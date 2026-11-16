В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Лада-Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 18:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.
«Лада»
Турнирное положение: «Лада» после 27 сыгранных матчей обосновалась на последней, 11-й строчке Западной конференции с 17 очками. От зоны плей-офф команду отделяют 10 пунктов.
Последние матчи: После гостевой победы над «Локомотивом» (1:0) «Лада» крупно проиграла «Салавату Юлаеву» (0:5), но дома вновь одолела ярославцев по буллитам (1:0).
Выездную серию команда Игоря Горбенко начала с поражения от «Северстали» (3:4), затем переиграла «Сочи» в овертайме (4:3) и уступила «Торпедо» (1:3).
Не сыграют: Дойл Сомерби, Артем Карпов, Артем Волков.
Состояние команды: Которая по счету перестройка не помогла «Ладе» выбраться из подвала Запада, при этом отдельные удачные отрезки тольяттинцев не меняют общей картины.
Ранее впервые в нынешнем сезоне «Ладе» удалось одержать две победы кряду на домашнем льду. До этого при своих болельщиках тольяттинцы потерпели семь поражений в восьми матчах.
«Металлург» Мг
Турнирное положение: «Металлург» возглавляет Восточную конференцию с 39 очками после 27 матчей. Ближайшего преследователя в лице «Нефтехимика» магнитогорцы опережают на 8 зачетных баллов.
Последние матчи: После гостевого поражения от «Сибири» (2:5) «Металлург» обыграл в Екатеринбурге «Автомобилист» (4:3), а дома крупно уступил ЦСКА (3:7).
В следующей встрече команда Константина Шафранова переехала «Нефтехимик» (8:1). Спустя неделю магнитогорцы дома уступили «Авангарду» в овертайме (3:4). В Астане уральцы драматично проиграли «Барысу» (4:5).
Не сыграют: Потери отсутствуют.
Состояние команды: Устойчивое лидерство в родной конференции подтверждает высокий класс «Металлурга» в условиях перемен, произошедших с командой в осенний цикл.
Магнитогорцы много забивают, являются безусловными лидерами лиги по результативности, но в последних матчах, как кажется, сбавили в плане стабильности и стали допускать больше ошибок в обороне.
Статистика для ставок
- «Металлург» Мг обыграл «Ладу» в шести последних личных встречах
- В пяти из шести предыдущих личных встреч было забито 5 и менее голов
- «Металлург» Мг забивал 3 и более голов в двух предыдущих матчах на территории «Лады»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 6.44, ничья — в 5.21, победа «Металлурга» — в 1.46.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.
Прогноз: Оборона «Лады» непозволительно часто отпускает соперников при быстром движении шайбы. Магнитогорцы строят игру на скорости и постоянной смене направлений атак.
Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 3.5 за 1.88.
Прогноз: Тольяттинцы с трудом выдерживают высокий темп на протяжении всей встречи. «Металлург» умеет оказывать давление смена за сменой, не позволяя сопернику надолго отодвигать игру от ворот.
Ставка: «Металлург» Мг забьет во всех периодах — да за 2.55.