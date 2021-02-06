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    АПЛ. Поражение «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Эвертоном»

    Обзор матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Астон Вилла» — «Арсенала»
    «Астон Вилла» — «Арсенала»
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    С 6 по 8 февраля в английской Премьер-лиге пройдут матчи 23-го тура.

    «Астон Вилла» — «Арсенала» 1:0

    «Астон Вилла» нанесла поражение «Арсеналу» в домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на «Вилла Парк», завершилась со счетом 1:0.

    Победный гол хозяева забили на 2-й минуте. Бертран Траоре выполнил перехват около чужой штрафной площади, дошел до лицевой и прострелил в центр, а Олли Уоткинс в касание послал мяч в ворота.

    Для «канониров» это второе поражение подряд в национальном первенстве.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Арсенал Лондон 1:0
    Гол: 1:0 Олли Уоткинс (2') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Джон МакГинн, Джек Грилиш, Бертран Траоре (Трезеге, 66'), Марвелоуз Накамба, Росс Баркли (Jacob Ramsey, 78'), Олли Уоткинс Арсенал Лондон: Мэтью Райан, Эктор Бельерин, Габриэл, Rob Holding, Седрик Суареш (Мартин Эдегор, 65'), Букайо Сака, Томас (Виллиан, 75'), Николя Пепе, Эмиль Смит Роув, Гранит Джака, Александр Ляказетт (Пьер-Эмерик Обамеянг, 59') Предупреждения: Эзри Конса (31'), Марвелоуз Накамба (35'), Томас Парти (52'), Джек Грилиш (90'), Гранит Джака (90')

    В турнирной таблице АПЛ «Астон Вилла» занимает восьмое место (35 очков), а «Арсенал» — десятое (31 очко).

    «Ньюкасл» — «Саутгемптон»

    6 февраля, 18:00 мск

    «Бернли» — «Брайтон»

    6 февраля, 18:00 мск

    «Фулхэм» — «Вест Хэм»

    6 февраля, 20:30 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

    6 февраля, 23:00 мск

    «Тоттенхэм» — «Вест Бромвич»

    7 февраля, 15:00 мск

    «Вулверхэмптон» — «Лестер»

    7 февраля, 17:00 мск

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

    7 февраля, 19:30 мск

    «Шеффилд Юнайтед» — «Челси»

    7 февраля, 22:15 мск

    «Лидс» — «Кристал Пэлас»

    8 февраля, 23:00 мск

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