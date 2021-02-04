Дорогостоящий провал. «Ливерпуль» проиграл и почти прекратил борьбу за титул

Фактически, если «Ливерпуль» не победит «Манчестер Сити» на «Энфилде» в ближайшее воскресенье, то может забыть о сохранении своего титула.

Такова суровая реальность, с которой столкнулась команда Клоппа после того, как находящийся под угрозой вылета «Брайтон» нанес неуверенным чемпионам второе домашнее поражение подряд благодаря единственному голу во втором тайме.

До тех пор, как «Бернли» не выиграл на «Энфилде» две недели назад, «Ливерпуль» провел 68 игр без поражений в Премьер-лиге на своем поле — серия началась еще в апреле 2017 года. Теперь же «красные» потерпели два поражения подряд, тогда как лидер первенства «Манчестер Сити» стремится продлить победную серию во всех турнирах до 14 матчей.

Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон признал, что ставки в ближайшем матче будут очень высоки.

«Любая игра против "Манчестер Сити" важна», — сказал Робертсон. — «В настоящий момент мы не участвуем в чемпионской гонке. Мы отстаем от лидера на семь очков, и у него есть игра в запасе. Нам нужно вернуть тот "Ливерпуль", о котором все знают».

Клоппа и его подопечных беспокоят не только домашние поражения накануне сражения с командой Пепа Гвардиолы.

После победы над «Тоттенхэмом» 16 декабря на «Энфилде», где решающий гол забил Роберто Фирмино на последней минуте «Ливерпуль» набрал всего два очка в четырех домашних матчах и забил только один гол.

Поражение от «Брайтона», который полностью заслужил свой успех, привело к тому, что «красные» не смогли забить в трех домашних матчах подряд впервые с октября 1984 года.

Но у «Ливерпуля» есть и несколько положительных моментов. Например, мерсисайдцы должны быть благодарны за выездные победы над «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» на прошлой неделе, которые, по крайней мере, позволили им остаться в четверке лучших. Однако если они снова проиграют «Сити» в воскресенье, то отстанут от лидеров на 10 очков, проведя на один матч больше и имея очень призрачные шансы на то, что подопечные Гвардиолы позволят им вернуться в чемпионскую гонку.

«Многое зависит от игроков», — сказал Клопп после поражения от «Брайтона». — «У нас была тяжелая неделя, и сегодня мы оказались недостаточно готовыми. Объяснить неудачу могу лишь тем, что футболисты устали. Но к нам летит "Манчестер Сити", и мы обязаны найти какое-то решение».

Если или, что более вероятно, когда «Ливерпуль» признает поражение в своей попытке защитить титул, у него будет много причин, по которым он не смог выполнить задачу.

Травмы сильно навредили команде. Против «Брайтона» не смогли сыграть Алиссон, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип, Фабиньо, Наби Кейта, Садио Мане и Диогу Жота. Кризис в обороне, который побудил клуб к приобретению Бена Дэвиса у «Престона» и Озана Кабака у «Шальке» в дедлайн, привел к тому, что Клопп использовал Джордана Хендерсона в центре защиты, что вдвойне истощило полузащиту чемпионов.

Дэвис, который никогда не играл на столь высоком уровне, просидел весь матч на скамейке запасных, а Кабак даже не попал в заявку. Но в какой-то момент им придется играть, потому что Клоппу нужно, чтобы Хендерсон вернулся в полузащиту и оттуда управлял своей командой.

И все же многие клубы страдают от травм, «Ливерпуль» не единственный, кому в этом сезоне приходится обходиться без ключевых игроков. Хотя травмы ван Дейка, Гомеса, а теперь и Матипа стали настоящим ударом.

Отсутствие фанатов на «Энфилде» из-за пандемии коронавируса также работало против «Ливерпуля». Очень часто в последние сезоны шумные и страстные призывы болельщиков приводили подопечных Клоппа к победе, даже когда шансы казались минимальными. В матчах с тем же «Манчестер Сити» фанаты не раз помогали «Ливерпулю» выбираться из тяжелой ситуации.

«Энфилд», как и любой другой стадион, в этом сезоне молчит, но отсутствие шума снизило остроту игры «Ливерпуля». Домашнее преимущество потеряно для команды Клоппа. Впрочем, несмотря на травмы и пустые трибуны, у «красных» все еще есть качество и глубина, так что им следовало бы намного лучше защищать свой титул.

Проигрыш от таких команд, как «Брайтон», может случиться, особенно в сезоне, который стал настолько непредсказуемым из-за последствий пандемии, но потери очков во встречах с аутсайдерами — очень тревожная тенденция для «Ливерпуля». Клуб уже потерял 16 очков против команд из нижней часть турнирной таблицы. Неспособность обыграть «Фулхэм», «Вест Бромвич», «Ньюкасл», «Бернли», а теперь и «Брайтон» демонстрирует, почему встреча с «Манчестер Сити» является такой важной в плане борьбы за титул.

«Ливерпуль» с трудом создавал моменты в матчах против «Брайтона» и «Бернли». Та же история была с «Ньюкаслом» и «Вест Бромвичем». «Красным» не хватает воображения и энергии, а энергия была одним из главных факторов их прошлогоднего успеха. Без энергии «Ливерпуль» не похож на себя. Вот почему «Бернли» одержал свою первую победу на «Энфилде» с 1974 года и почему «Брайтон» покинул Ливерпуль с победой в матче чемпионата впервые с 1982 года.

«Сити» не выиграл ни одной игры на «Энфилде» с 2003 года, но, если он прервет эту серию в воскресенье, чемпионский трофей отправится в Манчестер.

Время покажет, достанется он «Сити» или «Юнайтед», но в любом случае «Ливерпуль» будет наблюдать за чемпионской битвой издалека.