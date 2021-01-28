Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы

В 20-м туре АПЛ «Челси» в первом поединке под руководством нового наставника Томаса Тухеля сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Тухель не успел быстро встряхнуть «Челси»

«Возможно, резкий темп перемен привел к неизбежному началу жизни при Томасе Тухеле. Баннер "Мы искренне доверяем", с любовью представленный за день до последнего жестокого увольнения от Романа Абрамовича, все еще висел на трибуне "Шед Энд".

Споры по поводу выдворения легенды клуба все еще не утихли, и хотя сторонники Фрэнка Лэмпарда будут использовать это бледное выступление как доказательство того, что он заслужил больше времени, вероятно, стоит отложить суждение о пригодности Тухеля для этой работы, пока он не проведет больше одной тренировки под своим началом», — пишет на страницах The Guardian Джейкоб Стейнберг.

«Тухель едва успел распаковать свои чемоданы с тех пор, как был назначен менеджером "Челси", и, если он еще не знал об этом, сие было подтверждением того, что распутать противоречия в его новой команде будет нелегко. Как и Лэмпард до него, немец не смог найти лучшую формулу в полузащите и атаке.

Он, казалось, слишком много думал о своем вступительном составе, в котором Хадсон-Одои был блуждающим правым вингбеком, а "Челси" не хватило искры в атаке без Маунта, который не смог сломить сопротивление "Вулверхэмптона" после своего позднего выхода на замену».

«Вулверхэмптон» продлил безвыигрышную серию

«Волки не выигрывают в АПЛ семь матчей, но они тяжело работали, чтобы увезти домой ценный балл, несмотря на то, что им не удалось хотя бы раз попасть в створ ворот. Команда Нуну пережила тяжелые времена после победы над "Челси" благодаря голу Нету на 90+5-й минуте в "Молинью" 15 декабря. Они прибыли в Лондон, набрав всего два очка из 18 возможных», — отмечает в отчете BBC о поединке Нил Джонстон.

«Тем не менее, они целыми отрезками "сушили" "Челси" на пути к своему первому матчу без пропущенных мячей в АПЛ с 30 октября. "Вулверхэмптон" терпели неудачи после потери Хименеса из-за серьезной травмы, но Нуну будет надеяться, что приход в аренду Хосе, который забил 62 гола в 170 играх за "Сосьедад", а также возвращение Даниэля Поденсе после травмы подтолкнет его команду к успеху».

«Челси» много держал мяч, но без особого креатива

«И все же, были признаки немедленного влияния нового тренера "Челси". Хозяева завершили первый тайм с 433 точными передачами — наибольший показатель для лондонцев после первого тайма матча АПЛ, с тех пор, как Opta начала учитывать эту статистику в 2003 году.

Однако это не было полноценной схемой 4-3-3: Тухель решил отказаться от предпочитаемой тактики Лэмпарда и выставил 3-4-2-1 с высокой линией обороны и высоко действующими вингбеками», — отмечает в материале ESPN Джеймс Олли.

«Хадсон-Одои великолепно отреагировал на требования, предъявляемые к нему в такой роли, и легко оказался лучшим игроком "Челси". Но несмотря на доминирование во владении мяча, который дошел до 79 процентов, гостям не доставляли хлопот на протяжении большей части игры.

"Синие" начали с обновленной концентрацией и интенсивностью, которые вы ожидаете от только что пришедшего тренера, и закончили мощно, когда вышедшие на замену Пулишич и Маунт произвели заметное впечатление, но большую часть игры лондонцы не использовали мяч с достаточной изобретательностью или креативом».

«Челси» по-прежнему плох в атаке

«"Челси" обычно играл по схеме 4–3–3 под руководством Лэмпарда, но его преемник немедленно изменил схему: Силва, Аспиликуэта и Рюдигер были тремя центрбеками. Будет ли это план, которого он станет придерживаться, или просто временная мера, чтобы зеркалить формацию "Вулверхэмптона", еще предстоит выяснить, но это был лишь второй раз в этом сезоне, когда "Синие" использовали трое центрбеков в АПЛ после нулевой ничьей с "Манчестер Юнайтед" в октябре», — анализирует игру хозяев в материале Sky Sports Ник Райт.

«Результат был таким же и теперь, когда им не удавалось конвертировать владение мячом в моменты, но Тухель, по крайней мере, будет воодушевлен фрагментами выступления обороны. "Челси" пропустил девять мячей в последних пяти матчах АПЛ, так что "сухой" поединок был желанным.

"Волки" все же выходили на ударные позиции, в лучшей из которых Нету попал в перекладину во втором тайме, но хозяева свели удары своих соперников до всего четырех — их самый низкий показатель в сезоне — и ни один из них не пришелся в створ. Теперь Тухель должен поразмыслить над тем, было ли дополнительное усиление защиты достигнуто в ущерб атакующей остроты».