центральных защитников в этом сезоне.

Но все это не оправдывает того, как драматично "Ливерпуль" сбился со своего пути», — подчеркивает Горст.

Назревающая буря

Журналист The Telegraph Сэм Уоллес вспомнил о проблемах «Ливерпуля» в обороне, а также заметил, что второй гол «Лестера» стал возможен как раз из-за несогласованности между Озаном Кабаком и Алисоном.

«Аура непобедимости вокруг подопечных Юргена Клоппа рассеялась давным-давно, но, поскольку они были разбиты "Лестером" в течение всего семи минут, можно задаться вопросом, что же случится с чемпионами, если этот проклятый травмами спад продолжится?

Поразительной кульминацией захватывающего матча стала победа Брендана Роджерса над своим преемником на "Энфилде", которая поставила под сомнение амбиции "Ливерпуля" попасть в четверку сильнейших и задала всевозможные вопросы о душевном состоянии "красных".

В тот период распада Клопп повернулся к трибуне, чтобы о чем-то поспорить с окружением "Лестера", Джейми Варди бренчал на угловом флажке, заменявшим гитару, а лица футболистов "Ливерпуля" наполняло уныние.

Это уже пятое поражение действующих чемпионов в десяти последних матчах Премьер-лиги, и уже третье поражение подряд команды, которая по-прежнему не может обрести уверенность.

У "Лестера" и Варди и до этого были неплохие шансы, которые намекали на назревающую бурю, нависшую над бессильным "Ливерпулем". Мерсисайдцы пытались перестроить свою оборону, но снять проклятие не удалось, и теперь оно настигло их молодого новичка и дебютанта Озана Кабака.

20-летний парень попал в кризисный клуб и внес свою частичку хаоса, когда сблизился с вратарем Алисоном, который и сам не волне неуверенности предоставил Варди возможность забить второй гол "Лестера".

Перед игрой стало известно о травмах Фабиньо, а затем и еще одного новобранца защиты Бена Дэвиса. У защитников Клоппа либо тело не готово к нагрузкам, либо психика подорвана, и последствия этого оказались значительными», — говорит Уоллес.

Определяющие дни

Обозреватель This is Anfield Карл Мэтчетт напомнил о важных матчах, которые ждут «Ливерпуль» в самые ближайшие дни.

«Итак, разговоры о чемпионском титуле уже закончены, и, если клуб не разберется в проблемах, трюк повторится в футбольной Лиге чемпионов.

Конечно, впереди еще долгий путь, и не сомневайтесь, что прямые соперники "Ливерпуля" в АПЛ тоже будут терять очки по глупости, тем более в таком сезоне. Однако "красные" сейчас не способны выиграть не только у сильных оппонентов, но и у слабых.

Это нужно изменить очень быстро, до предстоящего выезда за границу для встречи с "Лейпцигом" — командой, обладающей едва ли не самой идеальной тактической универсальностью во всей Европе.

Что будет необходимо, так это безжалостность в атаке, организованность в обороне и коммуникация на поле. Сейчас у "красных" нет ничего из вышеперечисленного.

Затем будет дерби в Мерсисайде. Еще одна игра, которая может повлиять о расположение в топ-4 АПЛ. Следующие восемь дней, вероятно, будут определяющими», — пишет Мэтчетт.