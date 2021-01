Ограниченность Сульшера во всей красе. «Юнайтед» не смог победить на «Эмирейтс»

В матче английской Премьер-лиги «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью 0:0 на стадионе «Эмирейтс».

После шокирующего поражения от «Шеффилд Юнайтед» «Манчестер Юнайтед» хотел вернуться на победный путь, но вместо этого оказался до боли безжизненным и сподобился лишь на то, чтобы помешать тоже довольно вялому «Арсеналу» выиграть третий матч подряд.

Обозреватель Squawka Мухаммад Батт выделил победителей и проигравших в этом матче.

Победитель: Давид Луис

Комментаторы и телеведущие высмеивали Давида Луиса за то, что он проявил радостную реакцию после того, как подставил голову под мяч после удара Бруну Фернандеша со штрафного. Конечно, банально праздновать что-то подобное, но в такой игре, где все очень напряженно и единственный гол может оказать огромное влияние на результат, блокировка штрафного удара от парня, который недавно заставил капитулировать «Ливерпуль», может считаться большим достижением.

В последний раз «Арсенал» обыгрывал «Манчестер Юнайтед» на «Эмирейтс» со счетом 2:0 в начале 2020 года, и в центре обороны лондонцев был Давид Луис. Несмотря на множество изменений за последний год в лондонской команде, бразилец остается на своем месте.

No player has made more clearances (10) in a single Premier League game for Arsenal this season than Rob Holding.

He's made more clearances (76) and won more aerial duels (43) than any other Arsenal player this campaign. 💪 pic.twitter.com/gkeAbZReDU — Squawka Football (@Squawka) January 30, 2021

Луис блестяще выступил на «Эмирейтс», выстраивая защитную линию «Арсенала» с высочайшей уверенностью. Десять выносов из штрафной площади от Роба Холдинга стали возможны, поскольку бразилец контролировал все передачи, вынуждая «Юнайтед» регулярно выполнять бессмысленные кроссы.

И хотя в этот раз «Арсенал» не выиграл, он провел четвертый сухой матч из последних пяти против «Манчестер Юнайтед». Так что, может быть, Давид Луис был прав, когда праздновал после того штрафного удара.

Проигравший: Маркус Рашфорд

Маркус Рашфорд — один из самых опасных нападающих Премьер-лиги, обладающий ураганной скоростью и уникальными навыками. Но все это мы видим, когда он играет на левом фланге. Слева он, очевидно, может подстроиться под правую ногу, используя обширные навыки дриблинга, чтобы сбить с толку противников. В редких случаях он даже способен прорваться по флангу, обостряя игру.

(H) 1-6 vs Spurs

(H) 0-0 vs Chelsea

(H) 0-1 vs Arsenal

(H) 0-0 vs Man City

(A) 0-0 vs Liverpool

(A) 0-0 vs Arsenal

Man Utd have not beaten a 'Big Six' rival in the Premier League this season. 👀 pic.twitter.com/jjscuUx8Cq — Squawka Football (@Squawka) January 30, 2021

Вот только справа он теряет все это, поскольку может вести мяч только в одном направлении, чем упрощает жизнь защитникам соперника.

Вчера он расположился как раз на правом фланге, и, хотя ему противостоял Седрик, Рашфорд довольно редко обыгрывал его один в один, поскольку был ограничен в своих возможностях. Что еще хуже, из-за того, что он играл справа и не оказывал никакого влияния на игру, уверенность Маркуса упала до такой степени, что даже когда он перешел на противоположный край, он не смог действовать как обычно.

Рашфорд действительно был непродуктивен. В своем дебютном матче с «Арсеналом» в АПЛ в 2016 году он оформил дубль и сделал результативную передачу, а вчера ни разу по-настоящему не угрожал воротам, а его замена за 10 минут до конца основного времени казалась неизбежной.

Неспособность «Манчестер Юнайтед» подписать этим летом правого нападающего оказалась нелепой оплошностью, но тот факт, что клуб ставит своего лучшего нападающего на неудобную позицию только для того, чтобы втиснуть в состав темпераментного француза, еще более смешон.

Победитель: Гранит Джака

Немногие игроки чемпионата Англии подверглись такой же травле, как Гранит Джака. Швейцарский центральный полузащитник не относится к числу самых скоростных и энергичных игроков, поэтому он может выглядеть немного взволнованным, если «Арсенал» играет неорганизованно.

Однако под руководством Микеля Артеты Джака значительно прибавил. В субботу вечером он был лучшим на поле. И хотя это не самое большое достижение, учитывая в целом низкий уровень игры в центре поля, швейцарец сделал больше всего касаний (67), передач (57 из 59), передач на чужой половине поля (28) и чаще остальных отвоевывал для «канониров» владение мячом (9).

Проигравший: Эдинсон Кавани

Нет сомнений в том, что Эдинсон Кавани — лучший выбор «Манчестер Юнайтед» для игры на острие атаки. Его движения и маневренность находятся на невероятно высоком уровне (в лиге с ним может сравниться разве что Серхио Агуэро по игре без мяча в штрафной площади). И накануне мы увидели доказательство этого, но на поверхность всплыл и главный недостаток уругвайца — он упускает шансы.

Два лучших голевых момента выпали на Эдинсона Кавани после великолепных прострелов защитников «Юнайтед». Но каждый раз ему не удавалось забить, что было довольно легко для футболиста его способностей.

Однако это не новость. Любой, кто наблюдал за игрой Кавани на протяжении всей карьеры, знает, что он упускает много шансов. Он забивает много голов, но, как правило, это происходит потому, что он играет в командах, которые создают для него много моментов.

«Манчестер Юнайтед» не создает много моментов. Для него или для кого угодно. Кавани — особенный игрок, бывшая суперзвезда мирового класса, но ему точно необходимо давать больше шансов, если он хочет забивать так же часто, как раньше.

Победитель: Микель Артета

Микель Артета трижды встречался с «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера «Арсенала» и во всех трех играх избегал поражения: две победы и вчерашняя ничья. На самом деле он не только избегал поражений, но и не пропустил ни одного гола. И это против одной из самых мощных контратак Премьер-лиги и команды, которая по традиции разрывала «канониров» в клочья.

Артета — лишь второй тренер в истории английской лиги, который сохранил ворота на замке в первых трех матчах против «красных дьяволов». Это поистине историческое достижение, которое красноречиво свидетельствует о влиянии Артеты на лондонскую команду. Он обладает способностью заставить защиту быть надежной.

С Рождества 2020 года «канониры» не проигрывают в семи матчах. Это личная заслуга Артеты.

Проигравший: Уле Гуннар Сульшер

После разгрома «Арсенала» на «Эмирейтс» в своей первой игре Уле Гуннар Сульшер больше ни разу не обыгрывал «канониров» в пяти попытках. Боле того, он потерпел четыре поражения. Норвежец никогда не чувствовал себя комфортно в матчах с «Арсеналом», как с точки зрения настройки своей команды для контратак, так и с точки зрения того, за счет чего он собирается побеждать. Вчера «Арсенал» остался без трех из пяти лучших игроков, а «Юнайтед» был заторможенным и разрозненным.

Aaron Wan-Bissaka made more recoveries (10), made more tackles (4) and made more clearances (4) than any other Man Utd player against Arsenal.

A solid defensive effort. pic.twitter.com/r9OxBGoVbt — Squawka Football (@Squawka) January 30, 2021

Более того, в этом сезоне прошло несколько крупных матчей, в которых «Юнайтед» Сульшера выглядел безжизненным. Отнюдь не большой игровой эксперт, Сульшер теперь, кажется, идет на эти встречи, стремясь получить 0:0, а не рисковать чем-либо. Он разошелся миром с «Ливерпулем», «Сити», «Челси» и «Арсеналом». Во всех поединках был зафиксирован счет 0:0, хотя «красные дьяволы» могли претендовать на победу.

Эта игра полностью продемонстрировала слабые стороны и ограничения Сульшера. Если в полузащите еще была какая-то тактическая согласованность, то в атаке — нет. Это была медленная и скучная игра, в которой весь упор был сделан на то, что одна из суперзвезд создаст гол из ниоткуда, но вместо этого игроки выглядели уставшими и нуждающимися в спасении с помощью системы, которой просто не было.

«Манчестер Юнайтед» может претендовать на титул, но, если что-то кардинальное не изменится, у манкунианцев нет качества, чтобы быть настоящими победителями.