Ничего святого. Безжалостный «Манчестер Юнайтед» растоптал обескровленный «Саутгемптон»

ESPN рассказывает о ключевых моментах игры:

«Гости почти весь матч были вынуждены играть вдесятером после того, как Александр Янкевич, впервые вышедший в основном составе в матче АПЛ, получил прямую красную карточку за фол против Скотта Мактоминая уже на 82-й секунде встречи.

На 18-й минуте Аарон Ван-Биссака вывел "МЮ" вперед, с близкого расстояния замкнув прострел Люка Шоу. Команда Уле-Гуннара Сульшера вскоре удвоила свое преимущество, когда Маркус Рашфорд забил после паса Мэйсона Гринвуда от лицевой.

Хозяева продолжали доминировать, а третий мяч "Манчестер Юнайтед" забил благодаря автоголу — на 34-й минуте Ян Беднарек случайно срезал мяч в собственные ворота после прострела Рашфорда. Перед перерывом Эдинсон Кавани забил еще один мяч, сделав счет 4:0.

Вышедший на замену Антони Марсьяль с близкого расстояния расстрелял ворота, а вскоре Мактоминай забил шестой ударом из-за пределов штрафной.

Вечер для Беднарека стал еще хуже после того, как он наткнулся на Марсьяля в собственной штрафной и получил красную карточку. А Бруну Фернандеш реализовал пенальти. Затем Марсьяль оформил дубль, а Дэниел Джеймс уже в добавленное время установил окончательный счет».

Squawka.com — об отмененном голе «Саутгемптона»:

«В начале первого тайма Че Адамс отыграл для "Саутгемптона" один мяч, и счет мог бы стать 4:1. Это бы никак не повлияло на результат игры, но это было бы приятным утешением для "Саутгемптона" и, по крайней мере, могло дать им шанс оставить за собой второй тайм.

Однако вмешался VAR, как это принято делать, и поскольку Адамс оказался в офсайде всего на несколько миллиметров, гол не засчитали. Это абсолютно бессмысленное решение. Да, технически это правильно, но это противоречит духу правила о положении вне игры (чтобы игроки не использовали несправедливое преимущество) и показывает, что его следует изменить. Теперь VAR позволяет принимать решения настолько точно, что правило не может оставаться прежним».

Автор The Guardian Джейми Джексон — о заявлении «МЮ» и повторении разгрома для «святых»:

«Это было сказанное прямым текстом заявление о том, что "Манчестер Юнайтед" намерен оставаться серьезным претендентом на титул. "Саутгемптон", возможно, был истощен травмами и уже на 2-й минуте остался в меньшинстве, но команда Уле-Гуннара Сульшера продемонстрировала убийственное доминирование, которое показывает, что они серьезно относятся к делу, и повторила самую крупную победу в истории АПЛ.

Для Ральфа Хазенхюттля это второе поражение со счетом 0:9 за два сезона — в прошлом сезоне с таким же счетом "Саутгемтон" проиграл "Лестеру". Но австриец был прав, когда говорил о различиях между этими поражениями, потому что до этого "святые" наслаждались весьма солидным сезоном, который включил в себя победу над действующим чемпионом».

Обозреватель «Спорт-Экспресс» Дмитрий Гирин напоминает о том, как «Саутгемтон» повторил антирекорд:

«В октябре 2019-го "Саутгемптон" пережил схожее унижение. Тогда на своем поле "святые" пропустили девять мячей от "Лестера" — 0:9. Интересно, что в тот раз большую часть матча "Саутгемптон" тоже играл в меньшинстве — на 12-й минуте был удален Райан Бернтранд. Сейчас же Адам Янкевич отправился в раздевалку уже на 2-й минуте. Для 19-летнего швейцарца это был дебют в основном составе в матче АПЛ.

9:0 — это повторение рекорда премьер-лиги, если говорить о самой крупной победе. В 1995-м "МЮ" с таким счетом разгромил "Ипсвич", и вот второй раз подряд в историю вляпался "Саутгемптон". Хозяевам же не хватило всего одного гола до повторения клубного рекорда — в 1956 году "МЮ" разгромил "Андерлехт" со счетом 10:0».

Manchester United are the first team in Premier League history to win 9-0 twice.

Southampton are the first team in Premier League history to lose 9-0 twice.

A record-breaking evening at Old Trafford. 🤯 pic.twitter.com/RaT9lCtEiG