прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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«Автомобилист»

Турнирное положение: «Автомобилист» с 29 очками после 25 матчей занимает 6-е место на Востоке. От 4-й позиции екатеринбуржцев отделяют дополнительные показатели.

Последние матчи: В заключительной встрече октября «Автомобилист» уступил дома «Металлургу» (3:4), а в ноябре стартовала с поражения от «Салавата Юлаева» в Уфе (2:3, ОТ).

Победную серию команда Алексея Кудашова начала в Челябинске, одолев «Трактор» по буллитам (3:2). Дома екатеринбуржцы обыграли «Шанхайских Драконов» (4:2) и «Ак Барс» (5:1).

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Не сыграют: Максим Тарасов, Антон Слепышев.

Состояние команды: «Автомобилист» уверенно прибавил после неровного начала сезона. Екатеринбуржцы подтянули качество игры и постепенно возвращаются в число ведущих команд Востока.

Традиционно сильной чертой уральцев остаются матчи на домашнем льду. Так, в семи последних встречах на своей территории коллектив Алексея Кудашова одержал шесть побед, пять из которых сопровождались четырьмя и более заброшенными шайбами.

«Спартак»

Турнирное положение: В 27 матчах «Спартак» заработал 32 очка, с которыми забрал 4-ю строчку Западной конференции. От лидерской тройки красно-белые отстают на 3 зачетных балла.

Последние матчи: В начале ноября «Спартак» проиграл «Торпедо» (1:3) и «Локомотиву» (1:4), после чего дома взял верх над минским «Динамо» (5:3).

В Петербурге команда Алексея Жамнова крупно уступила СКА (1:7), а по возвращении в Москву проиграла «Амуру» (3:4). Последняя встреча с «Адмиралом» завершилась победой красно-белых (6:3).

Не сыграют: Уилл Райлли, Даниил Орлов.

Состояние команды: «Спартак» держится вблизи лидерской тройки Запада благодаря продуктивной атаке. При этом на дистанции красно-белым не удается сократить разрыв с топами в плане качества игры.

С 75 голами после 27 матчей команда Алексея Жамнова входит в тройку лучших в конференции по результативности. Между тем шесть из девяти предыдущих игр закончились поражением столичного коллектива.

На что ставят в матче Автомобилист — Спартак Букмекерские коэффициенты на матч Автомобилист — Спартак: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Автомобилист» победил в трех из четырех последних личных встреч

В двух последних личных встречах на льду «Автомобилиста» была установлена ничья в основное время

«Спартак» забивал 4 гола в основное время в трех последних личных встречах на льду «Автомобилиста»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.41, ничья — в 4.30, победа «Спартака» — в 2.61.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.

Прогноз: «Спартак» вновь жестко проседает в обороне, а выезд в Екатеринбург едва ли поможет москвичам исправить ситуацию. «Автомобилист» сейчас увереннее распоряжается шайбой и, как правило, демонстрирует силу на домашнем льду.

1.85 «Автомобилист» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч Автомобилист — Спартак позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: «Автомобилист» победит в матче за 1.85.

Прогноз: Екатеринбуржцы предпочитают контролировать игру без лишнего риска, особенно при преимуществе в счете. У «Спартака» в подобном случае могут возникнуть трудности с позиционным нападением.

1.96 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Автомобилист — Спартак принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.96.