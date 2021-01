Возрождение «Арсенала» продолжается: гениальный Смит-Роу и возвращение настоящего Обамеянга

Ну а мы сейчас узнаем, что говорят в Англии про «Арсенал» после уверенной победы над «Ньюкаслом».

Один из главных футбольных экспертов Англии Гари Нэвилл уверен, что Микель Артета после всех неудач понял, что единственно правильный путь — сделать ставку на молодых.

«Он все-таки нашел правильный путь. Перед матчем с "Челси", на котором я присутствовал, Артета был в отчаянии. И я тогда тоже думал, что у "Челси" вообще не будет никаких проблем против "Арсенала". Но ситуация резко изменилась: вышли три бразильца, опытные футболисты, и молодежь — и вдруг они стали похожи на команду.

Помню еще, что по ходу того матча я говорил в первом тайме, что болельщикам это должно понравиться.

Вы только посмотрите, как играет Смит-Роу, а также остальные молодые футболисты, особенно в передней зоне — они безумно заряжены», — сказал Нэвилл в эфире популярной аналитической программы Monday Night Football.

Обозреватель The Independent Том Кершоу тоже первым делом выделил в составе «Арсенала» Эмиля Смита-Роу, который, по его мнению, может стать идеальной заменой для Месута Озила.

«Еще на прошлой неделе в "Арсенале" доминировал теперь уже изгнанный призрак Месута Озила, особенно на фоне нехватки креативных мыслей в игре с "Кристал Пэлас". Но эта победа стала шикарным экспонатом. Творческое бремя взял на себя Эмиль Смит-Роу, который не так давно помог "Арсеналу" выбить "Ньюкасл" из Кубка Англии. Смит-Роу на этот раз стал автором классного результативного паса на Букайо Сака.

