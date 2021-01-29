Чемпион проснулся. «Ливерпуль» снова в деле

«Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» в седьмой раз кряду

Это наконец-то произошло: «Ливерпуль» прервал свою кошмарную безголевую серию в АПЛ. В четверг вечером команда Юргена Клоппа нокаутировала «Тоттенхэм» (3:1).

Ну а мы собрали для вас самые интересные мысли о долгожданной победе «Ливерпуля», который, по всей видимости, возвращается в чемпионскую гонку.

«Ливерпуль» рано списывать со счетов

К такому выводу пришел глава футбольного отдела BBC Фил Макнатти, которого впечатлила игра «Ливерпуля», как в атаке, так и защите.

«Это был впечатляющий матч в исполнении "Ливерпуля" на фоне серьезных проблем в центре обороны.

Фабиньо, который шикарно проявил себя на этой позиции в отсутствие ван Дейка и Гомеса, не смог сыграть из-за повреждения, а хрупкий Матип продержался всего лишь 45 минут, после чего был заменен.

В итоге во втором тайме в центре защиты у "Ливерпуля" играли капитан команды Джордан Хендерсон и совсем неопытный Натаниэль Филлипс.

И эта не самая очевидная пара центральных защитников отлично справилась со своей работой. Но еще больше впечатлила атака "Ливерпуля", собственно, благодаря которой и удалось достичь результата. Мане, Салах и Фирмино регулярно угрожали воротам "Тоттенхэма".

Их неутешительная игра привела к тому, что "Ливерпуль" опустился в таблице АПЛ, а также вылетел из Кубка Англии, но вчера всем стало ясно, что действующих чемпионов слишком рано списывать со счетов», — пишет Макналти.

«Ливерпуль» вернулся в чемпионскую гонку

Победа над «Тоттенхэмом» может стать очень серьезным психологическим подспорьем для «Ливерпуля», считает футбольный обозреватель The Independent Мигель Дилэйни.

«Важнейший результат, который может иметь большие последствия. "Ливерпуль" снова показал чемпионскую игру, при этом выглядев на две головы выше "Тоттенхэма".

"Ливерпуль" выиграл 3:1, но счет вполне мог быть 5:1 или 6:1. Но это далеко не единственный момент, который заставил задуматься.

Проблемы Жозе Моуринью, возможно, только начинаются, несмотря на то, что у его команды все время что-то не так. Харри Кейн был заменен в перерыве из-за травмы.

Между тем, звезды "Ливерпуля" внезапно проснулись, и, прежде всего, это касается Фирмино, Александера-Арнольда и Мане.

Этот успех может дать толчок сезону "Ливерпуля". Тогда как "Тоттенхэм" и Моуринью снова остались где-то на обочине. Более того, "шпоры" находятся в опасности.

"Ливерпуль" же после этого снова может стремиться к вершине. В конце концов, их игра снова соответствует первому месту», — отмечает Дилэйни.

«Ливерпуль» наказал «Тоттенхэм» за ошибки

«Юрген Клопп отныне может считать, что 2021-й год, наконец, начался для его некогда всемогущего "Ливерпуля". Первая победа "мерсисайдцев" в чемпионате в новом году пришлась на месяц позже, чем хотелось бы их тренеру, но, с другой стороны, они снова показали, что могут побеждать в больших матчах.

Это был великолепный матч, который, на самом деле, продолжался около 65 минут. Результат оставил много сожалений для Жозе Моуринью, его "Тоттенхэм" допускал грубейшие ошибки при каждом пропущенном голе.

Уго Льорис должен признать, что первые два гола были частично и его ошибками. Позже Моуринью признался, что в перерыве у него состоялся очень эмоциональный разговор с игроками из-за индивидуальных ошибок», — пишет обозреватель The Telegraph Сэм Уоллес.

«Ливерпуль» снова в деле

Аналогичные мысли и у обозревателя The Sun Дэйва Кидда, который также поделился очень интересной статистикой в противостоянии Клоппа и Моуринью.

«Чемпион вернулся в игру. И на этот раз не может быть никаких споров на тему, что победил тот, кто лучше.

После восьми мучительных часов без голов серия прервалась, "Ливерпуль" в течение 20 минут трижды поразил ворота "Тоттенхэма". И не будем также забывать про отмененный гол Салаха.

Это был вечер, который суммировал весь хаос текущего сезона АПЛ — травмы, ошибки, спорные решение ВАР, ярость тренеров. Здесь было абсолютно все.

"Ливерпуль" в какой-то момент не смог рассчитывать сразу на четырех ведущих центральных защитников, но даже в такой ситуации "шпоры" не воспользовались проблемами соперника.

Это была седьмая победа "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" подряд. И четвертая кряду победа Клоппа над Моуринью. "Ливерпуль" снова в деле», — пишет Кидд.

У Моуринью серьезные проблемы в защите

А футбольного автора The Guardian Дэвида Хитнера больше всего удивило количество ошибок в обороне «Тоттенхэма».

«Жозе Моуринью попробовал тактику и с тремя защитниками, и с четырьмя, но это никак не помогло избавиться от некоторых ошибок, которые сыграли роль в каждом голе "Ливерпуля".

В первом случае "Тоттенхэм" пропустил из-за путаницы между Уго Льорисом и Эриком Дайером, второй гол стал результатом ошибки вратаря.

Моуринью предпочел в стартовом составе Джо Родона Тоби Алдервейрелду, посчитав, что 23-летний защитник лучше готов к высокому темпу игры. Но в итоге Родон допустил несколько результативных ошибок. Странно, конечно, ведь до этого "шпоры" за весь сезон пропустили с игры всего лишь пять мячей.

Моуринью попытался спасти ситуацию, поменяв в перерыве схему с 3-4-3 на 4-2-3-1, но второй тайм его команда начала еще хуже», — пишет Хитнер.