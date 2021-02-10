Лига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?

В скором времени стартуют матчи плей-офф Лиги чемпионов. Разбираемся, кто фаворит турнира, а кого можно назвать темной лошадкой.

Фавориты

В тройке лидерах — англичане и немцы

3. «Атлетико»

«Атлетико» под руководством Диего Симеоне уже выходил в финал Лиги чемпионов шесть и четыре года назад, после чего его команда несколько сдала позиции. Тем не менее, в этом сезоне «Матрасники» снова напоминают себя образца тех лет, когда они были в шаге от завоевания главного еврокубка.

Сегодня мадридцы уверенно лидируют в испанской Примере, что и позволяет говорить об их значительном прогрессе. Это стало возможным не только за счет качественных подписаний вроде Луиса Суареса, но и роста тех игроков, что уже были в клубе, как, например, Маркос Льоренте.

Как результат, у коллектива практически нет слабых мест. Вариативная атака, надежная оборона, глубокий состав, отсутствие зависимости от одного игрока, острые фланги, твердая уверенность в себе, невероятная выносливость, единство команды, голод к победам — все это те качества, которые позволяют рассчитывать на успех. А если добавить к этому харизматичность и тактический ум Симеоне, то кажется, что этот «Атлетико» может проиграть только самому себе.

2. «Бавария»

В прошлом году «Бавария» выиграла все пять возможных трофеев, и, похоже, она все еще не насытилась триумфами. Команда, возможно, не побеждает так же мощно, как в предыдущем сезоне, но это тот самый случай, когда она стала более мудрой, чтобы расходовать больше сил, чем нужно.

У мюнхенцев все тот же качественный сплав опыта и молодости, который вряд ли особо ослаб с уходом Тиаго Алькантары, ведь испанец был лишь одной из опций в мощной полузащите коллектива, но и его призван заменить молодой соотечественник Марк Рока.

Также не должен стать проблемой для Роберта Левандовски и компании уход Ивана Перишича и Филиппе Коутиньо, поскольку на их место пришли вингеры как минимум не слабее — Лерой Сане и Дуглас Коста. При этом клуб озаботился и сохранением глубины состава.

1. «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» уже далеко не первый год ходит в фаворитах Лиги чемпионов, но это количество авансов все никак не спешит переходить в качество хотя бы одной вожделенной победы. А ведь минувшим летом пошел 13 год, как «Манчестер Сити» завладели шейхи из ОАЭ.

И все же, прошлые неудачи вовсе не означают, что «Горожане» провалятся и на сей раз. Клуб решил проблемы в обороне, которые проигнорировал в прошлом году, за счет подписания Рубена Диаша и Натана Аке, тогда как атаку усилили Ферран Торрес. Что также важно — Пеп Гвардиола сделал тактику своих подопечных более гибкой, поэтому оппонентам будет сложнее, чем прежде, подстроиться под систему их игры.

Нельзя не отметить прогресс подрастающей звезды команды Фила Фодена, который показывает свой класс и даже позволяет не замечать отсутствие из-за травмы лидера Кевина де Брейне.

Как результат, манкунианцы уверенно лидируют в английской Премьер-лиге, что заставляет многим наблюдателям досрочно короновать коллектив. Если в плей-офф Лиги чемпионов в строй вернется Серхио Агуэро, то вместе с тем же де Брейне «Сити» готов выиграть трофей.

Темные лошадки

Кто может удивить: итальянцы и англичане

2. ПСЖ

В прошлом сезоне ПСЖ оказался в шаге от вожделенной победы в Лиге чемпионов и теперь наверняка рассчитывает на триумф. За минувшие полгода французский гранд не стал слабее с точки зрения состава, и его победа в группе, куда также попали «РБ Лейпциг» и «Манчестер Юнайтед», только подтвердила силу коллектива.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Впрочем, нельзя не упомянуть одно существенное изменение, которое произошло в клубе за это время — отставка тренера Томаса Тухеля. Возможно, будущее покажет, что парижане напрасно уволили немецкого специалиста, однако Маурисио Почеттино не выглядит наставником послабее — а конце концов, он также выводил свою команду в финал главного еврокубка.

Впрочем, пока что аргентинец только нащупывает тот состав и тактику, который могли бы позволить им выиграть трофей. Более того, при нем команда проявляет те проблемы, которые редко наблюдались при предшественнике — уязвимость во время контратак соперника. Именно поэтому ПСЖ трудно записать в фавориты ЛЧ, но если новый рулевой быстро создаст качественную организацию игры, то он способен приятно удивить.

1. «Челси»

В межсезонье «Челси» дал понять, что решительно настроен вернуться на позиции фаворитов как АПЛ, так и Лиги чемпионов. Лондонцы, которые и так обладали неплохим составом, особенно если говорить о молодых исполнителях, потратили больше 200 млн евро на новичков, усилив каждую из линий поля.

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Тем не менее, под руководство Фрэнка Лэмпарда коллектив заглох и откатился ближе к середине турнирной таблицы, хотя и вышел в 1/8 финала главного еврокубка. По традиции, в такой ситуации Роман Абрамович сотоварищи решили сменить наставника, которым стал Томас Тухель.

Первые матчи с новым рулевым явно удаются «Синим», что подтверждает не только улучшение результатов в АПЛ, но и самой игры. Немецкий тренер на глазах делает команду солиднее во всех аспектах, и при этом соперники пока не знают, как лучше всего против нее действовать, учитывая то, как гибко та проявляет себя с точки зрения тактики.

Если этот прогресс продолжится, а порядок, устанавливаемый Тухелем, закрепится, «Челси» способен замахнуться на многое и дойти вплоть до финала. Воспоминания о таком достижении еще свежи у Тухеля — всего полгода назад его ПСЖ уже там был.