Мэддисон вывел «Лестер» на второе место. «Лисы» одолели «Саутгемптон»

«Лестер» в домашнем матче 19-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:0. На 37-й минуте Джеймс Мэддисон вывел хозяев вперед, победную точку незадолго до финального свистка поставил Харви Барнс. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

«Лисы» вышли на второе место

Корреспондент SkySports Бен Граундс акцентировал внимание на том, что победа позволила «Лестеру» выйти на второе место в турнирной таблице.

«Голы Джеймса Мэддисона и Харви Барнса помогли "Лестеру" подняться на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Седьмой гол Мэддисона в сезоне вывел хозяев вперед на 37-й минуте, когда он ушел от Джека Стивенса, приняв пас Юри Тилеманса, прежде чем с острого угла выстрелил под перекладину ворот Алекса Маккарти.

Стюарт Армстронг был ближе всего к тому, чтобы спасти "Саутгемптон", но мяч после его дальнего удара угодил в перекладину. В то же время Джейми Варди упустил великолепный шанс уложить соперника на лопатки, когда после его выстрела с близкого расстояния "святых" спас Маккарти.

Лишь на пятой компенсированной минуте второго тайма Барнс поставил победную точку, когда воспользовался еще одной результативной передачей Тилеманса и уверенно пробил мимо Маккарти, принеся своей команде четвертую домашнюю победу в сезоне.

Брендан Роджерс Главный тренер «Лестера» Отличная победа. Первые 25 минут мы, что называется, соблюдали социальную дистанцию — находились в двух метрах от соперников. Мы играли слишком пассивно, недостаточно агрессивно, хотя нам это несвойственно. Но потом мы стали лучше прессинговать, что позволило чаще атаковать. Второй тайм мы провели гораздо лучше и должны были забить больше двух мячей. В то же время отмечу хорошую игру в обороне.

В итоге "Лестер" опередил не только "Манчестер Сити", но и "Ливерпуль", который в воскресенье встретится с "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде". "Саутгемптон" остается восьмым с 29 набранными очками в 18 турах», — констатирует Граундс.

Юбилейный матч Шмейхеля

Обозреватель The Independent Саймон Пич указал на тот факт, что Каспер Шмейхель провел в составе «Лестера» 400-й матч, в котором выполнил ряд важных сейвов.

«В субботу лидеры чемпионата Англии провели увлекательную встречу на фоне пустых трибун стадиона "Кинг Пауэр".

"Лестер" не обыгрывал "Саутгемптон" на домашней арене с 2016 года, но яростный удар Мэддисона помог ему прервать эту неприятную серию. Барнс в компенсированное время второго тайма установил окончательный результат — 2:0.

"Святые" вышли на поле без Дэнни Ингза, Ориоля Ромеу и Янника Вестергора, однако были активны на стартовых минутах, регулярно тревожа оборону хозяев.

И все же "Лестер" нашел возможность усилить давление и вышел вперед на 37-й минуте, когда Мэддисон ушел от Джека Стивенса и пробил мимо Алекса Маккарти на глазах наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.

Каспер Шмейхель сделал несколько важных сейвов в своем 400-м матче за "Лестер", а Стюарт Армстронг пробил в перекладину в хаотичном втором тайме», — подчеркивает Пич.

Мэддисон открыл путь к победе

Журналист The Guardian Питер Лэнсли похвалил Джеймса Мэддисона не только за прекрасный гол, но и за ответственное празднование своего точного удара.

«Джеймс Мэддисон открыл путь не только к победе, но и к пониманию того, как футболисты могут праздновать с учетом норм социального дистанцирования на фоне пандемии COVID-19.

Подающий надежды англичанин забил великолепный гол в первом тайме, точно пробив с острого угла, и помог "Лестеру" подняться на второе место в Премьер-лиге, опередив "Ливерпуль" перед домашним матчем действующих чемпионов с лидирующим "Манчестер Юнайтед".

Истощенный "Саутгемптон", проигравший в гостях впервые с первого тура и пропустивший впервые с 19 декабря, создал достаточно моментов, несмотря на потерю Дэнни Ингза.

Джеймс Мэддисон Полузащитник «Лестера» Необычное празднование гола? Это произошло инстинктивно. Это к тому, что нам говорили, что эту идею нужно попробовать реализовать, чтобы избегать скопления людей, и я просто попытался превратить это в безобидную шутку. Не думаю, что вы найдете хоть одного человека, который хотел бы, чтобы футбол прекратился, так что если есть что-то, что мы можем сделать, то это хорошо. Я помню похожий гол, который Андрей Аршавин забил за «Арсенал». Мой папа говорил мне, что когда ты в таких ситуациях, под острым углом, возле ворот, единственная возможность забить — пробить высоко под перекладину.

Однако именно удар Мэддисона установил ту разницу между командами, которая стала определяющей. Харви Барнс поставил победную точку за секунды до финального свистка и повторил праздничные шарады своего партнера», — отмечает Лэнсли.

Заявка на возвращение в сборную

Автор The Sun Дэн Кинг тоже отметил игру Джеймса Мэддисона, который, по его мнению, достоин возвращения в сборную Англии.

«Прекрасный разворот и удар Мэддисона стали своевременным напоминанием тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту, сидевшему на трибуне, о его таланте, повлиявшем на ход игры.

Травма помешала ему начать сезон хорошо, из-за чего в национальной команде он проиграл конкуренцию таким игрокам, как Джек Грилиш, Фил Фоден и Мэйсон Маунт.

Было много юмора в том, как он отталкивал своих партнеров по команде, когда те приближались к нему, чтобы поздравить, а также в виртуальных рукопожатиях, которые демонстрировал Мэддисон. Однако он действовал вполне разумно, чего нельзя сказать о том же Маунте.

Капитан сборной Англии Гарри Кейн, который призывал своих партнеров учитывать рекомендации Премьер-лиги и правительства, наверняка оценил зрелость Мэддисона», — убежден Кинг.

Проблемы с результативностью

Гарри Пул в своем материале для BBC заметил, что «Саутгемптон» в целом сыграл хорошо, но его вновь подвела реализация моментов.

«После впечатляющей победы над "Ливерпулем" 4 января, триумфа, оставившего у Ральфа Хазенхюттля слезы на глазах, "Саутгемптон" снова проявил себя хорошо, но в конечном итоге не смог воспользовался своими моментами.

Че Адамсу немного не хватило пространства, чтобы нанести более опасный удар в дебюте игры, и ни Бертран, ни Смоллбоун не смогли пробить Шмейхеля, хотя их усердная работа, вероятно, заслуживала на что-то большее.

У своих ворот героизм проявил Беднарек, спасая свою команду, а защитник Кайл Уокер-Питерс регулярно подключался к атакам по своему правому флангу, но "Саутгемптон", заявивший на игру сразу четырех подростков из-за кадровых проблем, все равно не смог забить в четвертом матче из последних пяти.

Ральф Хазенхюттль Главный тренер «Саутгемптона» Проигрывать всегда неприятно, но шансы были. Попали в штангу, боролись изо всех сил. Мы определенно команда, которая никогда не сдается. Однако по качеству соперник сегодня был лучше. Хорошая новость в том, что у нас 29 очков, и они не тают. Мы сделали все, что в наших силах, используя имеющиеся у нас варианты. У нас девять травмированных, но мы боремся.

В этом заключается повод для беспокойства для тренера Хазенхюттля, который делает все возможное, чтобы его команда не угасла после многообещающего старта», — пишет Пул.