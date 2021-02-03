Ничего святого. Безжалостный «Манчестер Юнайтед» растоптал обескровленный «Саутгемптон»

«Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ разгромил «Саутгемптон» со счетом 9:0, повторил самую крупную победу в истории турнира и догнал по очкам «Манчестер Сити» (у «горожан» еще две игры в запасе). Что пишут СМИ после матча?

Ход матча

ESPN рассказывает о ключевых моментах игры:

«Гости почти весь матч были вынуждены играть вдесятером после того, как Александр Янкевич, впервые вышедший в основном составе в матче АПЛ, получил прямую красную карточку за фол против Скотта Мактоминая уже на 82-й секунде встречи.

На 18-й минуте Аарон Ван-Биссака вывел "МЮ" вперед, с близкого расстояния замкнув прострел Люка Шоу. Команда Уле-Гуннара Сульшера вскоре удвоила свое преимущество, когда Маркус Рашфорд забил после паса Мэйсона Гринвуда от лицевой.

Хозяева продолжали доминировать, а третий мяч "Манчестер Юнайтед" забил благодаря автоголу — на 34-й минуте Ян Беднарек случайно срезал мяч в собственные ворота после прострела Рашфорда. Перед перерывом Эдинсон Кавани забил еще один мяч, сделав счет 4:0.

Вышедший на замену Антони Марсьяль с близкого расстояния расстрелял ворота, а вскоре Мактоминай забил шестой ударом из-за пределов штрафной.

Вечер для Беднарека стал еще хуже после того, как он наткнулся на Марсьяля в собственной штрафной и получил красную карточку. А Бруну Фернандеш реализовал пенальти. Затем Марсьяль оформил дубль, а Дэниел Джеймс уже в добавленное время установил окончательный счет».

«МЮ» — «Саутгемптон» twitter.com/manutd

Миллиметровые офсайды — это жестоко

Squawka.com — об отмененном голе «Саутгемптона»:

«В начале первого тайма Че Адамс отыграл для "Саутгемптона" один мяч, и счет мог бы стать 4:1. Это бы никак не повлияло на результат игры, но это было бы приятным утешением для "Саутгемптона" и, по крайней мере, могло дать им шанс оставить за собой второй тайм.

Однако вмешался VAR, как это принято делать, и поскольку Адамс оказался в офсайде всего на несколько миллиметров, гол не засчитали. Это абсолютно бессмысленное решение. Да, технически это правильно, но это противоречит духу правила о положении вне игры (чтобы игроки не использовали несправедливое преимущество) и показывает, что его следует изменить. Теперь VAR позволяет принимать решения настолько точно, что правило не может оставаться прежним».

«МЮ» остается претендентом на титул

Автор The Guardian Джейми Джексон — о заявлении «МЮ» и повторении разгрома для «святых»:

«Это было сказанное прямым текстом заявление о том, что "Манчестер Юнайтед" намерен оставаться серьезным претендентом на титул. "Саутгемптон", возможно, был истощен травмами и уже на 2-й минуте остался в меньшинстве, но команда Уле-Гуннара Сульшера продемонстрировала убийственное доминирование, которое показывает, что они серьезно относятся к делу, и повторила самую крупную победу в истории АПЛ.

Для Ральфа Хазенхюттля это второе поражение со счетом 0:9 за два сезона — в прошлом сезоне с таким же счетом "Саутгемтон" проиграл "Лестеру". Но австриец был прав, когда говорил о различиях между этими поражениями, потому что до этого "святые" наслаждались весьма солидным сезоном, который включил в себя победу над действующим чемпионом».

«Саутгемптон» — 0:9 во второй раз

Обозреватель «Спорт-Экспресс» Дмитрий Гирин напоминает о том, как «Саутгемтон» повторил антирекорд:

«В октябре 2019-го "Саутгемптон" пережил схожее унижение. Тогда на своем поле "святые" пропустили девять мячей от "Лестера" — 0:9. Интересно, что в тот раз большую часть матча "Саутгемптон" тоже играл в меньшинстве — на 12-й минуте был удален Райан Бернтранд. Сейчас же Адам Янкевич отправился в раздевалку уже на 2-й минуте. Для 19-летнего швейцарца это был дебют в основном составе в матче АПЛ.

9:0 — это повторение рекорда премьер-лиги, если говорить о самой крупной победе. В 1995-м "МЮ" с таким счетом разгромил "Ипсвич", и вот второй раз подряд в историю вляпался "Саутгемптон". Хозяевам же не хватило всего одного гола до повторения клубного рекорда — в 1956 году "МЮ" разгромил "Андерлехт" со счетом 10:0».

Manchester United are the first team in Premier League history to win 9-0 twice.

Southampton are the first team in Premier League history to lose 9-0 twice.

A record-breaking evening at Old Trafford. 🤯 pic.twitter.com/RaT9lCtEiG — Squawka Football (@Squawka) February 2, 2021

«МЮ» должен быть таким всегда

Автор Squawka.com Мохаммед Батт считает, что «Манчестер Юнайтед» всегда должен играть подобным образом:

«Манкунианцы отреагировали на два матча с неудачной игрой в атаке, забив 9 голов. Это хорошо, но теперь это должно быть стандартом для "МЮ". Они больше не могут позволить себе расслабляться. Они должны постоянно бомбить своих соперников, как бомбили "Саутгемптон".

Игроки «МЮ» twitter.com/manutd

"Юнайтед" не останавливался ни на минуту. Говоря метафорически, они держали ногу на шее у своих оппонентов, хотя у них и был численный перевес. Не было ни самоуспокоения, ни осторожности, только бесконечные атаки. Волна накатывала за волной — кроссы, пасы, удары. Их последние три гола они забили в последние шесть минут матча. Подобная жестокость должна быть стандартом.

Если "МЮ" сможет подходить к каждой игре с такой интенсивностью и бросать своих фланговых защитников на соперников, которые обороняются низким блоком, то они выиграют еще больше матчей и повысят свои шансы в гонке за титул».

Что говорили тренеры?

Sky Sports приводит послематчевые комментарии тренеров:

Уле-Гуннар Сульшер:

«Что мне понравилось в игре, так это желание и стремление делать правильные вещи, становиться все лучше и лучше, укоренять хорошее, ведь это единственный способ стать лучше и лучше.

Можно увидеть много вещей, над которыми мы работали, но мы не хотим быть предсказуемыми. Мы хотим быть немного непредсказуемыми, и это должно исходить от игроков. Свобода, творчество и воображение присутствовали на поле. Наша игра была позитивной. Конечно, нужно не забывать, что соперник остался в меньшинстве, но играть против десятерых тоже непросто».

Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

Ральф Хазенхюттль:

«Это ужасное поражение. 90 минут в АПЛ могут длиться очень долго. Мы не могли помочь игрокам. Если сравнивать с матчем против "Лестера", то ситуация была немного другой — сейчас мы находимся в таблице на той позиции, на которой не находились уже долгое время. Я полагаю, этот сезон закончится для нас лучше, чем предыдущий.

Необязательно проигрывать с таким счетом, чтобы понять, что мы должны играть лучше. Это больно, но это случилось и уже ничего не изменить. Единственный способ продолжить наш путь — продемонстрировать, что мы лучше, чем были в этой игре».

Цифры матча

BBC подводит статистические итоги:

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» и дома, и на выезде впервые с сезона 2012-2013.

В прошлом сезоне «Саутгемптон» проиграл со счетом 0:9 «Лестеру» на своем поле. Теперь же «святые» потерпели самое крупное гостевое поражение в своей истории.

«Святые» проиграли четыре матча в АПЛ впервые с апреля 2018 года.

«Манчестер Юнайтед» стал второй командой в истории АПЛ, в составе которой семь разных игроков забили в одном матче (первой был «Челси» в игре с «Астон Виллой» в декабре 2012 года).

«МЮ» забил четыре гола в первом тайме матча АПЛ во второй раз в этом сезоне (впервые — против «Лидса»). Впервые с сезона 1997-1998 они забили как минимум четыре гола в первом тайме дважды за сезон.

Только экс-форварду «МЮ» Эрику Кантона и бывшему игроку «Вест Хэма» Димитри Пайету понадобилось меньше матчей, чтобы забить 15 голов в АПЛ, чем Бруну Фернандешу (у обоих 33 против 36 у португальца).