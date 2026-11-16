прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.88

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Лада-Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 18:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

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«Лада»

Турнирное положение: «Лада» после 27 сыгранных матчей обосновалась на последней, 11-й строчке Западной конференции с 17 очками. От зоны плей-офф команду отделяют 10 пунктов.

Последние матчи: После гостевой победы над «Локомотивом» (1:0) «Лада» крупно проиграла «Салавату Юлаеву» (0:5), но дома вновь одолела ярославцев по буллитам (1:0).

Выездную серию команда Игоря Горбенко начала с поражения от «Северстали» (3:4), затем переиграла «Сочи» в овертайме (4:3) и уступила «Торпедо» (1:3).

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Не сыграют: Дойл Сомерби, Артем Карпов, Артем Волков.

Состояние команды: Которая по счету перестройка не помогла «Ладе» выбраться из подвала Запада, при этом отдельные удачные отрезки тольяттинцев не меняют общей картины.

Ранее впервые в нынешнем сезоне «Ладе» удалось одержать две победы кряду на домашнем льду. До этого при своих болельщиках тольяттинцы потерпели семь поражений в восьми матчах.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: «Металлург» возглавляет Восточную конференцию с 39 очками после 27 матчей. Ближайшего преследователя в лице «Нефтехимика» магнитогорцы опережают на 8 зачетных баллов.

Последние матчи: После гостевого поражения от «Сибири» (2:5) «Металлург» обыграл в Екатеринбурге «Автомобилист» (4:3), а дома крупно уступил ЦСКА (3:7).

В следующей встрече команда Константина Шафранова переехала «Нефтехимик» (8:1). Спустя неделю магнитогорцы дома уступили «Авангарду» в овертайме (3:4). В Астане уральцы драматично проиграли «Барысу» (4:5).

Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: Устойчивое лидерство в родной конференции подтверждает высокий класс «Металлурга» в условиях перемен, произошедших с командой в осенний цикл.

Магнитогорцы много забивают, являются безусловными лидерами лиги по результативности, но в последних матчах, как кажется, сбавили в плане стабильности и стали допускать больше ошибок в обороне.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг обыграл «Ладу» в шести последних личных встречах

В пяти из шести предыдущих личных встреч было забито 5 и менее голов

«Металлург» Мг забивал 3 и более голов в двух предыдущих матчах на территории «Лады»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 6.44, ничья — в 5.21, победа «Металлурга» — в 1.46.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: Оборона «Лады» непозволительно часто отпускает соперников при быстром движении шайбы. Магнитогорцы строят игру на скорости и постоянной смене направлений атак.

1.88 Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Лада — Металлург Мг принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 3.5 за 1.88.

Прогноз: Тольяттинцы с трудом выдерживают высокий темп на протяжении всей встречи. «Металлург» умеет оказывать давление смена за сменой, не позволяя сопернику надолго отодвигать игру от ворот.

2.55 «Металлург» Мг забьет во всех периодах — да Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч Лада — Металлург Мг принесёт чистый выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: «Металлург» Мг забьет во всех периодах — да за 2.55.