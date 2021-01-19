Возрождение «Арсенала» продолжается: гениальный Смит-Роу и возвращение настоящего Обамеянга

Лондонский «Арсенал» в понедельник вечером одержал разгромную победу над «Ньюкаслом» (3:0). В турнирном плане этот успех не очень сильно повлиял на положение команды Микеля Артеты, но теперь уже ни у кого нет сомнений — «канониры» пришли в себя, а сложнейший период остался позади. Вот хотя бы один факт: «Арсенал» ни разу не пропустил в пять последних матчах — четыре победы и ничья, общая разница мячей — 10:0. Так что, да, руководство клуба, скорее всего, верно поступило, не поддавшись эмоциям — в какой-то момент СМИ очень активно призывали к отставке Артеты.

Ну а мы сейчас узнаем, что говорят в Англии про «Арсенал» после уверенной победы над «Ньюкаслом».

Артета полностью доверился молодежи

Один из главных футбольных экспертов Англии Гари Нэвилл уверен, что Микель Артета после всех неудач понял, что единственно правильный путь — сделать ставку на молодых.

«Он все-таки нашел правильный путь. Перед матчем с "Челси", на котором я присутствовал, Артета был в отчаянии. И я тогда тоже думал, что у "Челси" вообще не будет никаких проблем против "Арсенала". Но ситуация резко изменилась: вышли три бразильца, опытные футболисты, и молодежь — и вдруг они стали похожи на команду.

Помню еще, что по ходу того матча я говорил в первом тайме, что болельщикам это должно понравиться.

Вы только посмотрите, как играет Смит-Роу, а также остальные молодые футболисты, особенно в передней зоне — они безумно заряжены», — сказал Нэвилл в эфире популярной аналитической программы Monday Night Football.

Смит-Роу заставит забыть про Озила

Обозреватель The Independent Том Кершоу тоже первым делом выделил в составе «Арсенала» Эмиля Смита-Роу, который, по его мнению, может стать идеальной заменой для Месута Озила.

«Еще на прошлой неделе в "Арсенале" доминировал теперь уже изгнанный призрак Месута Озила, особенно на фоне нехватки креативных мыслей в игре с "Кристал Пэлас". Но эта победа стала шикарным экспонатом. Творческое бремя взял на себя Эмиль Смит-Роу, который не так давно помог "Арсеналу" выбить "Ньюкасл" из Кубка Англии. Смит-Роу на этот раз стал автором классного результативного паса на Букайо Сака.

Два гола Пьера-Эмерика Обамеянга во втором тайме после неудачной игры до перерыва придадут ему столь необходимый прилив уверенности.

"Арсенал" набрал три очка в образцовом стиле», — пишет Кершоу.

Возвращение Обамеянга

Автор The Guardian Ник Эймс не смог пройти мимо классной игры Пьера-Эмерика Обамеянга, который провалил первую часть сезона.

«Это в каком-то смысле все еще детские шаги, но, возможно, "Арсенал" уже сделал значительный шаг вперед. Вряд ли это повод для безудержной радости, но еще недавно казалось, что такие времена вообще не наступят.

Осенняя борьба "Арсенала" шла рука об руку с голевой засухой Обамеянга, но сейчас, когда он с невероятной легкостью забивал второй гол в ворота "Ньюкасла", все это казалось очень далеким воспоминанием.

В первом тайме он получал мяч в опасных зонах чаще, чем во всех остальных матчах сезона. И это уже было существенным прогрессом, несмотря на то, что не хватало реализации. "Ньюкасл" до какого-то момента держал "Арсенал" в страхе, но был полностью сломлен через пять минут после перерыва.

Сака и Смит-Роу — воспитанники клубной академии, именно они вдохнули жизнь в этот "Арсенал". Долгое время в "Арсенале" беспокоились по поводу плохой формы Виллиана и Пепе, но теперь в этом нет смысла, поскольку Сака и Смит-Роу начинают поднимать команду на тот уровень, на что их более опытные партнеры по команде, похоже, просто неспособны.

Давление, которое Артета испытывал месяц назад, похоже, уменьшилось. Теперь на лицах игроков и их тренера все чаще можно увидеть улыбки», — отмечает Эймс.

Брюс рискнул, но это не помогло

Обозреватель The Sun Марк Ирвин признался, что его удивила смелость главного тренера «Ньюкасла» Стива Брюса, который попытался удивить «Арсенал» изменениями в стартовом составе.

«Брюс признал, что на прошлой неделе, когда стал первым, кто в этом сезоне проиграл "Шеффилд Юнайтед", выбрал не тот состав. Он полностью согласился с критикой в свой адрес.

И все же никто не ожидал, что он проявит такую смелость там, где он ни разу не выигрывал в 17-ти предыдущих матчах в качестве главного тренера.

В стартовый состав попали все атакующие игроки. Но этого оказалось недостаточно, чтобы прервать серию без побед, которая теперь составляет девять матчей. Теперь "Ньюкасл" с тревогой смотрит на зону вылета. У них все еще есть семь очко преимущества перед тремя худшими командами, но, похоже, ничего из того, что делает Брюс, не работает. Остается только рассуждать о том, как долго это будут терпеть», — пишет Ирвин.

Возрождение продолжается

«Арсенал» возрождается — к такому выводу пришел автор BBC Майкл Имонс, который при этом напомнил, что «канониры» по-прежнему рискуют повторить провал 25-летней давности.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсеналу грозит худший сезон с 1995 года, когда они финишировали 12-ми. И это последний случай, когда "канониры" не попали в еврокубки.

😅 C E L E B R A T I O N 😅#ARSNEW pic.twitter.com/CnIq0UaTps — Arsenal (@Arsenal) January 18, 2021

В прошлом чемпионате, после того, как Артета заменил на посту главного тренера Унаи Эмери, "Арсенал" стал всего лишь восьмым, но выиграл Кубок Англии.

Несмотря на то, что кампания-2020/2021 началась для "Арсенала" с больших проблем, в последнее время появились признаки возрождения. Эта победа продлила их беспроигрышную серию до шести матчей», — пишет Имонс.