Драфт НХЛ 2025: лучшие таланты, ключевые события и главные вопросы

Драфт НХЛ 2025 стартует уже на этой неделе. Если вы не следите за проспектами круглый год и только сейчас начали разбираться в будущих звездах — перед вами краткий путеводитель по ключевым событиям пятничного вечера в Лос-Анджелесе.

Насколько хорош главный претендент на первый номер — Мэттью Шефер?

Мэттью Шефер globallookpress.com

Мэттью Шефер вынужден был пропустить почти весь сезон: сначала молодой защитник страдал от мононуклеоза, затем — от перелома ключицы на молодежном чемпионате мира. Весь его хоккейный год пошел под откос.

Но когда Мэттью все же появлялся на льду, он выглядел как потенциальный элитный защитник номер один уровня НХЛ. Игрок доминировал на международных турнирах и отлично проявлял себя в Хоккейной лиге Онтарио.

Шефер демонстрирует великолепное катание, позволяющее быстро перекрывать пространство и начинать атаки. Вместе с тем его умение обращаться с шайбой, интеллект и упорство явно превосходят средние показатели по лиге. Так, его действия остаются сбалансированными по всему периметру ледовой площадки.

В свои годы Шефер прошел и через серьезные личные испытания, потеряв мать. Мэттью — один из самых молодых участников драфта: всего несколько недель отделяют его от допустимого значения для кампании 2026 года. Вместе с тем столь юный возраст формирует внушительный задел для дальнейшего прогресса.

Чего ожидать после выбора Шефера?

Калеб Деснойерс globallookpress.com

Сразу после Мэттью на вершине списка находятся форварды Майкл Миса, Калеб Деснойерс и Антон Фронделль.

Миса — обладатель исключительного статуса в Хоккейной лиге Онтарио, который блестяще проявил себя благодаря фантастическому катанию и креативу. Он стал лучшим игроком лиги и в перспективе способен вырасти в центрфорварда первой тройки. Майкл считается основным кандидатом на второй пик.

Деснойерс — самый ценный игрок плей-офф Главной юниорской хоккейной лиге Квебека — сочетает габариты, технику и характер, а значит, идеально подходит под требования для центрфорварда топ-звена.

Фронделль, несмотря на неудачную концовку сезона, уверенно выглядел в матчах против зрелых игроков. Антон обладает лучшим броском среди всех представителей драфта, и при этом он является мощным двухсторонним центром с высоким уровнем техники.

Разве Джеймс Хагенс не считался лучшим проспектом года?

Действительно, после успешной карьеры в юниорской сборной США и феерии на юниорском чемпионате мира Джеймс Хагенс долгое время находился в статусе главной жемчужины драфта.

Но первый сезон в Бостонском колледже не оправдал завышенных ожиданий, хотя форвард все равно показывал высокую результативность. Хагенс — это яркий игрок с хорошим катанием, мышлением и техникой на уровне топ-форвардов НХЛ.

Джеймс не отличается габаритами, но по профилю схож с Логаном Кули и Джеком Хьюзом на аналогичном этапе. Тем временем у скаутов возникают опасения по поводу того, сможет ли он так же уверенно справляться с жесткой физической борьбой, присущей лиге.

Несмотря на то что Хагенс больше не считается безальтернативным первым номером, он по-прежнему остается игроком с ярко выраженным потенциалом звезды и почти наверняка будет выбран одним из первых.

А как же защитники? Разве они не в числе лидеров?

Радим Мртка globallookpress.com

После выбора Шефера в первой десятке хотят увидеть форвардов, особенно тех, кто играет на позиции центра. Хорошие защитники в этом наборе также присутствуют, но следующего оборонца стоит ждать ближе к топ-10.

На роль второго по счету защитника претендует Радим Мртка — габаритный праворукий игрок ростом 198 см из «Сиэтла» — того, что в Западной хоккейной лиге. Мртка сочетает внушительные физические данные с первоклассным катанием и уверенным владением шайбой.

Несмотря на то что атакующие навыки Радима оставляют желать лучшего, его надежная оборонительная игра и умение начинать наступательные фазы делают его отличным вариантом для клубов, ищущих стабильного защитника в первую четверку.

Среди прочих кандидатов — жесткий, но при этом техничный Кашон Эйтчесон, а также высокий, подвижный и мастеровитый, но нестабильный Джексон Смит.

Краткие профили главных проспектов

Мэтью Шефер, ЛЗ, «Эри Оттерз»: Защитник ростом 188 см, обладающий выдающимся катанием, техничностью и игровым интеллектом. Производил хорошее впечатление на международных турнирах. Команда вроде «Айлендерс» сможет строить игру вокруг такого номера один.

Майкл Миса, ЦФ, «Сагино Спирит»: Получил исключительный статус в Хоккейной лиге Онтарио и быстро стал одной из звезд. Динамичное катание, фантазия и великолепное видение площадки делают его потенциальным центром, способным стать ключевым в составе на уровне НХЛ.

Калеб Деснойерс, ЦФ, «Монктон Уайлдкэтс»: MVP плей-офф Главной юниорской хоккейной лиги Квебека. Мощный универсал, сочетающий физические данные, скорость, технику и понимание игры. Вполне готов брать на себя ответственные моменты в центре нападения в НХЛ.

Антон Фронделль, ЦФ, «Юргорден»: Убедительно смотрелся против взрослых соперников в Швеции. Обладает высокой техникой, плавным контролем шайбы и убийственным броском. Надежен, универсален, способен играть в обе стороны. Идеален для роли форварда в топ-6.

Портер Мартоне, ПВ, «Брэмптон Стилхедс»: Габаритный крайний вингер с ярко выраженным техническим арсеналом и креативным мышлением. Периодически возникают вопросы к его скорости, но физическое давление, боевой настрой и голевое чутье позволяют рассчитывать на устойчивое развитие до уровня первого звена.

Джейк О’Брайен, ЦФ, «Брантфорд Тайтанс»: Один из самых стабильных нападающих в лиге Онтарио. Терпеливый и изобретательный распасовщик, умеющий создавать моменты для партнеров. Один из самых одаренных игроков драфта, нацеленный на роль центрфорварда в первых двух звеньях.

Брэйди Мартин, ЦФ, «Су-Сент-Мари Грейхаундз»: Заводной центрфорвард с жестким стилем игры и впечатляющим контролем шайбы. По природным данным уступает другим звездам драфта, но при этом выглядит не хуже с точки зрения уровня влияния на матч.

Джеймс Хагенс, ЦФ, Бостонский Колледж: Самый взрывной игрок этого списка. Из его арсенала стоит выделить выдающееся катание, технику и игровое мышление. Однако его физические особенности — при бесспорном потенциале — вызывают вопросы.

Роджер Маккуин, ЦФ, «Брендон»: Габаритный нападающий с отличной техникой и неплохим катанием для своих размеров. Из-за травмы спины пропустил почти весь сезон, но в лучших кондициях выглядит как будущий центрфорвард первого звена.

Радим Мртка, ПЗ, «Сиэтл Тандербердс»: Массивный, подвижный праворукий защитник с уверенным контролем шайбы и хладнокровием. Надежен в обороне и может вырасти в качественного игрока первой четверки.