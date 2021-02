Не день Алиссона. Разгром на «Энфилде» завершил защиту титула «Ливерпулем»

«Манчестер Сити» выиграл у «Ливерпуля» (4:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии. В составе «горожан» голами отметились Илкай Гюндоган (49-я и 73-я минуты), Рахим Стерлинг (76) и Филип Фоден (83). У «мерсисайдцев» отличился Мохамед Салах (63, пен.). Отметим, что на 37-й минуте встречи Гюндоган не реализовал пенальти.

Историческое поражение

Автор Daily Mail Мартин Самюэль называет победу «Манчестер Сити» заслуженной и вспоминает, когда в последний раз «горожанам» удавалось победить на «Энфилде».

«Первый тайм получился неутешительным. Второй — разгромом. "Ливерпуль" сломался, "Сити" процветал. Да, им помогли две ужасные ошибки при пасах голкипера "Ливерпуля" Алиссона — его прицел был сбит, для тех, кто знает песни Элвиса Костелло, — но это не умаляет достоинства и стиля этой победы.

"Сити" снова смазал пенальти, иначе можно было выиграть крупнее. В концовке "Ливерпуль" выглядел измученным, их гонка подошла к концу. Сейчас их от "Сити" отделяют не только десять очков. Это еще и Гарри Кейн с Джейми Варди, вернувшиеся в составы "Тоттенхэма" и "Лестера", это возрождение "Челси" при Томасе Тухеле. Всего одно очко отделяет "Ливерпуль" от страшного пятого места. Они борются за то, чтобы сыграть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Это было третье домашнее поражение "Ливерпуля" подряд в чемпионате. В последний раз, когда это случилось, песня "Она любит тебя" группы "Битлз" возглавлял хит-парады. Подросток из Белфаста по имени Джордж Бест дебютировал за "Манчестер Юнайтед". Это было 14 сентября 1963 года. Джон Ф. Кеннеди по-прежнему был президентом Америки. Это уже давние исторические события.

3 мая 2003 года — это немного позже, но это была дата единственного матча лиги из 29, который до этого выиграл "Манчестер Сити" на "Энфилде". Николя Анелька забил в тот день дважды, один с пенальти. Очевидно, помогает, если вы забиваете пенальти. "Манчестер Сити" не забивает, и уж точно не против Ливерпуля».

«Ливерпуль» отдал титул «Ман Сити»

Автор The Guardian Дэвид Хитнер считает, что поражение на «Энфилде» лишило «Ливерпуль» надежд на защиту чемпионского титула.

«Сумеет ли теперь кто-нибудь остановить "Манчестер Сити"? Учитывая форму, которую набрал этот небесно-голубой броненосец, это кажется крайне маловероятным. Это был день, когда Илкай Гюндоган оправился от промаха с пенальти в первом тайме и дважды забил, Рахим Стерлинг поразил ворота на "Энфилде" впервые после смены "Ливерпуля" на "Сити" в 2015 году, а Фил Фоден своим голов в концовке сделал счет более привлекательным и резюмировал свое отличное индивидуальное выступление.

Ilkay Gündogan has been directly involved in six goals in his last six Premier League games.

◎ 1 assist

◉ 5 goals

Making amends. pic.twitter.com/3iD8fRAYUl — Squawka Football (@Squawka) February 7, 2021

Это означает, что "Сити" создал приличный отрыв между собой и своим ближайшим соперником, "Манчестер Юнайтед" — преимущество составляет пять очков и игра в запасе — и одно было очевидно: поскольку "Сити" одержал здесь только вторую победу в лиге за 30 выездов на "Энфилд", защита "Ливерпулем" титула, который они так убедительно выиграли в прошлом сезоне, кажется оконченной.

Команда Юргена Клоппа отстает от "Сити" на 10 очков, сыграв больше игр, и это был тот случай, когда задняя линия, подвергшаяся стольким невзгодам и неудачам в этом сезоне, развалилась».

«Сити» слишком хорош, чтобы не стать чемпионом

Автор ESPN Марк Огден отдает должное манчестерскому клубу, который уверенно лидирует в чемпионате Англии и не менее уверенно разгромил «Ливерпуль».

«Команда Гвардиолы просто играет слишком хорошо, чтобы соперники догнали ее, несмотря на продолжающееся отсутствие Кевина Де Брюйне и Серхио Агуэро.

Они выиграли 14 игр подряд во всех соревнованиях и даже могли позволить себе смазать еще один пенальти, прежде чем оформить эту последнюю победу. Промах Гюндогана в первом тайме стал третьим пенальти, который "Сити" не забил "Ливерпулю" в последних четырех играх чемпионата, но в итоге это не имело значения.

Именно контроль "Сити" над мячом, движение в атакующей трети и решимость сдержать Александра-Арнольда и Робертсона сделали их победу такой сокрушительной. "Ливерпуль" не ответил и выглядел бесцветно и предсказуемо, хотя Мохамед Салах дал им надежду на победу, забив с пенальти на 63-й минуте, чтобы сравнять счет после первого гола Гюндогана, забитого сразу после перерыва.

Гол Салаха стал первым для "Ливерпуля" в лиге на "Энфилде" за 411 минут, что говорит вам всё об их резком спаде формы за последние два месяца. Тем не менее, парни Клоппа не смогли набрать обороты после того, как сравняли счет, и "Сити" быстро взял верх».

Гвардиола снял проклятье «Энфилда»

Автор The Telegraph Джейсон Барт сравнивает нынешний «Ливерпуль» с прошлогодним и поздравляет Пепа Гвардиолу с первой победой на «Энфилде».

«О, Алиссон, твой прицел сбился. Вратарь подарил "Манчестер Сити" два гола, и с ними "Ливерпуль", похоже, перешел к титулу Премьер-лиги. Но даже без ошибок Алиссона "Сити" был намного лучше, с Филом Фоденом, блистающим перед взором наставника сборной Англии Гаретом Саутгейтом — и даже мог позволить себе не забить пенальти в первом тайме. Хотя на самом деле Илкаю Гундогану следовало оформить хет-трик.

Со своей седьмой попытки, будь то роль игрока или тренера, но Гвардиола одержал первую победу на "Энфилде", и то, как он отпраздновал четвертый гол, великолепно забитый Фоденом, заставило Юргена Клоппа наблюдать за ним в ошеломленной тишине. Для "Сити" это 14-я победа подряд во всех соревнованиях, что соответствует рекорду, установленному "Престоном" в 1892 году и "Арсеналом" в 1987 году. Какой бы вызов им ни брошен, их просто невозможно остановить.

Конечно, "Ливерпуль" внес свой вклад в собственный проигрыш, и в этой форме, а они одерживают третье подряд домашнее поражение впервые с 1963 года, им действительно предстоит постараться, чтобы финишировать в четверке лучших, как заявил Клопп.

Статистика и рекордов хватало, но самым обидным для "Ливерпуля" было то, что сейчас у них на 27 очков меньше, чем на этом этапе прошлого сезона, и это самое большое падение действующего чемпиона, хотя оно также показывает блестящие высоты, которых они тогда достигли».

Провал Алиссона как символ падения «Ливерпуля»

Автор ВВС Фил Макналти сочувствует голкиперу «Ливерпуля», чьи ошибки предопределили исход матча.

«Вид голкипера "Ливерпуля" Алиссона, подавленного, в унынии после того, как выстрел Фодена пролетел сквозь его руки и пронзил сетку ворот — он едва мог это заметить — став четвертым голом "Манчестер Сити", суммировал явные проблемы чемпионов.

Когда "Ливерпуль" выигрывал титулы в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, 28-летний бразилец был одной из самых надежных фигур, который кардинально изменил все для мерсисайдцев, вместе с приходом защитника Вирджила ван Дейка.

Тем не менее, в воскресенье он пережил, пожалуй, самый большой кошмар в своей карьере в "Ливерпуле", сделав два неудачных выноса, которые привели к решающему второму голу "Сити", а затем усугубив это еще более серьезной ошибкой, когда он отдал необъяснимый пас Бернарду Силве, стоящему в одиночестве, и португалец принял приглашение открытого Стерлинга.

Alisson is the first Liverpool player to make 2+ errors leading to a goal in a Champions League or Premier League game since Loris Karius in the UCL final against Real Madrid. 😳 pic.twitter.com/2Xa28QwOGw — Squawka Football (@Squawka) February 7, 2021

"Ливерпуль" время от времени демонстрировал всплески своей старой игры в первом тайме, но в итоге проиграл, получив третье подряд домашнее поражение в Премьер-лиге, вслед за проигрышами "Бернли", который завершил 68-матчевую беспроигрышную серию "красных" на "Энфилде", и "Брайтона".

На самом деле именно "Сити" — настолько организованный, собранный и решительный, чтобы оказать давление на "Ливерпуль", — был значительно соперника на протяжении всего матча».

Феноменальный Фоден

Автор Squawka Мухамад Батт, расставляющий оценика игрокам матча на «Энфилде», считает лучшим игроком матча хавбека «Манчестер Сити».

«Совершенно феноменально. Люди в течение многих лет требовали, чтобы ему дали играть, но Пеп Гвардиола отлично справлялся с работой над его развитием, сдерживая его и позволяя ему неспешно работать над своей физической формой и навыками. И в этом сезоне он вышел в Премьер-лигу.

Сегодня "красные" просто не могли приблизиться к Фодену. Он сделал 3 коллективных перехвата вместе с командой, а затем просто мучил "Ливерпуль" каждый раз, когда получал мяч. Играя ложной девяткой, он был неуловимым. Это его удар отразил Алиссон прямо на Гюндогана, который забил первый гол хозяев "Сити". Он сделал великолепную передачу приведшую к второму голу "Сити", сделав Джордана Хендерсона, как будто его там и не было. А затем завершил вечер динамичным дриблингом и громовым ударом, сделав счет 1-4.

Phil Foden’s game by numbers vs. Liverpool:

49 touches

10 duels won

6 ball recoveries

4 fouls won

3 interceptions

2 tackles

2 shots

2 shots on target

2 take-ons

1 goal

1 assist

An unbelievable talent. pic.twitter.com/lJpOtIp5Df — Squawka Football (@Squawka) February 7, 2021

После долгих лет ожидания воскресенье, 7 февраля, было днем, когда Филип Уолтер Фоден объявил о себе миру. Это был его грандиозный бенефис. Пеп Гвардиола постоянно работал в лаборатории, и каталонский тренер превратил себя в абсолютное динамо-машину, в среативного волшебника мирового класса. Фил Фоден, поклонись, сынок».