Невоспетые герои АПЛ. От Ники Батта до Джо Гомеса

«Красные» были неостановимы, финишировав с преимуществом в 18 очков над занявшим второе место «Манчестер Сити», а также выиграв 32 из своих 38 матчей всего при трех поражениях, большинство из которых случились, когда титул уже был в кармане.

Многие подопечные Юргена Клоппа отлично себя проявили в течение всей кампании. Например, Садио Мане, Джордан Хендерсон, Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах, Роберто Фирмино…

Все осыпают этих игроков комплиментами, но как насчет тех, кто остался в тени? Невоспетые герои. И что мы можем сказать о невоспетых героях прошлых лет? Мы решили заглянуть в прошлое, чтобы отыскать этих теневых лидеров в чемпионских командах с 2000 года.

1999/2000: Ники Батт

Ники Батт globallookpress.com

Трудно сказать, что кто-то из игроков «Манчестер Юнайтед», выигравших АПЛ в 2000 году, остался незамеченным, так как незадолго до этого случился исторический требл.

И все же Ники Батт был бойцом в центре поля, которому удалось ускользнуть от похвалы, несмотря на то, что он обеспечивал ключевую глубину команды, находясь позади суперзвезд.

2000/01: Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм globallookpress.com

Примерно в это же время Дэвид Бекхэм стал всеобщим героем в составе сборной Англии. Однако его вклад в чемпионство «Манчестер Юнайтед» остается неоценимым.

Девять голов и двенадцать результативных передач — впечатляющий показатель, особенно на фоне того, насколько фундаментальным вингером он был. Вся игра «красных дьяволов» строилась через него.

2001/02: Сильвен Вильтор

Сильвен Виктор globallookpress.com

Понятно, что Тьерри Анри и Робер Пирес получили большинство аплодисментов, когда «Арсенал» завоевал титул в 2002 году, положив конец трехлетнему правлению «Юнайтед». Примечательно, что лондонцы оформили чемпионство в красивом стиле на «Олд Траффорд».

Человек, забивший гол в тот день, Сильвен Вильтор, в целом играл ключевую роль в составе «канониров» (10 голов и 7 результативных передач), но в наши дни о нем вспоминают все реже.

2002/03: Уле Гуннар Сульшер

Уле Гуннар Сульшер globallookpress.com

Уле Гуннар Сульшер мог претендовать на эту роль буквально после любого сезона в «Манчестер Юнайтед». Таково было его легендарное умение забивать, несмотря на ограниченное количество игровых минут.

Однако в сезоне 2002/03 его, пожалуй, меньше всего ценили. Большинство минут он провел на правом фланге, где играл так хорошо, что даже усадил на скамейку запасных Дэвида Бекхэма.

2003/04: Жилберту Силва

Жилберту Силва globallookpress.com

Обладая великолепной командой, полной суперзвезд, «Арсенал» выиграл чемпионат Англии в сезоне 2003/04, не потерпев ни одного поражения. Герои «канониров» хорошо известны, но тем человеком, который позволил их полузащите раскрыться был Жилберту Силва — недооцененная жемчужина в центре поля.

2004/05: Клод Макелеле

Клод Макелеле globallookpress.com

Клод Макелеле был настолько хорош в составе «Челси», что пресса в Англии стала называть позицию опорного полузащитника «ролью Макелеле». Это звучало абсурдно, но в некоторой степени подчеркивало его превосходство.

Фрэнк Лэмпард, Джон Терри и Жозе Моуринью в то время регулярно попадали в заголовки, но именно Макелеле сделал чемпионство возможным.

2005/06: Вильям Галлас

Вильям Галлас globallookpress.com

К тому моменту Макелеле уже был оценен как чудо обороны, и кто-то другой должен был выйти из тени и засиять. Этим человеком стал Вильям Галлас. Играя попеременно как в центре, так и на левом фланге обороны, француз также успевал забивать важные мячи: первый гол в ворота «Ливерпуля», победный гол «Тоттенхэму» на последних минутах и первый гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в чемпионском матче.

«Наградой» за все его старания стала отправка в «Арсенал» в рамках обмена на Эшли Коула. Такая вот благодарность.

2006/07: Луи Саа

Луи Саа globallookpress.com

Уэйн Руни и Криштиану Роналду были несомненными героями, когда «Манчестер Юнайтед» вернул себе титул чемпиона после трехлетнего перерыва. Но причина, по которой этот дуэт мог спокойно выполнять свою работу, заключается в том, что у него был чрезвычайно умный и самоотверженный девятый номер в лице Луи Саа. Француза часто беспокоили травмы, но когда он был в форме, то играл очень хорошо.

2007/08: Уэс Браун

Уэс Браун globallookpress.com

Когда многолетний правый защитник «Юнайтед» Гари Невилл получил травму, клубу требовалось решение. К счастью для него, Уэс Браун, чья карьера прерывалась многочисленными повреждениями, в том сезоне пребывал в хорошей форме и отлично справился с задачей.

«Юнайтед» стал лучшей командой мира и сохранил титул, в немалой степени благодаря блеску Брауна на правом фланге. Он даже сделал результативную передачу в финале Лиги чемпионов!

2008/09: Майкл Каррик

Майкл Каррик globallookpress.com

Майкл Каррик завершил тот сезон, оформив третье чемпионство подряд с момента присоединения к «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник оказывал огромное влияние на игру, находясь на первой линии своей звездной обороны, а также раздавая блестящие передачи нападающим. Он даже забил гол, обеспечивший титул, но редко получает признание за свое превосходство.

2009/10: Джо Коул

Джо Коул globallookpress.com

Джо Коул проводил свой последний сезон в «Челси», когда лондонцы с трудом завоевали чемпионский титул. Но в то время как все помнят только невероятный успех «синих» на финише сезона, мало кто знает, что всего за пять туров до конца в турнирной таблице лидировал «Манчестер Юнайтед».

Победа со счетом 2:1 на «Олд Траффорд», где Коул забил первый гол, вывела «Челси» на первое место и облегчила им задачу.

2010/11: Пак Чи Сон

Пак Чи Сон globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» оправился от неудачного старта, чтобы стильно завоевать титул. Но в то время как у Нани было больше всего передач в лиге, у Димитара Бербатова — больше всего голов, а ошеломляющие выступления Уэйна Руи стали достоинством заголовков, именно безжалостное трудолюбие, тактический интеллект и гол Пак Чи Сона в матче против «Арсенала» были одной из ключевых невоспетых составляющих большого успеха «Юнайтед».

2011/12: Пабло Сабалета

Пабло Сабалета globallookpress.com

Пабло Сабалета провел большую часть сезона 2011/12, сражаясь с Майкой Ричардсом за право быть основным правым защитником «Манчестер Сити». Многим больше нравился англичанин, несмотря на то, что Сабалета имел качественные оборонительные навыки, наделявшие его статусом культового героя.

Аргентинец даже забил первый гол в грандиозном матче последнего тура, который завершился со счетом 3:2. Об этом голе часто забывают, но он был очень важен.

2012/13: Хавьер Эрнандес

Хавьер Эрнандес globallookpress.com

Робин ван Перси и Майкл Каррик получили все аплодисменты, сыграв главную роль в последнем сезоне сэра Алекса Фергюсона, который принес «Манчестер Юнайтед» чемпионский титул.

Однако голы Хавьера Эрнандеса добавили в копилку команды огромное количество очков, так что без него грандиозные победы над «Челси», «Ньюкаслом», «Суонси» и «Астон Виллой» были бы невозможны.

2013/14: Эдин Джеко

Эдин Джеко globallookpress.com

Когда «Манчестер Сити» пробивал путь к чемпионскому титулу в сезоне 2013/14, Яя Туре и его невероятные 24 гола заняли большую часть заголовков. И это, конечно, справедливо. Ивуариец был величественным, доминирующим, каким и должен быть полузащитник в АПЛ.

Однако не менее важным для второго титула «Сити» за три года был боснийский нападающий Эдин Джеко, чьи решающие голы во многом позволили «горожанам» не пустить на трон «Ливерпуль».

2014/15: Бранислав Иванович

Бранислав Иванович globallookpress.com

«Челси» Жозе Моуринью проложил себе путь к славе в АПЛ благодаря талантам Диего Косты и Эдена Азара, тогда как Джон Терри спел лебединую песню, со старта начиная каждую игру в защите.

В то время как эти ребята принимали похвалу, Бранислав Иванович тоже регулярно выходил в стартовом составе, добавляя обороне недооцененную прочность.

2015/16: Синдзи Окадзаки

Синдзи Окадзаки globallookpress.com

Японская динамо-машина не была включена в «святую троицу» «Лестера», поэтому имя Синдзи Окадзаки зачастую теряется в сказочной истории о том, как «лисы» завоевали чемпионский титул.

Впрочем, превосходное мастерство, скорость работы и способность японца давить на своих оппонентов существенно повлияли на атаку и облегчили жизнь Джейми Варди, который мог терроризировать противников своими забегами из глубины.

2016/17: Педро

Трудно оставаться незамеченным, когда вы так же доминируете, как «Челси» в сезоне 2016/17. Но в то время как журналисты нахваливали Диего Косту и Эдена Азара (снова они!), хитрый Педро каким-то образом ускользал из поля зрения.

Тем не менее, забив девять голов и сделав девять результативных передач, в том числе в критически важном матче с «Манчестер Юнайтед», испанец был важным звеном «Челси».

2017/18: Фернандиньо

«Манчестер Сити» перенял доминирование «Челси» и умножил его в разы в сезоне 2017/18. Пятеро нападающих «горожан» были величественными, а два креативных полузащитника — героическими. Позади был потрясающий вратарь, да и защитники привлекали много похвалы и внимания.

Однако мало кто ценил тихого человека в центре всего этого. Фернандиньо был ядром доминирования в центре поля, помогая своей команде защищаться и атаковать с непревзойденной уверенностью. Как заметил сам Гвардиола, без бразильца не было никакого успеха.

2018/19: Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт globallookpress.com

Забив гол в ворота «Лестера» и проведя другие поистине вдохновляющие игры, Венсан Компани завоевал три домашних трофея и ушел в закат, получив заслуженные аплодисменты. Однако подумайте о парне рядом с ним. Эмерик Ляпорт, вероятно, был вторым в списке лучших центральных защитников АПЛ в сезоне 2018/19, но в связи с невероятными выступлениями Компани и Вирджила ван Дейка не смог даже приблизиться к тому статусу, который должен был иметь. Нужны более весомые доказательства? Вы только посмотрите, насколько ужасно смотрелись «горожане» в его отсутствие в сезоне 2019/20.

2019/20: Джо Гомес

Джо Гомес globallookpress.com

«Ливерпуль» настолько доминировал в сезоне 2019/20, что каждый из тройки нападающих получил свое признание. Если говорить о других позициях, то Вирджил ван Дейк по-прежнему купается в лести, и даже Алиссон нашел способ поразить всех снова.

Джордан Хендерсон казался недооцененным игроком, но затем он стал футболистом года, так что включать его в наш список тоже нет смысла.

Остается только один человек: Джо Гомес. Травма Жоэля Матипа в прошлом сезоне привела к тому, что 23-летний игрок был переведен в центр обороны. Поначалу многие сомневались в его качестве, но во многом благодаря ему «Ливерпуль» провел восемь матчей без пропущенных голов в АПЛ.

И стоит помнить, что сам Гомес провел в АПЛ более двух лет без поражений — серия началась в январе 2018 года и закончилась в июле 2020 года, когда титул уже был завоеван.