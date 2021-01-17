Мэддисон вывел «Лестер» на второе место. «Лисы» одолели «Саутгемптон»

«Лисы» вышли на второе место
Корреспондент SkySports Бен Граундс акцентировал внимание на том, что победа позволила «Лестеру» выйти на второе место в турнирной таблице.
«Голы Джеймса Мэддисона и Харви Барнса помогли "Лестеру" подняться на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Седьмой гол Мэддисона в сезоне вывел хозяев вперед на 37-й минуте, когда он ушел от Джека Стивенса, приняв пас Юри Тилеманса, прежде чем с острого угла выстрелил под перекладину ворот Алекса Маккарти.
Стюарт Армстронг был ближе всего к тому, чтобы спасти "Саутгемптон", но мяч после его дальнего удара угодил в перекладину. В то же время Джейми Варди упустил великолепный шанс уложить соперника на лопатки, когда после его выстрела с близкого расстояния "святых" спас Маккарти.
Лишь на пятой компенсированной минуте второго тайма Барнс поставил победную точку, когда воспользовался еще одной результативной передачей Тилеманса и уверенно пробил мимо Маккарти, принеся своей команде четвертую домашнюю победу в сезоне.
В итоге "Лестер" опередил не только "Манчестер Сити", но и "Ливерпуль", который в воскресенье встретится с "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде". "Саутгемптон" остается восьмым с 29 набранными очками в 18 турах», — констатирует Граундс.
Юбилейный матч Шмейхеля
Обозреватель The Independent Саймон Пич указал на тот факт, что Каспер Шмейхель провел в составе «Лестера» 400-й матч, в котором выполнил ряд важных сейвов.
«В субботу лидеры чемпионата Англии провели увлекательную встречу на фоне пустых трибун стадиона "Кинг Пауэр".
"Лестер" не обыгрывал "Саутгемптон" на домашней арене с 2016 года, но яростный удар Мэддисона помог ему прервать эту неприятную серию. Барнс в компенсированное время второго тайма установил окончательный результат — 2:0.
"Святые" вышли на поле без Дэнни Ингза, Ориоля Ромеу и Янника Вестергора, однако были активны на стартовых минутах, регулярно тревожа оборону хозяев.
И все же "Лестер" нашел возможность усилить давление и вышел вперед на 37-й минуте, когда Мэддисон ушел от Джека Стивенса и пробил мимо Алекса Маккарти на глазах наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.
Каспер Шмейхель сделал несколько важных сейвов в своем 400-м матче за "Лестер", а Стюарт Армстронг пробил в перекладину в хаотичном втором тайме», — подчеркивает Пич.
Мэддисон открыл путь к победе
Журналист The Guardian Питер Лэнсли похвалил Джеймса Мэддисона не только за прекрасный гол, но и за ответственное празднование своего точного удара.
«Джеймс Мэддисон открыл путь не только к победе, но и к пониманию того, как футболисты могут праздновать с учетом норм социального дистанцирования на фоне пандемии COVID-19.
Подающий надежды англичанин забил великолепный гол в первом тайме, точно пробив с острого угла, и помог "Лестеру" подняться на второе место в Премьер-лиге, опередив "Ливерпуль" перед домашним матчем действующих чемпионов с лидирующим "Манчестер Юнайтед".
Истощенный "Саутгемптон", проигравший в гостях впервые с первого тура и пропустивший впервые с 19 декабря, создал достаточно моментов, несмотря на потерю Дэнни Ингза.
Однако именно удар Мэддисона установил ту разницу между командами, которая стала определяющей. Харви Барнс поставил победную точку за секунды до финального свистка и повторил праздничные шарады своего партнера», — отмечает Лэнсли.
Заявка на возвращение в сборную
Автор The Sun Дэн Кинг тоже отметил игру Джеймса Мэддисона, который, по его мнению, достоин возвращения в сборную Англии.
«Прекрасный разворот и удар Мэддисона стали своевременным напоминанием тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту, сидевшему на трибуне, о его таланте, повлиявшем на ход игры.
Травма помешала ему начать сезон хорошо, из-за чего в национальной команде он проиграл конкуренцию таким игрокам, как Джек Грилиш, Фил Фоден и Мэйсон Маунт.
Было много юмора в том, как он отталкивал своих партнеров по команде, когда те приближались к нему, чтобы поздравить, а также в виртуальных рукопожатиях, которые демонстрировал Мэддисон. Однако он действовал вполне разумно, чего нельзя сказать о том же Маунте.
Капитан сборной Англии Гарри Кейн, который призывал своих партнеров учитывать рекомендации Премьер-лиги и правительства, наверняка оценил зрелость Мэддисона», — убежден Кинг.
Проблемы с результативностью
Гарри Пул в своем материале для BBC заметил, что «Саутгемптон» в целом сыграл хорошо, но его вновь подвела реализация моментов.
«После впечатляющей победы над "Ливерпулем" 4 января, триумфа, оставившего у Ральфа Хазенхюттля слезы на глазах, "Саутгемптон" снова проявил себя хорошо, но в конечном итоге не смог воспользовался своими моментами.
Че Адамсу немного не хватило пространства, чтобы нанести более опасный удар в дебюте игры, и ни Бертран, ни Смоллбоун не смогли пробить Шмейхеля, хотя их усердная работа, вероятно, заслуживала на что-то большее.
У своих ворот героизм проявил Беднарек, спасая свою команду, а защитник Кайл Уокер-Питерс регулярно подключался к атакам по своему правому флангу, но "Саутгемптон", заявивший на игру сразу четырех подростков из-за кадровых проблем, все равно не смог забить в четвертом матче из последних пяти.
В этом заключается повод для беспокойства для тренера Хазенхюттля, который делает все возможное, чтобы его команда не угасла после многообещающего старта», — пишет Пул.