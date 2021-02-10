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    Лига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?

    Как завершится сезон в главном еврокубке?

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    Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успех
    В скором времени стартуют матчи плей-офф Лиги чемпионов. Разбираемся, кто фаворит турнира, а кого можно назвать темной лошадкой.

    Фавориты

    В тройке лидерах — англичане и немцы

    3. «Атлетико»

    «Атлетико» под руководством Диего Симеоне уже выходил в финал Лиги чемпионов шесть и четыре года назад, после чего его команда несколько сдала позиции. Тем не менее, в этом сезоне «Матрасники» снова напоминают себя образца тех лет, когда они были в шаге от завоевания главного еврокубка.

    Сегодня мадридцы уверенно лидируют в испанской Примере, что и позволяет говорить об их значительном прогрессе. Это стало возможным не только за счет качественных подписаний вроде Луиса Суареса, но и роста тех игроков, что уже были в клубе, как, например, Маркос Льоренте.

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    • Как результат, у коллектива практически нет слабых мест. Вариативная атака, надежная оборона, глубокий состав, отсутствие зависимости от одного игрока, острые фланги, твердая уверенность в себе, невероятная выносливость, единство команды, голод к победам — все это те качества, которые позволяют рассчитывать на успех. А если добавить к этому харизматичность и тактический ум Симеоне, то кажется, что этот «Атлетико» может проиграть только самому себе.

    2. «Бавария»

    В прошлом году «Бавария» выиграла все пять возможных трофеев, и, похоже, она все еще не насытилась триумфами. Команда, возможно, не побеждает так же мощно, как в предыдущем сезоне, но это тот самый случай, когда она стала более мудрой, чтобы расходовать больше сил, чем нужно.

    У мюнхенцев все тот же качественный сплав опыта и молодости, который вряд ли особо ослаб с уходом Тиаго Алькантары, ведь испанец был лишь одной из опций в мощной полузащите коллектива, но и его призван заменить молодой соотечественник Марк Рока.

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    • Также не должен стать проблемой для Роберта Левандовски и компании уход Ивана Перишича и Филиппе Коутиньо, поскольку на их место пришли вингеры как минимум не слабее — Лерой Сане и Дуглас Коста. При этом клуб озаботился и сохранением глубины состава.

    1. «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» уже далеко не первый год ходит в фаворитах Лиги чемпионов, но это количество авансов все никак не спешит переходить в качество хотя бы одной вожделенной победы. А ведь минувшим летом пошел 13 год, как «Манчестер Сити» завладели шейхи из ОАЭ.

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    И все же, прошлые неудачи вовсе не означают, что «Горожане» провалятся и на сей раз. Клуб решил проблемы в обороне, которые проигнорировал в прошлом году, за счет подписания Рубена Диаша и Натана Аке, тогда как атаку усилили Ферран Торрес. Что также важно — Пеп Гвардиола сделал тактику своих подопечных более гибкой, поэтому оппонентам будет сложнее, чем прежде, подстроиться под систему их игры.

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    • Нельзя не отметить прогресс подрастающей звезды команды Фила Фодена, который показывает свой класс и даже позволяет не замечать отсутствие из-за травмы лидера Кевина де Брейне.

    Как результат, манкунианцы уверенно лидируют в английской Премьер-лиге, что заставляет многим наблюдателям досрочно короновать коллектив. Если в плей-офф Лиги чемпионов в строй вернется Серхио Агуэро, то вместе с тем же де Брейне «Сити» готов выиграть трофей.

    Темные лошадки

    Кто может удивить: итальянцы и англичане

    2. ПСЖ

    В прошлом сезоне ПСЖ оказался в шаге от вожделенной победы в Лиге чемпионов и теперь наверняка рассчитывает на триумф. За минувшие полгода французский гранд не стал слабее с точки зрения состава, и его победа в группе, куда также попали «РБ Лейпциг» и «Манчестер Юнайтед», только подтвердила силу коллектива.

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    Впрочем, нельзя не упомянуть одно существенное изменение, которое произошло в клубе за это время — отставка тренера Томаса Тухеля. Возможно, будущее покажет, что парижане напрасно уволили немецкого специалиста, однако Маурисио Почеттино не выглядит наставником послабее — а конце концов, он также выводил свою команду в финал главного еврокубка.

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    • Впрочем, пока что аргентинец только нащупывает тот состав и тактику, который могли бы позволить им выиграть трофей. Более того, при нем команда проявляет те проблемы, которые редко наблюдались при предшественнике — уязвимость во время контратак соперника. Именно поэтому ПСЖ трудно записать в фавориты ЛЧ, но если новый рулевой быстро создаст качественную организацию игры, то он способен приятно удивить.

    1. «Челси»

    В межсезонье «Челси» дал понять, что решительно настроен вернуться на позиции фаворитов как АПЛ, так и Лиги чемпионов. Лондонцы, которые и так обладали неплохим составом, особенно если говорить о молодых исполнителях, потратили больше 200 млн евро на новичков, усилив каждую из линий поля.

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    Тем не менее, под руководство Фрэнка Лэмпарда коллектив заглох и откатился ближе к середине турнирной таблицы, хотя и вышел в 1/8 финала главного еврокубка. По традиции, в такой ситуации Роман Абрамович сотоварищи решили сменить наставника, которым стал Томас Тухель.

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    • Первые матчи с новым рулевым явно удаются «Синим», что подтверждает не только улучшение результатов в АПЛ, но и самой игры. Немецкий тренер на глазах делает команду солиднее во всех аспектах, и при этом соперники пока не знают, как лучше всего против нее действовать, учитывая то, как гибко та проявляет себя с точки зрения тактики.

    Если этот прогресс продолжится, а порядок, устанавливаемый Тухелем, закрепится, «Челси» способен замахнуться на многое и дойти вплоть до финала. Воспоминания о таком достижении еще свежи у Тухеля — всего полгода назад его ПСЖ уже там был.

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