Ротенберг не спас «Витязь». Ждём Романа Борисовича в «Локомотиве»?

Хроники «Витязя»: «Газпром», Ротенберг, миллионные долги

Первые угрожающие публикации появились 3 июня. Журналист «СЭ» Артур Хайруллин сообщил, что «Витязь» может прекратить свое существование из-за отсутствия финансирования. Об этом же рассказал анонимный источник агентства ТАСС.

Данная новость стала полной неожиданностью для хоккейной общественности. Еще за неделю до нее «богатыри», как и многие другие клубы КХЛ накануне открытия трансферного окна, продлевали контракты со своими хоккеистами. Так, до лета 2027 года в Балашихе должны были остаться нападающие Матвей Заседа и Иван Чехович, а также защитники Ярослав Бусыгин, Владислав Валенцов, Дин Стюарт.

Тем не менее, в начале июня стало известно о прекращении финансирования «Витязя». Общий долг подмосковного клуба, согласно данным «Матч ТВ», составлял 400 млн рублей, из которых 200 млн приходилось на задолженность по зарплате игрокам.

ХК «Витязь» vk.com/hcvityaz

Самое интересное, что сообщения о финансовых проблемах «Витязя» появились спустя день после публикации инсайдов, что пост главного тренера и одного из функционеров клуба из Балашихи может занять Роман Ротенберг. Незадолго до этого 44-летний специалист из-за неудовлетворительных результатов СКА в сезоне-2024/25 (7-е место на «Западе» в регулярном чемпионате и вылет в первом раунде плей-офф от московского «Динамо») был уволен с поста наставника петербуржцев.

Возможный приход Ротенберга в «Витязь» не стал бы удивлением. Уже давно было известно о связи «богатырей» с «армейцами» из Санкт-Петербурга. Генеральным спонсором подмосковного клуба был «Газпром Трансгаз Москва», который входит в структуру «Газпрома» — генерального спонсора СКА. А неофициальным куратором «Витязя» считался первый президент КХЛ и один из руководителей СКА Александр Медведев.

Однако «Газпром» в настоящее время переживает не лучшие времена. Последние два года подряд компания завершала с рекордными убытками, что вынудило принять решение об оптимизации. И, видимо, ряд спортивных проектов попал в категорию непрофильных активов.

У самого СКА ожидается 2-кратное сокращение бюджета — с 11,8 до 5,9 млрд рублей. Совет директоров, операционный менеджмент и тренерский штаб «армейцев» во главе с Медведевым и Ротенбергом были заменены. В этих условиях шансы на сохранение финансирования у клуба, который, в среднем, собирает на трибунах 2,7 тыс. человек, и лишь однажды попал в плей-офф за последние 5 сезонов, оказались минимальными.

В этой ситуации возникает вопрос, а какую тогда юридическую силу имеют гарантийные письма, которые клубы должны предоставить в лигу перед началом каждого сезона. Речь идет про документ, которым подтверждается наличие достаточного для участия в следующем сезоне объема финансирования. «Витязь» в марте наверняка указал «Газпром Трансгаз Москва» как основной источник средств, и КХЛ приняла это, включив команду из Балашихи в число участников. Но через 3 месяца этот источник самоустранился, а лига лишилась клуба.

1,5 млрд рублей не нашли — началась распродажа игроков

Спасать «Витязь», вроде как, принялся Роман Ротенберг. Ему необходимо было найти спонсора, который бы предоставил 1,5 млрд рублей, необходимых для участия в сезоне-2025/26, и погасил образовавшиеся долги. Но за 3 недели задача не была решена.

Роман Ротенберг vk.com/ska

Возможным партнером «Витязя» могла стать компания «Уралкалий», которая принадлежит Дмитрию Мазепину — не просто же так фотографией с его сыном Ротенберг поделился в начале июня. Но в итоге компания отказалась от спонсорства — запрашиваемая сумма оказалась слишком большой.

«Витязю» ничего не остается, как распродавать свои активы и погашать долги перед кредиторами. Прежде всего, команда за денежные компенсации расстается со своими игроками.

Вот кто уже покинул Балашиху: нападающий Дмитрий Бучельников (за 35 млн руб.) и защитник Джереми Рой (за 45 млн руб.) перешли в ЦСКА;

вратарь Максим Дорожко и нападающий Матвей Заседа перешли в «Амур» (за 50 млн руб.);

защитники Ярослав Бусыгин, Даниил Малоросиянов и нападающий Савелий Жиров перешли в «Автомобилист» (за 15 млн руб.);

нападающие Иван Воробьёв и Станислав Яровой перешли в «Спартак» (за 10 млн руб.).

Таким образом, «Витязь» выручил 155 млн рублей, что явно недостаточно для полного погашения долгов. Однако в ростере подмосковного клуба еще остается порядка полутра десятка хоккеистов, и наиболее востребованными из них будут вратарь Андрей Кареев, защитник Егор Рыков, нападающие Иван Чехович и Александр Дарьин. Так что распродажа в ближайшие дни продолжится.

Теперь в КХЛ 22 клуба или придёт Тула?

КХЛ сейчас придётся принять решение, что делать дальше. С одной стороны, вроде бы всё понятно: проводить чемпионат с 22 клубами. Тогда для равного количества команд в конференциях стоит кого-то перевести с Востока на Запад. По географическим и спортивным параметрам оптимальным выбором в данном случае должна стать тольяттинская «Лада».

ХК «Лада» vk.com/hc_lada

С другой стороны, по сведениям телеграм-канала Mash на спорте, Континентальная хоккейная лига обсуждает с Министерством спорта Тульской области вариант с включением в число участников чемпионата вместо «Витязя» тульского ХК «АКМ». В конце 2024 года уже поднимался вопрос о вступлении в КХЛ нового коллектива из Тулы. Но главным препятствием для этого является вместимость домашней арены — 3 тысячи зрителей, что на 2,5 тысячи меньше, чем требует КХЛ.

Реконструировать стадион к сентябрю 2025 года оказалось невозможным, а вариант с временным переездом в другой регион отвергли. В итоге компания «Полипласт», которой принадлежит ХК «АКМ», стала стратегическим партнером «Лады», а тульский клуб продолжит выступление в ВХЛ. Однако расформирование «Витязя» и освобождение арены в Балашихе по всей видимости всё переиграло.

Варианты для Ротенберга: детский хоккей, «Динамо», «Локомотив»

А где окажется еще один участник этой истории — Роман Ротенберг? Он говорил, что обязательно будет работать тренером и открыт для предложений. В то же время, отвечая на вопрос о своем будущем, он заявил, что нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед.

«Я полностью сконцентрирован на детско-юношеском хоккее. И я буду тренировать детей в следующем сезоне» Роман Ротенберг

Это заявление он сделал на презентации хоккейной школы «Красная Машина Юниор», которая была открыта при его непосредственной поддержке. Тем не менее, журналисты продолжают давать инсайды о будущем экс-тренера СКА.

Колумнист «СЭ» Игорь Еронко сообщил, что Роман Борисович собирается в московское «Динамо», где его дядя Аркадий Романович по-прежнему имеет определенное влияние. Бело-голубыми руководит Алексей Кудашев, который в минувшем сезоне вывел команду в полуфинал — сейчас место занято, поэтому приход Ротенберга возможен не раньше, чем через год.

Еще более громкий инсайд дал портал AllHockey.Ru. Якобы руководство ярославского «Локомотива» рассматривает Романа Ротенберга как одного из кандидатов на пост главного тренера, который не так давно ради работы в ЦСКА покинул Игорь Никитин. Как это возможно при президенте «железнодорожников» Юрии Яковлеве — по своим взглядам, антагонисте Ротенберга — не совсем понятно.

Но если вспомнить, что двоюродный брат Романа Борисовича — Борис Аркадьевич –трудится заместителем генерального директора в футбольном «Локомотиве» из Москвы, то исключать определенных решений административного характера со стороны РЖД не стоит. Это межсезонье уже показало, что возможно всё.